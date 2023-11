Sci alpino: Shiffrin favorita nel doppio slalom di Levi, Vlhova prima rivale. Le azzurre provano a stupire

Riparte da Levi la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Doppio appuntamento sulle nevi finlandesi, visto che nel weekend sono in programma due slalom. Un fine settimana che si può riassumere con un “Mikaela Shiffrin contro tutte”, con l’americana che è la principale favorita per il successo in entrambe le gare.

Shiffrin deve riscattare l’opaco esordio di Soelden, con un deludente sesto posto nel gigante d’apertura della stagione. Un rapporto sicuramente speciale quello dell’americana con Levi, visto che ci ha già vinto per sei volte in carriera, compresa la doppietta della scorsa stagione.

La principale rivale della nativa di Vail è sicuramente Petra Vlhova. Prima della doppietta di Shiffrin, la slovacca, infatti, aveva una striscia aperta di quattro vittorie consecutive sul tracciato finlandese. Un duello sicuramente avvincente con questi due slalom che rappresentano probabilmente uno scontro per la coppa di specialità che durerà fino all’ultima gara.

Shiffrin prima per due volte lo scorso anno, mentre Vlhova terza in entrambi gli slalom. Al secondo posto avevano chiuso prima la svedese Anna Swenn-Larsson e poi la svizzera Wendy Holdener, che si iscrivono assolutamente al ruolo di outsider di lusso e che proveranno a sovvertire il pronostico che vede l’americana e la slovacca principali antagoniste.

In casa Italia lo slalom femminile ha sempre rappresentato un problema nelle ultime stagioni. Sicuramente la specialità dove la squadra azzurra ha fatto maggiormente fatica. Saranno ben otto comunque le italiane al cancelletto di partenza, con l’obiettivo prima di tutto di accedere alla seconda manche e poi di centrare il miglior piazzamento possibile. Le speranze maggiori sono riposte su Martina Peterlini, che ha messo finalmente da parte i problemi alla schiena, ma attenzione anche alla giovane Beatrice Sola.

FOTO: LaPresse