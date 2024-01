Sinner ha vinto 4 match su 6 sinora contro i n.1 del mondo: solo Nadal aveva fatto meglio

Jannik Sinner ormai è una certezza del tennis mondiale. Il ragazzo di Sesto Pusteria si giocherà agli Australian Open 2024 la prima finale Slam della sua carriera contro uno tra il russo Daniil Medvedev ed il tedesco Alexander Zverev, che scenderanno in campo nei prossimi minuti. E Jannik ci è riuscito battendo per la terza volta negli ultimi quattro match, Coppa Davis compresa, Novak Djokovic. Il numero uno al mondo.

E proprio su questo dato ci andiamo a soffermare. OptaAce sottolinea la singolarità del caso Sinner proprio prendendo in esame le partite contro i primi della classe in carriera: Jannik ha vinto fino ad ora quattro dei primi sei incontri giocati contro il numero uno al mondo. Una statistica da stropicciarsi gli occhi.

Oltre alle ultime quattro partite contro Nole, con cui ha vinto anche nella fase a gironi delle ATP Finals e in semifinale di Coppa Davis e con l’unica sconfitta proprio nella finale del torneo dei maestri, bisogna contare altre due partite. La semifinale del 1000 di Miami dello scorso anno contro Carlos Alcaraz, su cui l’azzurro ebbe la meglio per 6-7 6-4 6-2, ed il primo confronto in assoluto contro Nole, un secondo turno del 1000 di Montecarlo datato 14 aprile 2021, una vita fa in ambito sportivo: Djokovic ebbe la meglio con un facile 6-4 6-2.

Nella storia soltanto un giocatore è riuscito a fare meglio: Rafa Nadal. Il mancino di Manacor ha una percentuale migliore nei primi sei match contro i numero 1 al mondo, un perentorio 5-1 firmato esclusivamente contro Roger Federer. Lo spagnolo fu difatti una vera e propria nemesi per l’elvetico soprattutto nei primi anni di carriera, lasciandogli solo la finale del 1000 di Miami nel 2005, secondo match tra loro, e vincendo sistematicamente ogni match fino alla finale di Wimbledon 2007, giorno del secondo successo di Roger contro l’iberico.

