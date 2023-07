DIRETTA F1, GP Bahrain 2022 LIVE: doppietta Ferrari, fuori le Red Bull. Binotto: “Uniti nelle difficoltà”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA

LA CRONACA DELLA GARA

VIDEO L’EMOZIONE DELL’INNO MAMELI SUL PODIO DI SAKHIR

VIDEO L’ARRIVO TRIONFALE DI CHARLES LECLERC

VIDEO: IL DOPPIO SORPASSO E CONTROSORPASSO TRA LECLERC E VERSTAPPEN

VIDEO: L’EMOZIONE DELL’ULTIMO GIRO DEL GP DEL BAHRAIN

VIDEO CHARLES LECLERC: “CORRO PER VINCERE IL TITOLO”

VIDEO CARLOS SAINZ: “FERRARI BELLA E VELOCE”

VIDEO MATTIA BINOTTO: “FELICE PER LA SQUADRA, MAI DUBITATO DELLA NOSTRA FORZA”

VIDEO TEAM RADIO CARLOS SAINZ

ORARIO GARA TV8 GP BAHRAIN F1 IN CHIARO

CHARLES LECLERC: “SAPEVAMO CHE IL 2022 ERA LA NOSTRA OCCASIONE. CON VERSTAPPEN SONO STATO INTELLIGENTE”

CARLOS SAINZ: “LA FERRARI E’ TORNATA!”

MATTIA BINOTTO: “LA SQUADRA E’ FORTE, LECLERC UN ESEMPIO”

IL TEAM-RADIO DI CHARLES LECLERC A FINE GARA

IL TEAM-RADIO DI CARLOS SAINZ A FINE GARA

LA CLASSIFICA PILOTI

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI

UN PUNTO DI BONUS PER CHARLES LECLERC: GIRO VELOCE

LE PAGELLE DELLA GARA

FERRARI VELOCE E AFFIDABILE: IL SEGRETO NELLA GESTIONE DELLE GOMME

LO SVILUPPO DEL SIMULATORE TRA LE CHIAVI DEL SUCCESSO DELLA FERRARI

DA QUANTO LA FERRARI NON VINCEVA: L’INTERRUZIONE DI UN LUNGO DIGIUNO

COSA ASPETTARSI A JEDDAH DALLA FERRARI?

LA VITTORIA TOTALE DEL MOTORE FERRARI: HAAS E ALFA ROMEO IN EVIDENZA

MERCEDES PIU’ LENTA DI UN SECONDO RISPETTO A FERRARI E RED BULL, MA C’E’ IL PODIO

MCLAREN E ASTON MARTIN LE DELUSE A SAKHIR

LEWIS HAMILTON: “CONGRATULAZIONI ALLA FERRARI, IO HO DATO TUTTO”

MAX VERSTAPPEN: “ANDAR VIA DA SAKHIR CON ZERO PUNTI E’ FRUSTRANTE”

GEORGE RUSSELL: “AL MOMENTO NON POTEVAMO FARE DI PIU’, FERRARI E RED BULL SUPERIORI”

LANDO NORRIS: “CON QUESTA MACCHINA NON SI PUO’ PUNTARE A UN RISULTATO MIGLIORE”

SERGIO PEREZ: “HO AVUTO LO STESSA PROBLEMA TECNICO DI VERSTAPPEN, UN VERO PECCATO”

HELMUT MARKO: “NON ERAVAMO ABBASTANZA VELOCI”

TOTO WOLFF: “SIAMO UN SECONDO AL GIRO PIU’ LENTI DI FERRARI E RED BULL”

VIDEO IL RITIRO DI MAX VERSTAPPEN

VIDEO CHARLES LECLERC PRENDE IN GIRO IL BOX FERRARI

VIDEO ENTRA LA SAFETY CAR, L’ALPHATAURI VA A FUOCO

17.59 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, ordine d’arrivo, dichiarazioni, video, analisi, pagelle e tantissimo altro. Un saluto sportivo e Forza Ferrari sempre!

17.58 L’arrivo ai box di Leclerc:

17.56 E’ troppo bello riascoltare l’Inno di Mameli sul podio. Troppo bello!

17.54 Veloce, affidabile e gentile con le gomme. Si può riassumere così la nuova Ferrari. Ripetiamo: quello di oggi è un punto di partenza. Ora la chiave di tutto sarà lo sviluppo, ma il simulatore avveniristico sviluppato a Maranello lascia ben sperare.

17.52 La Mercedes ha pagato un dazio importante nei confronti di Ferrari e Red Bull, per lunghi tratti ha girato anche ben oltre il secondo a giro più lenta. Ciò nonostante è sul podio: c’è da giurarci che non si arrenderanno.

17.50 E’ stata una gara allucinante. Charles Leclerc è stato sempre più veloce di Verstappen, sia con le soft sia, soprattutto, con le medie. Dopo il primo pit-stop, tuttavia, l’olandese si è ritrovato in scia al monegasco grazie ad un undercut eccezionale: i due hanno dato vita ad una lotta furibonda, con tanto di due sorpassi e controsorpassi! Nel finale Leclerc stava amministrando, poi è entrata la Safety Car a seguito di un guasto accusato da Gasly. Alla ripartenza Verstappen prima ha accusato problemi allo sterzo, poi si è ritirato per un guasto al motore. Hamilton, in maniera insperata, si è ritrovato ad attaccare Perez, che ha commesso un errore (provocato però da un problema tecnico), andando in testacoda e ritirandosi a sua volta! Per la Ferrari una grandissima doppietta!

