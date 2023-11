Sci alpino, Mikaela Shiffrin cade in allenamento. Dolore al ginocchio, ma a Levi ci sarà

Dopo l’esordio sulle nevi di Soelden (Austria), dove le gigantiste hanno regalato un grande spettacolo, la Coppa del Mondo di sci alpino si sposta in Finlandia, per la precisione a Levi (Finlandia) dove domani e domenica 12 novembre sono in programma due slalom.

Tra i pali stretti fari puntati soprattutto su Mikaela Shiffrin, straordinaria interprete di questa specialità, che spesso sulla “Levi Black” ha saputo esaltarsi. La storia parla chiaro: undici podi, di cui sei vittorie e le ultime due sono arrivate nell’appuntamento dell’anno passato del 19 e del 20 novembre. Le intenzioni della vigilia per la fuoriclasse statunitense sono quelle di replicare, ma un contrattempo si è venuto a creare.

In preparazione alla due-giorni di gare finlandese, Shiffrin è stata protagonista di una caduta, riportando una contusione al ginocchio. La torsione subita dalla gamba, conseguenza dell’inforcata, aveva fatto venire i brividi e temere che l’infortunio potesse essere importante.

Tuttavia, Mikaela ha voluto rassicurare tutti sui suoi canali social, avendo poi svolto attività terapeutiche che le hanno permesso di recuperare in tempi brevi: “Sono fortunata, e grata per questo, di esserne uscita con una contusione ossea ma nessun altro danno grave. Ci siamo rilassati e abbiamo ripristinato strategicamente il carico di lavoro, tornando a fare alcuni pali. Mi sento abbastanza bene ora, giusto in tempo per il fine settimana… Voglio ringraziare la mia squadra: gli allenatori, lo staff medico degli Stati Uniti, e anche i nuovi amici che abbiamo conosciuto in varie cliniche in Finlandia per tutto il vostro supporto e la competenza“, ha scritto Shiffrin.

L’americana ha poi voluto rivolgere un messaggio alle nuove generazioni, relativamente al tema degli infortuni che sono un qualcosa con cui, soprattutto nello sci, bisogna fare i conti. La 28enne nativa di Vail sarà dunque in gara e la sfida contro la slovacca Petra Vlhova, a segno in cinque circostanze a Levi, sarà tra i temi del week end.

