F1, la Ferrari è veloce, affidabile e gentile con le gomme: vantaggio importante con le medie, più che con le soft

La Ferrari completa un weekend praticamente perfetto (alla fine è mancato solo l’uno-due in qualifica) e centra una strepitosa doppietta nel primo Gran Premio stagionale del Mondiale di Formula Uno 2022. Charles Leclerc ha disputato un fine settimana impeccabile, aggiudicandosi la pole position e resistendo con tenacia agli attacchi di Max Verstappen in gara, per poi imporsi firmando anche il giro più veloce della corsa.

Il trionfo della Rossa è diventato totale negli ultimi giri grazie al doppio ritiro delle Red Bull per problemi di affidabilità, che ha spalancato la porta a Carlos Sainz per un secondo posto estremamente significativo. La scuderia di Maranello non saliva sul gradino più alto del podio dal GP di Singapore 2019 e anche in quell’occasione arrivò una doppietta con Sebastian Vettel davanti a Leclerc.

Nuova era che comincia nel migliore dei modi quindi per la casa emiliana, anche se il Mondiale è lunghissimo e gli avversari restano estremamente temibili. In ogni caso la F1-75 ha confermato tutte le qualità evidenziate nel corso dei test pre-stagionali, a partire dall’affidabilità. Oggi è stato proprio quest’aspetto a fare tutta la differenza del mondo nel confronto diretto con Red Bull, costretta ad alzare bandiera bianca con entrambe le monoposto.

Al netto dei problemi tecnici delle RB18, oggi Ferrari era la macchina più veloce in pista. Leclerc aveva mediamente due-tre decimi al giro di margine su Verstappen, il quale provava ad attaccare il monegasco con l’undercut anche a causa di un consumo degli pneumatici maggiore rispetto alla F1-75 guidata da Charles. La superiorità della Rossa sembrava più evidente con la mescola media, utilizzata per il terzo stint di gara, mentre Red Bull riusciva a difendersi meglio con le soft (soprattutto nel secondo stint con il set nuovo montato da Max).

Foto: Lapresse