17.47 Charles Leclerc si porta a casa anche il punto di bonus per il giro veloce, dunque per lui 26 punti.

17.46 La Ferrari non vinceva dal GP di Singapore 2019 con Vettel. Abbiamo sofferto troppo in questi anni, adesso è l’ora della riscossa rossa!

17.45 L’ordine d’arrivo della gara. DOPPIETTA FERRARI! E’ tutto vero, ma è solo l’inizio!

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+5.598 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+9.675 3

4 George RUSSELL Mercedes+11.211 3

5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+14.754 3

6 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+16.119 3

7 Esteban OCON Alpine+19.423 3

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+20.386 3

9 Fernando ALONSO Alpine+22.390 3

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+23.064 3

11 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+32.574 2

12 Lance STROLL Aston Martin+45.873 3

13 Alexander ALBON Williams+53.932 3

14 Daniel RICCIARDO McLaren+54.975 3

15 Lando NORRIS McLaren+56.335 3

16 Nicholas LATIFI Williams+61.795 3

17 Nico HULKENBERG Aston Martin+63.829 3

18 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 3

19 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing– 4

20 Pierre GASLY AlphaTauri– 2

17.43 “Sei un campione, Charles. Volevamo lottare e tu sei quello che ha lottato più di tutti“, il team-radio di Mattia Binotto. “Grazie Mattia“, la risposta.

17.41 IMMENSA FERRARI, SIAMO TORNATI! Che macchina straordinaria, Charles Leclerc superlativo!

DOPPIETTAAAAAAAAAAAAAA!!! ABBIAMO VINTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! E’ TORNATA LA FERRARIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! FINALMENTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

57° giro/57 Il messicano, messo sotto pressione da Hamilton, ha commesso un grave errore. La macchina si è spenta, si ritira.

57° giro/57 Staccata profonda di Hamilton, Perez va in testacoda, incredibile! Il britannico è sul podio! Disastro Red Bull!

57° giro/57 E’ iniziato l’ultimo giro per Leclerc!

56° giro/57 Hamilton è in scia a Perez. Leclerc al comando con 5″5 su Sainz e 7″7 su Perez-Hamilton.

56° giro/57 Problemi al motore per Verstappen, pare, oltre allo sterzo.

55° giro/57 Leclerc in testa, secondo Sainz. Vai Ferrari, andiamo a vincere adesso! Hamilton ci prova con Perez per un podio insperato!

54° giro/57 SI RITIRA VERSTAPPEN, PAZZESCOOOOOOOOOOO!!!! Rientra ai box al rallentatore, problemi al volante per la Red Bull!

54° giro/57 LO PASSAAAAAAAAAAAAA!!! ALL’INTERNOOOOOOOOOO!!! GRANDE SAINZZZZZZZZZZZZ!!! DUE FERRARI DAVANTIIIIIIIIIIIII!!!

54° giro/57 Bloccaggio di Verstappen, Sainz è in scia…

54° giro/57 E’ VICINISSIMO, VAI CARLOS! Lo spagnolo è in scia a Verstappen! Hamilton ci prova con Perez per il 4° posto.

53° giro/57 La classifica:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.293 3

3 Carlos SAINZ Ferrari+3.549 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+5.015 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes+5.958 3

6 George RUSSELL Mercedes+7.220 3

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+8.075 3

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+8.990 3

9 Esteban OCON Alpine+10.381 3

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+11.289 3

11 Fernando ALONSO Alpine+12.538 3

12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+14.459 3

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+16.193 2

14 Lance STROLL Aston Martin+30.320 3

15 Alexander ALBON Williams+37.694 3

16 Daniel RICCIARDO McLaren+39.960 3

17 Lando NORRIS McLaren+40.872 3

18 Nicholas LATIFI Williams+44.700 3

19 Nico HULKENBERG Aston Martin+45.704 3

20 Pierre GASLY AlphaTauri– 2

53° giro/57 Sainz è troppo lontano per provarci, peccato.

52° giro/57 VAI LECLERC! 1’34″570, giro veloce e punto di bonus! Verstappen a 1″5. Sainz a 8 decimi da Verstappen, può utilizzare il DRS!

51° giro/57 Bravo Leclerc a tenere la posizione, Sainz è vicinissimo a Verstappen, si fa vedere negli specchietti!

51° giro/57 Sainz attacca Verstappen, ma non passa! Scappa via Leclerc!

50° giro/57 Rallenta Leclerc. Deve scegliere il momento giusto per accelerare. Verstappen è incollato, ovviamente.

50° giro/57 Verstappen lamenta problemi allo sterzo, ma sarà vero?

50° giro/57 Ci siamo, la Safety Car sta per rientrare ai box. Qui si decide la gara, Verstappen andrà all’arrembaggio, Leclerc dovrà resistere in tutti i modi.

50° giro/57 La AlphaTauri di Tsunoda andata a fuoco.

