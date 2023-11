Sci alpino, Mikaela Shiffrin fa 89 a Levi: vittoria regalata dall’inforcata di Vlhova. Martina Peterlini luce nel deserto

Finale thriller nel secondo slalom speciale di Levi. Mikaela Shiffrin sfrutta l’inforcata di Petra Vlhova e si prende una vittoria insperata. Settimo successo per il fenomeno americano nella località finnica in Coppa del Mondo, la prima nella storia a vincere per sette volte sulle stesse nevi. Per la statunitense trionfo numero ottantanove della carriera, una statistica che è destinata a crescere ancora.

Come detto, colpo di scena sul finale: Shiffrin è riuscita con classe a passare sul primo gradino del podio parziale, nonostante una condizione ancora lontanissima dal 100%, con il tempo di 1:51.68. Si attendeva solo la discesa di Petra Vlhova, per consacrare la doppietta della slovacca, invece è accaduto l’imponderabile: quando la vincitrice di ieri stava dominando in lungo e in largo (oltre un secondo di vantaggio al secondo intermedio), incrementando addirittura il proprio margine sulle rivali, è arrivata la clamorosa inforcata.

Completano il podio la croata Leona Popovic, seconda a 18 centesimi grazie al miglior tempo di manche che significa secondo podio della carriera, e la tedesca Lena Duerr, terza a 30 centesimi. Nella top-5 anche la svedese Sara Hector (+0.66), quarta (era sul podio momentaneo dopo la prima manche), e la norvegese Mina Fuerst Holtmann (+1.23).

Sesta e settima le due canadesi Ali Nullmeyer (+1.24) e Laurence St-Germain (+1.32), poi l’austriaca Katharina Liensberger in ottava piazza a pari merito con l’elvetica Wendy Holdener (+1.41) e la giovanissima croata classe 2004 Zrinka Ljutic (+1.45) che chiude la top-10.

Una sola atleta italiana presente nella seconda manche, ma è stata strepitosa Martina Peterlini. L’azzurra centra il secondo miglior risultato della carriera (il suo best è stato un settimo posto a Jasna nel 2021) timbrando il secondo tempo di manche: rimonta di ben sedici posizioni dalla ventottesima alla dodicesima. Una luce nel deserto.

Shiffrin si porta al comando delle due classifiche: quella generale, con 190 punti, trenta di vantaggio su Vlhova e 45 di vantaggio su Hector, e quella di specialità, con 150 punti davanti a Duerr (-10) e Popovic.

FOTO: LaPresse