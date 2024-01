Sinner-Djokovic, c’è l’orario ufficiale! Programma semifinale Australian Open, dove vederla in tv e streaming

Domani, 26 gennaio (non prima delle 04.30 italiane e Diretta tv su Eurosport1 HD), Jannik Sinner è atteso dalla sfida delle sfide: affrontare Novak Djokovic (n.1 del mondo) sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne, nel match valido per le semifinali degli Australian Open 2024. L’altoatesino (n.4 del ranking) dovrà scalare un Everest, ma darà tutto quello che ha per riuscirci.

Djokovic è imbattuto in questo torneo dal 2018 e, nei fatti, nelle circostanze in cui è arrivato al penultimo atto non è mai stato sconfitto. Questa la dice lunga sullo straordinario rendimento dell’asso serbo, specialmente in questo Major. Sinner, però, non starà a guardare troppo a quanto accaduto, ma si concentrerà esclusivamente su quello che dovrà fare per mettere in difficoltà il campione nativo di Belgrado.

Fino a questo punto, il percorso di Jannik è stato convincente: cinque match vinti senza concedere un set e perdendo il servizio solo in due circostanze. Un avvicinamento a questo penultimo atto, invece, diverso per Nole, che ha smarrito qualche parziale ed è stato per più tempo in campo. Aspetti che potrebbero fare la differenza, come anche non farla, vista l’importanza della posta in palio.

La semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic degli Australian Open 2024, in programma non prima delle 04.30 italiane di domani (venerdì 26 gennaio), sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SINNER-DJOKOVIC AUSTRALIAN OPEN 2024

Venerdì 26 gennaio – Rod Laver Arena dalle 02.00 italiane

Hsieh/Zielinski (3) vs Krawczyk/Skupski (2)

Non prima delle 04.30 italiane

N. Djokovic (1) vs J. Sinner (4)

Non prima delle 09.30 italiane

D. Medvedev (3) vs A. Zverev (6)