LAP 46/57 Gasly’s race ends – flames coming out of the rear, expertly dealt with by a race marshal ⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED ⚠️#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/uHHArGF5Ht — Formula 1 (@F1) March 20, 2022

49° giro/57 Vediamo però se anche Sainz proverà a dare fastidio a Verstappen: può succedere di tutto. Occhio a Hamilton alle spalle di Perez…

49° giro/57 Ora Leclerc dovrà inventarsi qualcosa, perché l’attacco dell’olandese possiamo darlo per certo. Dovrà provare a tenere l’interno e, in caso di sorpasso, provare a restituirlo come già accaduto due volte in precedenza.

49° giro/57 Verstappen ha vinto un Mondiale grazie ad una Safety Car, evidentemente la Dea Bendata ha un debole per l’olandese, ma queste sono le corse, bisogna accettarlo.

48° giro/57 La classifica a 10 giri dalla fine:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.769 3

3 Carlos SAINZ Ferrari+1.934 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.477 3

5 Lewis HAMILTON Mercedes+34.574 3

6 George RUSSELL Mercedes+39.586 3

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+62.256 3

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+90.965 3

9 Esteban OCON Alpine+92.526 3

10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+102.117 2

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+111.269 3

12 Fernando ALONSO Alpine+113.048 3

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+117.685 3

14 Alexander ALBON Williams1 L 3

15 Lance STROLL Aston Martin1 L 3

16 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 3

17 Lando NORRIS McLaren1 L 3

18 Nicholas LATIFI Williams1 L 3

19 Nico HULKENBERG Aston Martin1 L 3

20 Pierre GASLY AlphaTauri– 2

48° giro/57 Leclerc, con una sosta in meno, aveva 25″ di vantaggio su Verstappen: è probabile che avrebbe potuto gestire quel vantaggio con le gomme medie a 12 giri dalla fine. La Safety Car purtroppo ha rimescolato tutto. Alla ripartenza il monegasco subirà il sicuro attacco da parte di Verstappen.

47° giro/57 Pit-stop per Leclerc, monta gomme soft usate. Resta in testa, ma alla ripartenza Verstappen sarà incollato. Questa è sfortuna nera.

46° giro/57 E purtroppo è Safety Car vera e propria. Che sfortuna per la Ferrari e che fortuna per Verstappen, incredibile.

46° giro/57 VA A FUOCO L’ALPHATAURI DI GASLY! Virtual Safety Car, sta cambiando tutto purtroppo.

45° giro/57 Ora Verstappen sta facendo dei giri di qualifica. E’ tutto riaperto.

45° giro/57 Sainz tiene la posizione su Perez. Terza sosta anche per Hamilton.

45° giro/57 Leclerc non rientra ai box, pit-stop invece per Sainz.

44° giro/57 Pit-stop anche per Perez. Cosa farà ora la Ferrari?

44° giro/57 ATTENZIONE! Pit-stop inatteso per Verstappen, monta gomme soft (usate).

43° giro/57 Il team-radio di Leclerc alla squadra: “Abbiamo meno degrado di Verstappen“. Bella notizia.

43° giro/57 Anche Perez ora accusa il deterioramento delle soft e scivola a 3” da Sainz.

43° giro/57 Verstappen in difficoltà in questa fase, soffre il degrado delle gomme medie. Perde 8 decimi da Leclerc e 6 da Sainz in un colpo solo!

43° giro/57 La Ferrari sembra più veloce della Red Bull con le medie. Leclerc porta il proprio gap a 4″3.

42° giro/57 La classifica aggiornata:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+4.113 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+17.951 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+20.602 2

5 Lewis HAMILTON Mercedes+35.694 2

6 George RUSSELL Mercedes+50.126 2

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+66.068 2

8 Pierre GASLY AlphaTauri+72.054 2

9 Esteban OCON Alpine+77.738 2

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+80.589 2

11 Fernando ALONSO Alpine+82.149 2

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+84.508 2

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+92.228 2

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 2

15 Lando NORRIS McLaren1 L 1

16 Lance STROLL Aston Martin1 L 2

17 Alexander ALBON Williams1 L 2

18 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 2

19 Nicholas LATIFI Williams1 L 2

20 Nico HULKENBERG Aston Martin1 L 2

42° giro/57 Sainz mantiene 2″2 nei confronti di Perez.

41° giro/57 Altro incremento di Leclerc, mezzo secondo secco su Verstappen. 3″8 di vantaggio.

41° giro/57 Sale a 3″3 il margine di Leclerc. Il copione non cambia: Verstappen guadagna nel primo settore, il monegasco fa la differenza nel secondo e poi rosicchia qualcosa anche nel terzo.

40° giro/57 Hamilton e Russell stanno girando tra 1″ e 1″3 più lenti rispetto a Ferrari e Red Bull.

40° giro/57 Guadagna 3 decimi Leclerc, 2″9 su Verstappen. A Sainz restano solo 2″ su Perez, è dura.

39° giro/57 Ocon supera Alonso e si prende il 9° posto. Sfida tra compagni di squadra in Alpine.

38° giro/57 Che brivido per Sainz, ha rischiato il contatto con una Williams in una fase di doppiaggio.

38° giro/57 Ferrari davanti con Leclerc, Verstappen a 2″6, Sainz a 17″, Perez a 19″6.

