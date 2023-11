Biathlon, Lisa Vittozzi in ottima forma: terza nella sprint in Norvegia, Wierer raffreddata

Lisa Vittozzi si sta confermando in eccellente forma fisica. L’azzurra aveva vinto la sprint di Sjusjoen (Norvegia) andata in scena nella giornata di ieri e oggi ha conquistato un pregevole terzo posto nella mass start di questa kermesse prestagionale, dove si scaldano i motori in vista della Coppa del Mondo di biathlon.

La sappatina ha fatto la differenza al poligono, dove non ha commesso errori, e si è dovuta arrendere soltanto all’eccellente passo sugli sci inscenato dalle padrone di casa Juni Arnekleiv (vincitrice in 37:48.3) e Marthe Krakstad Johansen (seconda a 1.9 secondi di distacco), entrambe incappate in un errore al tiro. La nostra portacolori ha tagliato il traguardo a 10.5 dalla vincitrice ed è riuscita a precedere le norvegesi Ingrid Tandrevold (quarta a 17.7 con ben tre bersagli mancati) e Karoline Offigstad Knotten (quinta a 22.3 con due errori sul groppone).

Dorothea Wierer era raffreddata e ha preferito non prendere il via (l’altoatesina aveva rinunciato anche alla sprint di ieri), anche Rebecca Passler non si è presentata ai nastri di partenza per un leggero indolenzimento muscolare. Le altre italiane in gara: Beatrice Trabucchi 14ma, Samuela Comola 15ma, Hannah Auchentaller 33ma. Sul fronte maschile, dove ha trionfato il padrone di casa Johannes Boe davanti al fratello Tarjei e all’altro norvegese Vebjoern Soerum, vanno segnalati il tredicesimo posto di Didier Bionaz (un errore) e la 25ma piazza di Tommaso Giacomel (tre errori).

