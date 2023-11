Sci alpino, Petra Vlhova stronca le avversarie a Levi: distacchi siderali! Shiffrin fuori dal podio, rimonta Peterlini

Si riparte nel segno di Petra Vlhova. Primo slalom speciale stagionale in quel di Levi (Finlandia) e la slovacca dimostra di avere una marcia in più di tutte le sue avversarie e si impone sulla Levi Black con quasi un secondo e mezzo sulla seconda in classifica. Sul podio Lena Duerr e Katharina Liensberger, con il gradito ritorno ai massimi livelli dell’austriaca e una delusa Shiffrin in quarta posizione. Miglior italiana Martina Peterlini, autrice di una grande rimonta nella seconda manche fino al 17° posto e sulla via del ritorno ad alti livelli dopo un’estate finalmente serena.

Petra Vlhova trova la ventinovesima vittoria complessiva in Coppa del Mondo e la ventesima in slalom. La pista di Levi è particolarmente gradita alla slovacca, visto che oggi si impone in Lapponia per la sesta volta, più di qualsiasi altra località del Circo Bianco ed eguagliando qui Shiffrin. Vlhova non ha solo vinto, ma ha letteralmente dominato la gara in 1:50.59. La slovacca nella prima manche aveva già fatto vedere di averne più delle altre, ma complice un errore sul muro Duerr le era stata vicina. Nella seconda discesa invece Vlhova è stata semplicemente perfetta, sciando sempre in grande spinta e con una precisione assoluta. Domani la classe 1995 andrà a caccia della terza doppietta finlandese dopo le due già realizzate nel 2020 e 2021.

Nono podio complessivo in slalom per la tedesca Duerr, seconda a +1.41 dall’inarrivabile Vlhova, che ha raccolto piazzamenti in top-3 in Coppa del Mondo anche in parallelo. Seconda dopo la prima manche, la teutonica ha anche sognato di impensierire Vlhova visto il suo ritardo di appena diciotto centesimi. La tedesca nella seconda frazione è stata leggermente meno precisa, soprattutto sul muro dove si è vista dilapidare tutto il vantaggio su Liensberger, ma un finale in accelerazione le ha regalato la terza piazza d’onore in carriera in slalom in Coppa del Mondo.

Torna sul podio una rediviva Katharina Liensberger, terza a 0.14 da Duerr. L’austriaca, dopo una prima manche in cui si era già visto che sciava in maniera diversa rispetto alla seconda stagione, piazza una seconda discesa in crescendo trovando un muro favoloso e una parte finale devastante. All’arrivo si lascia andare ad una grande esultanza e al suo classico sorriso, abbiamo finalmente ritrovato una grande protagonista di questa specialità che ci farà divertire parecchio.

Appuntamento con il 54esimo successo in slalom rimandato per Shiffrin, quarta a +1.70, che nella seconda manche tracciata dalla sua allenatrice Karin Harjo è sembrata leggermente in difficoltà, complice forse anche una condizione non perfetta dopo la brutta botta rimediata al ginocchio nella caduta di settimana scorsa. Quinta la svedese Sara Hector (+2.60) che precede la canadese Ali Nullmeyer (+2.97), capace di rimontare dalla ventesima posizione fino alla sesta; settima la svizzera Melanie Meillard (+2.99), mentre coglie il suo miglior risultato in carriera l’austriaca Katharina Huber con la sua ottava posizione a +3.15. Chiudono la top-10 le due croate Zrinka Ljutic, classe 2004, e Leona Popovic, rispettivamente a +3.17 e +3.30.

Capitolo Italia, erano in due le atlete qualificate per la seconda manche. Segnali molto incoraggianti per Peterlini che è stata la prima atleta a far segnare un tempo dopo l’uscita della svedese Aronsson Elfman, la sua discesa è stata pulita e in spinta soprattutto sul muro che è il pane dell’azzurra. Martina ha poi sofferto leggermente sul tratto finale per una scodata prima del piano: è lei comunque la miglior italiana con una grande rimonta che la fa entrare nelle venti, precisamente al 17° posto. La seconda azzurra al via è stata Lara Della Mea, autrice di una manche non indimenticabile in cui non ha attaccato a tutta, ma quanto meno è riuscita a raccogliere qualche punticino con la ventiseiesima posizione alla ricerca di una continuità che la scorsa stagione non c’è stata.

Classifica di specialità che ovviamente corrisponde all’ordine di arrivo, in quanto si tratta del primo slalom e della seconda gara complessiva nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-2024. Doppio pettorale rosso dunque sulle spalle di Vlhova, che oltre a quello dello slalom speciale si prende anche quello della generale con 160 punti, 60 in più di Gut Behrami che insegue in seconda posizione; terza piazza per Hector (95). Appuntamento a domani con il secondo slalom consecutivo in programma sulla meravigliosa Levi Black.