37° giro/57 Leclerc guadagna 4 decimi e porta a 2″5 il vantaggio su Verstappen. Fondamentale ora la gestione delle gomme.

36° giro/57 1’36″302 per Perez, giro veloce. Guadagna però solo un decimo su Sainz, che sta utilizzando le medie.

36° giro/57 La classifica dopo due pit-stop:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.108 2

3 Carlos SAINZ Ferrari+16.971 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+19.249 2

5 Lewis HAMILTON Mercedes+29.614 2

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+44.469 2

7 George RUSSELL Mercedes+53.892 1

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+57.279 1

9 GuanyuZHOU Alfa Romeo+60.576 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri+61.020 2

11 Fernando ALONSO Alpine+64.729 2

12 Esteban OCON Alpine+67.125 2

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+69.776 2

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+74.346 1

15 Lance STROLL Aston Martin+78.516 1

16 Alexander ALBON Williams+84.523 1

17 Daniel RICCIARDO McLaren1 L 1

18 Nico HULKENBERG Aston Martin1 L 1

19 Lando NORRIS McLaren1 L 2

20 Nicholas LATIFI Williams1 L 2

35° giro/57 Leclerc al comando con 1″9 su Verstappen. In teoria ora non dovrebbero esserci altre soste.

34° giro/57 Bravissimi i meccanici della Ferrari. Quel mezzo secondo guadagnato da Leclerc nel cambio gomme si è rivelato fondamentale nei confronti di Verstappen.

34° giro/57 Pit-stop in contemporanea per Sainz e Perez, resta davanti il ferrarista! Gomme medie per lo spagnolo, soft per il messicano.

34° giro/57 La classifica in un momento cruciale della gara:

1 Carlos SAINZ FerrariLEADER 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+2.532 1

3 Charles LECLERC Ferrari+7.330 2

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+9.275 2

5 George RUSSELL Mercedes+24.820 1

6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+35.094 2

7 Lewis HAMILTON Mercedes+36.514 1

8 Pierre GASLY AlphaTauri+55.227 1

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+58.309 1

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+65.822 2

11 Fernando ALONSO Alpine+66.982 2

12 Esteban OCON Alpine+72.350 2

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+72.752 1

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+73.721 2

15 Lance STROLL Aston Martin+79.020 1

16 Alexander ALBON Williams+84.224 1

17 Daniel RICCIARDO McLaren+90.256 1

18 Nicholas LATIFI Williams+97.224 1

19 Nico HULKENBERG Aston Martin+97.702 1

20 Lando NORRIS McLaren+98.311 1

33° giro/57 1’36″527, giro veloce per Verstappen. Ma Leclerc sta rispondendo bene.

32° giro/57 Sainz e Perez sono in prima e seconda posizione, poi Leclerc e Verstappen, che però hanno effettuato una sosta in più.

32° giro/57 Leclerc torna davanti, Verstappena a 1″3, che brividi!

32° giro/57 Pit-stop per Leclerc, gomme medie. 2″5 la durata della sosta, saranno ancora vicinissimi.

31° giro/57 Leclerc deve doppiare Ricciardo, non ci voleva.

31° giro/57 Nuovo momento cruciale, pit-stop per Verstappen. 3″0 la durata della sosta, gomme medie.

30° giro/57 La Mercedes gira tra i 5 ed i 7 decimi al giro più lenta rispetto a Ferrari e Red Bull. Parliamo di Russell, perché Hamilton va più veloce, ma ha appena montato gomme nuove.

30° giro/57 Errore di Verstappen, Leclerc porta il vantaggio a 4″1 sul campione del mondo.

29° giro/57 Momento di difficoltà per la Ferrari, Perez a 2″4 da Sainz.

29° giro/57 Non si arrende Verstappen. Guadagna 3 decimi e si porta a 3″6 da Leclerc. Siamo appena a metà gara…

28° giro/57 Secondo pit-stop per Hamilton, arriva molto presto: per lui gomme medie.

28° giro/57 Ora Leclerc e Verstappen girano sullo stesso passo.

27° giro/57 Sainz ora ha 2″9 nei confronti di Perez.

27° giro/57 Verstappen a 3″8 da Leclerc. La Red Bull guadagna sempre nel primo settore, la Ferrari è più veloce nel secondo e nel terzo.

26° giro/57 La classifica aggiornata:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+3.682 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+11.014 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+13.667 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+27.080 1

6 George RUSSELL Mercedes+32.370 1

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+39.188 1

8 Pierre GASLY AlphaTauri+45.538 1

9 Fernando ALONSO Alpine+54.346 1

10 Esteban OCON Alpine+54.898 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+58.037 1

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+58.664 1

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+61.339 1

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+68.622 1

15 Alexander ALBON Williams+76.223 1

16 Lance STROLL Aston Martin+78.843 1

17 Lando NORRIS McLaren+85.500 1

18 Nicholas LATIFI Williams+87.532 1

19 Daniel RICCIARDO McLaren+94.385 1

20 Nico HULKENBERG Aston Martin1 L

26° giro/57 La Haas motorizzata Ferrari è la prima delle “altre”. Magnussen è saldamente al settimo posto.

25° giro/57 Perez sembra avere qualcosa in più di Sainz in questa fase e si porta a 2″5 dallo spagnolo.

