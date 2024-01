Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale agli Australian Open? Montepremi per l’impresa su Djokovic. E se vince…

Jannik Sinner ha firmato un’antologica impresa sul cemento di Melbourne: sconfiggere Novak Djokovic, che su questi campi era reduce da 33 vittorie consecutive e che per dieci volte ha alzato al cielo il trofeo. Il tennista italiano ha surclassato il fuoriclasse serbo in un’epocale semifinale degli Australian Open, imponendosi in quattro set e qualificandosi per l’atto conclusivo del primo Slam della stagione agonistica. L’altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3 e domenica 28 gennaio scenderà in campo per giocare la prima finale della carriera in un evento di questa caratura. Il nostro portacolori se la dovrà vedere contro il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev.

Jannik Sinner ha letteralmente dominato i primi due set, annichilendo il numero 1 al mondo con enorme disinvoltura. Il numero 4 del ranking ATP ha anche avuto un match-point nel corso del tie-break del terzo parziale, ma sul 6-5 in suo favore ha purtroppo spedito in rete un diritto non impossibile e ha così prestato il fianco al ribaltamento di fronte da parte del fenomeno balcanico. Il 22enne non ha però pensato troppo all’occasione sfumata, ha ripreso a picchiare forte in avvio del quarto set, ha operato un break micidiale nel quarto game e ha messo a sedere il rivale, già battuto per due volte a novembre tra la fase a gironi delle ATP Finals e la semifinale di Coppa Davis (dove annullò tre match-point consecutivi).

Un italiano torna a giocare una finale in un torneo dello Slam a distanza di tre anni: Matteo Berrettini si dovette inchinare a Novak Djokovic a Wimbledon 2021, nella stessa giornata in cui la nostra Nazionale conquistò gli Europei di calcio. Tra l’altro Jannik Sinner continua a nutrire la possibilità di diventare numero 3 al mondo già al termine degli Australian Open: dovrà vincere il torneo e sperare che Medvedev perda la semifinale contro Zverev. Il risultato odierno ha una rilevante importanza dal punto di vista tecnico e agonistico, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico.

Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner qualificandosi alla finale degli Australian Open 2024? L’assegno riporta la cifra di 1,725 milioni di dollari australiani (circa 1,048 milioni di euro). Il montepremi ha così raggiunto le sette cifre e sfondato il sempre simbolico muro del milione. Naturalmente l’azzurro, che è diventato il terzo giocatore della storia a battere Djokovic alle ATP Finals, in Coppa Davis e in uno Slam (in passato ci erano riusciti solo Roger Federer e Rafael Nadal), vorrà scalare anche l’ultimo gradino: il vincitore degli Australian Open festeggerà con un lauto assegno da 3,15 milioni di dollari australiani (circa 1,914 milioni di euro).

GUADAGNO SINNER CON LA FINALE AGLI AUSTRALIAN OPEN

1,725 milioni di dollari australiani (circa 1,048 milioni di euro).

E SE VINCE LA FINALE…

Il vincitore degli Australian Open festeggerà con 3,15 milioni di dollari australiani (circa 1,914 milioni di euro).

Foto: Lapresse