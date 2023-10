Sci alpino, le convocate dell’Italia per lo slalom di Coppa del Mondo a Levi: Rossetti e Peterlini le osservate speciali

Dopo l’esordio sulle nevi di Soelden (Austria), dove le gigantiste hanno regalato un grande spettacolo, la Coppa del Mondo di sci alpino si sposta in Finlandia, per la precisione a Levi (Finlandia) dove sabato 11 e domenica 12 novembre sono in programma due slalom.

Giovedì 2 ci sarà il controllo neve da parte della FIS, ma non ci dovrebbero essere problemi. Pertanto, le ragazze si cimenteranno tra i pali stretti sulla “Levi Black”. Sono otto le convocate dell’Italia dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per la trasferta finlandese. Si tratta di Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e della debuttante Emilia Mondinelli.

Quest’ultima, campionessa italiana seniores della specialità a La Thuile in marzo e nella categoria giovani a Bormio in aprile, disputerà a 19 anni la sua prima gara in Coppa del Mondo e vedremo come saprà disimpegnarsi sui rapid gates. Come riportato dal sito della FISI, il gruppo partirà dall’Italia domani per allenarsi direttamente nella località di gara.

Foto: LaPresse