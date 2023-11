LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2023 in DIRETTA: Vlhova per il bis, azzurre per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo slalom speciale di Levi (Finlandia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-24. Prosegue a Levi la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Doppio appuntamento sulle nevi finlandesi, visto che nel weekend sono in programma due slalom. La favorita della vigilia Mikaela Shiffrin è alle prese con qualche acciacco dopo una brutta caduta in allenamento. La statunitense sarà al via ma anche ieri, quando ha chiuso al quarto posto, ha dimostrato di non essere al meglio.

Lo slalom è ripartito nel segno di Petra Vlhova. Nel primo slalom speciale stagionale la slovacca ieri ha dimostrato di avere una marcia in più di tutte le sue avversarie e si impone sulla Levi Black con quasi un secondo e mezzo sulla seconda in classifica. Sul podio Lena Duerr e Katharina Liensberger, con il gradito ritorno ai massimi livelli dell’austriaca e una delusa Shiffrin in quarta posizione. Miglior italiana Martina Peterlini, autrice di una grande rimonta nella seconda manche fino al 17° posto e sulla via del ritorno ad alti livelli dopo un’estate finalmente serena.

Oggi si attende il riscatto delle deluse di ieri, in particolare Holdener, Moltzan e Swenn Larsson. Ieri quinta la svedese Sara Hector (+2.60) che ha preceduto la canadese Ali Nullmeyer (+2.97), capace di rimontare dalla ventesima posizione fino alla sesta; settima la svizzera Melanie Meillard (+2.99), mentre ha colto il suo miglior risultato in carriera l’austriaca Katharina Huber con la sua ottava posizione a +3.15. Hanno chiuso la top-10 le due croate Zrinka Ljutic, classe 2004, e Leona Popovic, rispettivamente a +3.17 e +3.30.

L’obiettivo delle azzurre è quello di qualificarsi alla seconda manche e portare a casa qualche punto. Ci proveranno Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Martina Peterlini, Anita Gulli, Vera Tschurtschenthaler, Emilia Mondinelli, Lucrezia Lorenzi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del secondo slalom speciale di Levi (Finlandia), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-24. La partenza della prima manche è fissata alle 10.00, mentre la seconda con l’inversione delle 30 scatterà a partire dalle 13.00; buon divertimento a tutti!

Foto Lapresse