25° giro/57 Torna a guadagnare costantemente Leclerc, ora 3″4 su Verstappen. Ma abbiamo già visto che con il campione del mondo si tratta di un vantaggio minimo…

24° giro/57 Leclerc respira, 3 secondi su Verstappen. Sainz a 10″3, Perez a 12″9, Hamilton a 25″, Russell a 30″2.

23° giro/57 Teoricamente Perez e le Mercedes potrebbero anche andare sino in fondo, ma difficilmente accadrà. Le Ferrari e Verstappen devono fermarsi nuovamente.

23° giro/57 Le Ferrari e Verstappen sono in pista con gomme soft, medie per Perez, dure per le Mercedes.

23° giro/57 Al momento il giro veloce, con relativo punto di bonus, appartiene a Sergio Perez.

22° giro/57 Ora allunga Leclerc, 2″7 sull’olandese. Abbiamo visto però quanto l’undercut possa rivelarsi redditizio su questa pista. Leclerc aveva 3″5 di vantaggio prima delle soste, Verstappen ha colmato completamente il gap fermandosi un giro prima e montando gomme nuove.

22° giro/57 Verstappen ha tirato delle staccate davvero brutali, impressionanti. Ha frenato al limite, ma nel terzo tentativo di sorpasso è finito lungo: potrebbe aver rovinato le gomme.

21° giro/57 La classifica parziale:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER 1

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.913 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+9.849 1

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+12.745 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+20.800 1

6 George RUSSELL Mercedes+27.146 1

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+32.589 1

8 Pierre GASLY AlphaTauri+38.533 1

9 Fernando ALONSO Alpine+42.546 1

10 Esteban OCON Alpine+46.604 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+49.291 1

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+49.914 1

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+54.108 1

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+57.710 1

15 Lando NORRIS McLaren+60.975 1

16 Alexander ALBON Williams+62.035 1

17 Nico HULKENBERG Aston Martin+69.607 1

18 Nicholas LATIFI Williams+70.633 1

19 Lance STROLL Aston Martin+77.427 1

20 Daniel RICCIARDO McLaren+86.517

20° giro/57 Ecco il momento del duello tra questi due fenomeni:

LAP 17/57 Verstappen ⚔️ Leclerc Verstappen gets ahead but Leclerc responds and retakes the lead moments later! #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/S9gFIvEU30 — Formula 1 (@F1) March 20, 2022

20° giro/57 Finalmente Leclerc porta il vantaggio a 1″4 nei confronti di Verstappen. Abbiamo assistito ad una pagina epica della storia della F1.

19° giro/57 Il problema di Leclerc è che Verstappen resta sempre sotto il secondo di distacco, dunque può utilizzare il DRS.

19° giro/57 CI RIPROVA VERSTAPPEN, BLOCCAGGIO IN FRENATA, LECLERC RESTA DAVANTI! Una gara semplicemente assurda!

18° giro/57 ANCORAAAAAAAAAAAA!!! ALTRO CONTROSORPASSOOOOOOOOO!!! Leclerc eccezionale, mai vista una cosa del genere!

18° giro/57 Staccata durissima di Verstappen, che ripassa! Come ha fatto a frenare così!

17° giro/57 Verstappen resta incollato, sembra averne di più in questa fase.

17° giro/57 RIPASSAAAAAAAAAAA!!! FANTASTICOOOOOOOOOO!!! STACCATA ALL’ESTERNO DI LECLERC, ALLUCINANTEEEEEEEEEEE!!!

17° giro/57 Verstappen prende la scia e supera Leclerc in fondo al rettilineo.

16° giro/57 Verstappen è in scia a Leclerc, che brividi. Il monegasco ha montato gomme soft usate.

16° giro/57 Leclerc rientra in pista appena davanti a Verstappen, sono incollati!

16° giro/57 Leclerc ai box. 3″1 la sosta del monegasco, è tiratissima…

15° giro/57 2″9 la sosta per Verstappen, monta gomme soft nuove. 2″3 il pit-stop per Sainz, che a sua volta ha montato gomme soft nuove.

15° giro/57 Attenzione, momento chiave: pit-stop per Verstappen. La Ferrari deve reagire subito!

14° giro/57 Sainz deve stare attento al possibile undercut di Perez.

14° giro/57 Sale a 3″7 il vantaggio di Leclerc su Verstappen. 3° Sainz a 10″0, 4° Perez a 12″6.

13° giro/57 Hamilton passa Zhou in rettilineo ed è 11°. Ora davanti a lui c’è l’ex-compagno Bottas…

13° giro/57 Sainz sta tenendo bene nei confronti di Perez, 2″9 di vantaggio: passo sostanzialmente equivalente tra spagnolo e messicano.

12° giro/57 PAZZESCO ERRORE DI HAMILTON in uscita dai box! Finisce lungo in frenata con gomme ancora fredde, perde tantissimo e viene scavalcato anche dal cinese Zhou (Alfa Romeo).

12° giro/57 Leclerc continua a guadagnare tra 1 e 3 decimi al giro su Verstappen. Pit-stop per Hamilton, monta gomme hard. Prove l’undercut nei confronti di Perez.

