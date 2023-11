Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo di slalom: chi può inserirsi nel discorso tra Shiffrin e Vlhova?

Siamo ormai giunti al momento di alzare il sipario sul secondo fine settimana di gare per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Dopo il consueto esordio con il gigante sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden, il Circo Bianco farà tappa in Lapponia per due slalom sulla pista di Levi (Finlandia).

Le prime due prove tra i pali stretti (delle 11 totali) daranno ufficialmente il via alla caccia alla Coppa di specialità che, nell’ultima edizione, è finita nelle mani di Mikaela Shiffrin. Anche in questa occasione la nativa del Colorado è la grande favorita per dominare la scena tra i rapid gates, laddove ha conquistato ben 7 Coppe di specialità.

La fuoriclasse statunitense, che nell’ultimo decennio ha dettato legge in slalom come mai avvenuto in precedenza nella storia dello sci alpino femminile, avrà vita facile in direzione della sua ottava vittoria? Non è detto. Una rivale ci sarà, senza ombra di dubbio, ma per Petra Vlhova, perchè di lei stavamo parlando, la vita non sarà facile.

La slovacca, che ha vinto la Coppa di slalom nelle stagioni 2020 e 2022, sembra l’unica che potrebbe opporsi a Mikaela Shiffrin lungo tutto il corso della stagione. Alle loro spalle, chi potrebbe inserirsi? Un anno fa l’elvetica Wendy Holdener ha fatto vedere costanza di rendimento ai più alti livelli come raramente le era accaduto, senza dimenticare la tedesca Lena Dürr e le arrembanti croate Leona Popovic e l’astro nascente Zrinka Ljutic che, realisticamente, potrebbero inseguire qualche successo di tappa.

Rimane una unica grande domanda: tornerà finalmente ai suoi livelli Katharina Liensberger? Dopo aver vinto la Coppa di slalom nel 2021, l’oro nei Mondiali di Cortina 2021 e l’argento a Pechino 2022, l’atleta classe 1997 è letteralmente evaporata. Riuscirà a rimettere in azione il suo grande talento?