11° giro/57 Continua ad incrementare Leclerc, 3″1 su Verstappen, 7″7 su Sainz e 10″9 su Perez. 5° Hamilton a 11″6.

10° giro/57 Ora Perez si trova a 3″1 da Sainz, vediamo cosa succede.

10° giro/57 PEREZ AFFIANCA HAMILTON IN RETTILINEO E LO SVERNICIA! Sono crollate le gomme della Mercedes, pazzesco!

10° giro/57 Altri 4 decimi guadagnati da Leclerc, 2″8 su Verstappen. Hamilton ora non riesce più a tenere il passo di Sainz ed è distante 2″5 dallo spagnolo.

9° giro/57 Qui la strategia rivestirà un ruolo decisivo. Occhio agli undercut…

9° giro/57 Sale a 2″4 il vantaggio di Leclerc su Verstappen. Respira ora Sainz, che paga 6″5 dal compagno di squadra, ma vede Hamilton allontanarsi a 1″8.

8° giro/57 Duello tra Albon e Bottas per la dodicesima posizione.

8° giro/57 La classifica parziale:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.263 – –

3 Carlos SAINZ Ferrari+6.221 – –

4 Lewis HAMILTON Mercedes+7.091 – –

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+8.001 – –

6 George RUSSELL Mercedes+11.603 – –

7 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+14.231 – –

8 Pierre GASLY AlphaTauri+15.660 – –

9 Fernando ALONSO Alpine+17.670 – –

10 Esteban OCON Alpine+18.352 – –

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+21.767 – –

12 Alexander ALBON Williams+24.920 – –

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+25.199 – –

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+26.475 – –

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+27.467 – –

16 Nico HULKENBERG Aston Martin+28.179 – –

17 Lance STROLL Aston Martin+29.106 – –

18 Lando NORRIS McLaren+30.226 – –

19 Daniel RICCIARDO McLaren+32.978 – –

20 Nicholas LATIFI Williams+33.490 – –

7° giro/57 Perez a 9 decimi da Hamilton, dunque un terzetto in lotta per il terzo posto.

7° giro/57 Ricordiamo che Leclerc è partito con gomme soft nuove, deve provare a sfruttare questo vantaggio. 2 secondi su Verstappen.

6° giro/57 Sorprende vedere Sainz fare così fatica sul passo, lui che è un animale da gara.

6° giro/57 5 secondi di penalità per Ocon (Alpine) per una collisione provocata in partenza.

6° giro/57 ALLUNGA LECLERC! Mezzo secondo rifilato a Verstappen, porta il vantaggio a 1″8. A 4″5 Sainz, che vede Hamilton alle sue spalle farsi vedere negli specchietti.

5° giro/57 Riscossa Mercedes. Staccata brutale di Russell, che supera Magnussen e si prende la sesta posizione. La Alfa Romeo ha compromesso la gara con la pessima partenza di Bottas, ora 14°.

5° giro/57 Leclerc sta guadagnando un decimino al giro su Verstappen, ora ha 1″3 sull’olandese.

4° giro/57 Attenzione a Hamilton, è quasi in scia a Sainz.

4° giro/57 Leclerc e Verstappen guadagnano 8 decimi secchi su Sainz e Hamilton. Vanno via i primi due.

4° giro/57 Hamilton, come previsto, sta vendendo carissima la pelle. Non solo ha guadagnato una posizione al via, ma ora si trova a soli 9 decimi da Sainz.

3° giro/57 Magnussen finisce lungo in frenata, Perez ne approfitta e si prende la quinta posizione. 7° Russell con la Mercedes.

3° giro/57 Leclerc ha un secondo su Verstappen e 2″8 su Sainz.

2° giro/57 Gruppo compatto in questo avvio, che spettacolo!

1° giro/57 La classifica dopo la partenza:

1 Charles LECLERC FerrariLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.739 – –

3 Carlos SAINZ Ferrari+1.417 – –

4 Lewis HAMILTON Mercedes+1.910 – –

5 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.479 – –

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.048 – –

7 George RUSSELL Mercedes+3.740 – –

8 Pierre GASLY AlphaTauri+4.168 – –

9 Fernando ALONSO Alpine+4.755 – –

10 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+6.147 – –

11 Esteban OCON Alpine+7.263 – –

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+7.509 – –

13 Alexander ALBON Williams+7.669 – –

14 Lando NORRIS McLaren+8.044 – –

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+8.164 – –

16 Nico HULKENBERG Aston Martin+7.350 – –

17 Daniel RICCIARDO McLaren+7.795 – –

18 Lance STROLL Aston Martin+8.020 – –

19 Nicholas LATIFI Williams+8.134 – –

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+8.324 – –

1° giro/57 Leclerc tiene la prima posizione davanti a Verstappen e Sanz. Hamilton sale in quarta piazza!

SEMAFORO VERDE! Iniziato il Mondiale di F1 2022 con il GP del Bahrain!

16.02 I piloti vanno a schierarsi sulla griglia di partenza…Ci siamo!

16.02 Immagine di Sakhir dall’alto:

We’re all set ???? A new era of #F1 racing is about to begin! #BahrainGP pic.twitter.com/gkbgesOJ9o — Formula 1 (@F1) March 20, 2022

16.01 Leclerc parte con gomme soft nuove, Verstappen invece avrà mescole usate: vuole tenersi le nuove per la parte finale della gara.

16.00 Giro di ricognizione!

15.58 Tutti i piloti partiranno con gomme soft, tranne le McLaren che utilizzeranno le medie.

15.56 Guai sottovalutare la Mercedes. Siamo sicuri che Lewis Hamilton darà tutto quello che ha pur di agguantare almeno un podio. Sa che in questa fase iniziale della stagione dovrà limitare i danni e portare a casa più punti possibili.

15.55 Rivediamo per l’ultima volta la griglia di partenza.

15.53 Mattia Binotto sta osservando con attenzione i dettagli della Red Bull.

15.52 E’ chiaro che la Ferrari non è più abituata a ritrovarsi in lotta per la vittoria. Sono passati ormai quattro anni dall’ultima volta in cui la Rossa si giocò il Mondiale. Ma fa parte del gioco: ora Leclerc e Sainz dovranno dimostrare di essere all’altezza della situazione, così come la squadra nella scelta delle strategie e nei pit-stop.

15.50 Charles Leclerc accerchiato dai fotografi. Forse servirebbe più rispetto…

15.47 Saranno 57 i giri da percorrere. Molto probabile che i team effettueranno due soste ai box.

15.45 I piloti peggio qualificati ad aver vinto sono Fernando Alonso e Jenson Button, i quali hanno primeggiato scattando dal 4° posto rispettivamente nel 2006 e nel 2009. Questo significa che nessuno partito più indietro della seconda fila è mai stato capace di trionfare in Bahrain

15.43 In 12 occasioni (70,6%) il vincitore è partito dalla prima fila

15.40 In 7 occasioni (41,2%) il vincitore è partito dalla pole position in Bahrain.

15.37 Mattia Binotto a SkySport: “E’ bello partire, guardare il rettilineo e non avere nessuno davanti…Verstappen è il favorito, ha una macchina molto competitiva ed è campione del mondo. Noi siamo gli outsider. I migliori sono ancora loro. Sono rimaste delle gomme nuove solo a noi ed a Verstappen, questo è un vantaggio da gestire al meglio“.

15.36 Le nuove regole volute da Liberty Media sono state pensate per favorire i sorpassi. Sulla carta ora sarà molto più semplice rimanere in scia ad una monoposto.

15.34 Charles Leclerc è accerchiato dai fotografi in questo momento. Deve rimanere calmo, non deconcentrarsi.

15.33 Charles Leclerc dovrebbe partire con gomme soft.

15.33 Ricordiamo che il regolamento sulle gomme è cambiato. Sino al 2021 occorreva utilizzare in partenza le stesse gomme montante per ottenere il proprio miglior tempo nel corso della Q2 delle qualifiche. Ora tale regola è stata abolita e vi è libertà di scelta su quale mescola montare in avvio.

15.31 Prove di partenza in uscita dai box. Buona quella di Sainz, discreta quella di Verstappen, pessima quella di Leclerc. Meglio ora che tra mezz’ora…

15.30 Non esistono affermazioni di piloti italiani in Bahrain. Tuttavia va sottolineato come Jarno Trulli sia salito due volte sul podio. L’abruzzese si è infatti classificato secondo nel 2005 e terzo nel 2009.

15.28 Sul fronte delle squadre, i team più vincenti in assoluto sono la Ferrari e la Mercedes, che hanno raccolto 6 affermazioni a testa. È però interessante notare come le Rosse abbiano primeggiato con quattro piloti diversi (Michael Schumacher nel 2004, Felipe Massa nel 2007 e 2008, Fernando Alonso nel 2010 e Sebastian Vettel nel 2017 e 2018), mentre le Frecce d’Argento abbiano legato il proprio destino quasi esclusivamente a quello di Lewis Hamilton. Ai cinque trionfi del britannico, datati 2014, 2015, 2019, 2020, 2021, si aggiunge infatti solo quello di Nico Rosberg nel 2016.

15.25 Non esistono altri uomini in attività a essere passati per primi sotto la bandiera a scacchi del GP del Bahrain. Certo, qualcuno potrà citare Sergio Perez, ma non va dimenticato come il messicano abbia vinto sul cosiddetto “Outer Circuit”, peraltro in una gara denominata “GP di Sakhir”. Il suo successo non può quindi essere accomunato a quelli degli altri, poiché il layout era davvero unico e completamente diverso sia dal canonico Grand Prix Circuit che dal già citato Endurance Circuit, invece solo leggermente differente dall’abituale disegno.

15.23 Il trentasettenne britannico ha superato proprio lo scorso anno Sebastian Vettel, che dal canto suo aveva precedentemente detenuto il ruolo di “Sceicco di Sakhir”, essendo stato il primo uomo a toccare quota 4 affermazioni (2012, 2013, 2017, 2018). Il teutonico aveva però a sua volta ereditato lo scettro da Fernando Alonso, trionfatore in 3 occasioni (2005, 2006 e 2010). Lo spagnolo è peraltro stato l’unico a vincere sul lunghissimo Endurance Circuit, usato esclusivamente nel 2010.

15.20 Il pilota più vincente in assoluto è Lewis Hamilton, capace di imporsi ben 5 volte (2014, 2015, 2019, 2020, 2021).

15.18 Per la quarta volta nella storia l’atto inaugurale si disputerà in Medio Oriente, ovvero in Bahrain. In passato il piccolo Paese situato nel Golfo Persico, entrato nel calendario del Circus nel 2004, aveva già ospitato l’opening della nuova annata agonistica nel 2006, 2010 e 2021. Andiamo dunque a scoprire i dati statistici relativi a questo appuntamento. Ovviamente, si terranno in considerazione solo le gare denominate “Gran Premio del Bahrain”, di cui sinora sono state disputate 17 edizioni..

15.15 Sul passo gara la Ferrari non ha effettuato dei veri e propri long-run durante le prove libere, dunque c’è un grande punto interrogativo sulle prestazioni della Rossa sulla lunga distanza. Di sicuro chi il passo ce l’ha è Max Verstappen, lo ha anche ribadito ieri: “Siamo fortissimi, soprattutto in gara“.

15.12 La griglia di partenza della gara:

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Sergio Perez (Red Bull)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

7. Kevin Magnussen (Haas)

8. Fernando Alonso (Alpine)

9. George Russell (Mercedes)

10. Pierre Gasly (AlphaTauri)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17. Nico Hulkenberg (Aston Martin)

18. Daniel Ricciardo (McLaren)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Nicholas Latifi (Williams)

15.07 La gara prenderà il via alle ore 16.00 in Italia, le 18.00 a Sakhir.

15.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della gara del GP del Bahrain 2022 di F1.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 8.00

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA PRESENTAZIONE DELLA GARA

IL REGOLAMENTO SULLE GOMME E’ CAMBIATO: ECCO COME FUNZIONA

IL PROGRAMMA DI OGGI SU SKY

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

ORARIO QUALIFICHE SU TV8 IN CHIARO

I SEGRETI DI UNA FERRARI TORNATA A RUGGIRE

FERRARI HA UNA GRAN MACCHINA, I PILOTI DEVONO DIMOSTRARSI ALL’ALTEZZA

VIDEO: RIVIVIAMO IL GIRO DI CHARLES LECLERC CHE E’ VALSO LA POLE

CHARLES LECLERC: “SENSAZIONE STUPENDA, MA PENSO GIA’ ALLA GARA”

CARLOS SAINZ: “NON SONO STATO MAI COSI’ VICINO AI PRIMI, E’ SPECIALE”

MATTIA BINOTTO: “RICORDIAMOCI DOVE ERAVAMO DUE ANNI FA. E’ UN PUNTO DI PARTENZA”

TOTO WOLFF: “LA MERCEDES E’ DIETRO DI MEZZO SECONDO. FERRARI TORNATA DOPO ANNI DIFFICILI”

CHRIS HORNER: “SAPEVAMO CHE LA FERRARI ERA FORTE. NOI LAVORIAMO DA POCO A QUESTA MACCHINA”

MAX VERSTAPPEN: “LA RED BULL VA FORTE, SOPRATTUTTO IN GARA”

MERCEDES A 7 DECIMI DALLE FERRARI: NON E’ UN BLUFF. COSA SUCCEDE

LEWIS HAMILTON SI DISPERA: “GUIDARE LA MERCEDES UN INCUBO”

GEORGE RUSSELL: “FACCIAMO UN PASSO AVANTI E DUE INDIETRO”

LE DICHIARAZIONI DI SERGIO PEREZ

LE DICHIARAZIONI DI FERNANDO ALONSO

LE DICHIARAZIONI DI PIERRE GASLY

ASTON MARTIN E MCLAREN CON LE OSSA ROTTE

LANDO NORRIS: “FATTO UN BUON LAVORO”

KEVIN MAGNUSSEN: “MI SENTO FORTUNATO”

MICK SCHUMACHER: “HAAS HA POTENZIALE”

VALTTERI BOTTAS: “MI PIACE QUESTA NUOVA F1”

VIDEO PROBLEMI DI SOVRASTERZO PER HAMILTON

Come seguire la gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Sakhir si prospetta una gara ricca di spunti e in cui la Ferrari vuol recitare il ruolo della primattrice.

Dopo alcune stagioni tribolate e problematiche, la Rossa è tornata in pole-position ieri grazie al monegasco Charles Leclerc. Il ragazzo del Principato ha confermato le sue grandi qualità velocistiche alla guida della F1-75, ottenendo la 10ma p.1 in carriera e mettendosi alle spalle l’olandese Max Verstappen e il team-mate di Maranello Carlos Sainz.

Sulla carta la Red Bull del campione del mondo 2021 possiede un passo gara superiore, per quanto si è potuto appurare nel corso delle prove libere. Va detto che la Ferrari non si è curata più di tanto delle prove sulla durata, avendo probabilmente una mole di informazioni già utili. Il riferimento è ai test pre-season.

Vedremo poi come reagirà la Mercedes. La Stella a tre punte vedrà i suoi piloti Lewis Hamilton (5°) e George Russell (9°) non poter lottare verosimilmente per la vittoria. Vero è che la scuderia di Brackley ci ha di molto stupito diverso al passato, specie se Lewis dovesse centrare una buona partenza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2022 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il via della gara sarà dato alle 16.00 italiane. Buon divertimento

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI