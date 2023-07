DIRETTA F1, GP Jeddah 2021 LIVE: Verstappen attacca la giuria. Le contraddizioni della sentenza sull’olandese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.40 PENALIZZATO MAX VERSTAPPEN. I commissari di gara hanno dato la colpa all’olandese, punendolo con 10” di penalità: non cambia comunque il suo secondo posto, visto che aveva quasi 16” di margine su Valtteri Bottas. LEWIS HAMILTON NON E’ STATO PENALIZZATO. Dunque confermata la vittoria di Hamilton davanti a Verstappen.

23.20 Non è ancora arrivata nessuna decisione riguardo a Lewis Hamilton. A Jeddah sono già le 01.20 di lunedì 6 dicembre…

22.40 I commissari hanno valutato anche il contatto tra Sergio Perez e Charles Leclerc per il contatto avuto dopo la seconda ripartenza. Non sono stati presi provvedimenti: il messicano si è ritirato, il monegasco ha concluso in settima posizione.

22.30 La decisione tarda ad arrivare. Hamilton rischia una penalità in termini di secondi o di posizione. Il regolamento parla anche dell’ipotesi di una squalifica.

21.22 Lewis Hamilton è stato convocato dai commissari per l’episodio accaduto in curva 27, ovvero quando Hamilton ha tamponato Verstappen nel momento in cui l’olandese stava cedendo la prima posizione.

21.03 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Vi aggiorneremo in tempo reale su tutti gli sviluppi del post-gara. Un saluto sportivo.

21.01 Solo tra Emerseon Fittipaldi e Clay Regazzoni nel 1974 era capitato che due piloti arrivarono a pari punti prima dell’ultima gara…La spuntò il pilota brasiliano.

20.56 La classifica costruttori, con la vittoria ormai ipotecata dalla Mercedes:

1. Mercedes 587,5

2. Red Bull 559,5

3. Ferrari 303,5

4. McLaren 259

5. Alpine 115

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0

20.52 SkySport riporta che Red Bull ha già presentato prove alla Direzione Gara relativamente al tamponamento di Hamilton nei confronti di Verstappen. Sarà un dopo-gara infuocato…

20.51 La nuova classifica del Mondiale piloti ad una gara dal termine:

1. Max Verstappen (Red Bull) 369,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 369,5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 218

4. Sergio Perez (Red Bull) 190

5. Charles Leclerc (Ferrari) 157

6. Lando Norris (McLaren) 154

7. Carlos Sainz (Ferrari) 149,5

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 115

9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 100

10. Fernando Alonso (Alpine) 77

11. Esteban Ocon (Alpine) 72

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 43

13. Lance Stroll (Aston Martin) 34

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 20

15. George Russell (Williams) 16

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 10

17. Nicholas Latifi (Williams) 7

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 3

19. Mick Schumacher (Haas) 0

20. Nikita Mazepin (Haas) 0

20.44 E’ difficile riassumere in poche righe la gara più assurda del Millennio. Le sorprese sono iniziate quando un incidente di Schumacher ha portato all’esposizione della bandiera rossa, con Verstappen che da terzo si è ritrovato primo! Alla successiva ripartenza Hamilton ha superato Verstappen, ma quest’ultimo gli ha irregolarmente tagliato la strada alla prima curva, prima di venire salvato ancora da un’altra bandiera rossa. Dopo la terza ripartenza, Verstappen ha realizzato un capolavoro in partenza, superando Hamilton. Il britannico si è messo in scia all’olandese e lo ha attaccato all’esterno al 37° giro: l’olandese si è difeso in maniera irregolare, portando nuovamente fuori pista il rivale. A quel punto è stato comunicato a Verstappen di cedere la posizione a Hamilton: l’olandese ha rallentato di colpo e il britannico lo ha tamponato, danneggiando l’ala anteriore non in maniera grave. Successivamente Verstappen ha poi ceduto la posizione a Hamilton, ricevendo anche 5″ di penalità. Il tutto sarà però investigato ancora dopo la gara…Benvenuti nel Mondiale di F1…

20.42 L’ordine d’arrivo della gara:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+11.825 2

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+27.531 3

4 Esteban OCON Alpine+27.633 2

5 Daniel RICCIARDO McLaren+40.121 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+41.613 2

7 Charles LECLERC Ferrari+44.475 3

8 Carlos SAINZ Ferrari+46.606 2

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+58.505 2

10 Lando NORRIS McLaren+61.358 3

11 Lance STROLL Aston Martin+77.212 3

12 Nicholas LATIFI Williams+83.249 3

13 Fernando ALONSO Alpine1 L 4

14 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 3

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 3

50° giro/50 INCREDIBILE BOTTAS! Supera Ocon in volata sul rettilineo d’arrivo ed è 3° per 132 millesimi!

50° giro/50 Hamilton vince il GP dell’Arabia Saudita davanti a Verstappen. Punto di bonus per il campione del mondo. I due grandi rivali arriveranno ad Abu Dhabi a pari punti nell’ultimo appuntamento stagionale!

50° giro/50 ATTACCO DI LECLERC! Il monegasco supera il compagno di squadra Sainz!

50° giro/50 Bottas finisce lungo in staccata nel tentativo di superare Ocon.

49° giro/50 Bottas incollato ad Ocon.

49° giro/50 Leclerc è vicinissimo a Sainz.

49° giro/50 Le gomme medie di Verstappen sono ormai deteriorate. L’olandese si trova a 8″7 da Hamilton, che vuole mettersi al riparo da eventuali penalità di un post-gara che si annuncia rovente…

48° giro/50 Bottas in scia ad Ocon per il terzo posto, per il momento non passa.

48° giro/50 Hamilton sta spingendo al massimo e migliora il suo giro veloce in 1’30″734.

48° giro/50 Se la garsa finisse così, con punto di bonus a Hamilton, il britannico e Verstappen arriverebbero ad Abu Dhabi a pari punti…E’ quello che vogliamo…

47° giro/50 La classifica aggiornata:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+4.651 2

3 Esteban OCON Alpine+28.784 2

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+29.840 3

5 Daniel RICCIARDO McLaren+38.279 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+41.641 2

7 Carlos SAINZ Ferrari+44.785 2

8 Charles LECLERC Ferrari+45.622 3

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+55.758 2

10 Lando NORRIS McLaren+64.136 3

11 Lance STROLL Aston Martin+74.570 3

12 Nicholas LATIFI Williams+81.237 3

13 Fernando ALONSO Alpine1 L 4

14 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 3

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 3

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing1 L 3

46° giro/50 Verstappen vorrebbe fermarsi per montare gomme soft e ottenere almeno il punto di bonus. Ma facendolo rischierebbe di rientrare alle spalle di Ocon e Bottas…

45° giro/50 Hamilton si invola verso la vittoria. 3″6 su Verstappen, che si è arreso.

44° giro/50 Hamilton è al comando ed ha firmato il giro veloce, quindi prenderebbe il punto di bonus. Ma i commissarri fanno sapere che nel dopo gara verranno svolte ulteriori indagini su quanto accaduto tra i due grandi rivali.

43° giro/50 Verstappen cede nuovamente la posizione a Hamilton, che ora è in testa! Mai vista una gara così caotica dal 1997…

43° giro/50 STA SUCCEDENDO DI TUTTO! Verstappen cede la posizione a Hamilton, ma sfruttando il DRS ripassa subito il britannico e torna davanti! Subito dopo gli stewards comunicato che l’olandese dovrà scontare 5″ di penalità!

42° giro/50 PAZZESCO HAMILTON! Con l’ala anteriore danneggiata firma il giro veloce in 1’31″089 e si porta a 1″5 da Verstappen!

41° giro/50 E’ possibile che Verstappen ora decida di non cedere la posizione a Hamilton e poi scontare 5″ di penalità a fine gara. Al momento ha 1″8 su Hamilton.

41° giro/50 Sainz e Leclerc hanno scavalcato Giovinazzi: ora sono settimo e ottavo.

40° giro/50 Questo invece il tamponamento.

LAP 38/50 MAX AND LEWIS COLLIDE! Verstappen is instructed to give the place to Hamilton, but they make contact ????#SaudiArabianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/QnRaWoaYzP — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

40° giro/50 Questo il momento in cui Verstappen ha tagliato la strada a Hamilton nel tentativo di sorpasso da parte del britannico in fondo al rettilineo.

LAP 37/50 Hamilton tries to send one around the outside of Verstappen, but they both go wide!#SaudiArabianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/KJ0DJ721tj — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

39° giro/50 Hamilton ha la macchina danneggiata, ma sembra poter proseguire. Incredibile…

39° giro/50 Chiaramente finisce sotto investigazione l’episodio tra Hamilton e Verstappen.

38° giro/50 Toto Wolff furioso ai box, ha scagliato a terra le cuffie con violenza!

38° giro/50 Assurdo. Verstappen aveva ricevuto via radio l’ordine di far passare Hamilton. L’olandese ha rallentato di botto e il britannico lo ha tamponato!

37° giro/50 ALLUCINANTE! Hamilton ha tamponato Verstappen, danneggiando l’ala anteriore!

37° giro/50 HAMILTON ATTACCA VERSTAPPEN ALL’ESTERNO IN FONDO AL RETTILINEO! Verstappen chiaramente non molla e taglia la prima curva, portando anche il britannico a fare altrettanto: e ora?

36° giro/50 Si riparte subito e Hamilton è vicinissimo!

36° giro/50 Hamilton continua a timbrare giri veloci, ma viene gelato da una nuova Virtual Safety Car!

35° giro/50 Altro detrito in pista! Che gara falsata, peccato che il Mondiale di stia decidendo così. Noi siamo super partes, non ci interessa che vinca Hamilton o Verstappen. Ma quanto sta accadendo quest’oggi non ci è piaciuto molto.

35° giro/50 Verstappen guadagna sempre quei 3-4 decimi nel primo settore che gli permettono di tenersi agevolmente alle spalle Hamilton, che poi si rifà sotto sul rettilineo principale.

34° giro/50 Hamilton a 1″2 da Verstappen. Ha bisogno del sorpasso della vita per superare l’olandese. E’ durissima perché le due macchine, su questa pista, si equivalgono. Non c’è un chiaro vantaggio per la Mercedes come a San Paolo.

33° giro/50 Finalmente si riparte dopo la Virtual Safety Car. Hamilton perde subito decimi preziosi nel doppiaggio di Raikkonen.

32° giro/50 Al momento Verstappen avrebbe 14 punti di vantaggio su Hamilton prima dell’ultima gara. Ad Abu Dhabi gli basterebbe arrivare 4° per vincere il Mondiale: una formalità, imprevisti permettendo.

32° giro/50 Intanto i giri stanno passando senza gareggiare. Altro vantaggio per Verstappen queste continue Virtual Safety Car…

31° giro/50 E’ praticamente certo che sia Verstappen sia Hamilton andranno sino in fondo con queste gomme, perché il degrado non è eccessivo su questa pista. L’incidente di Mick Schumacher ha cambiato l’inerzia del Mondiale: quella bandiera rossa ha dato una mano incommensurabile a Verstappen…

30° giro/50 La classifica parziale a 20 tornate dal termine.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.142 3

3 Esteban OCON Alpine+22.964 2

4 Daniel RICCIARDO McLaren+26.184 2

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+28.701 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+36.021 2

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+42.128 2

8 Carlos SAINZ Ferrari+51.792 2

9 Charles LECLERC Ferrari+53.316 3

10 Lance STROLL Aston Martin+62.765 3

11 Lando NORRIS McLaren+68.902 3

12 Nicholas LATIFI Williams+74.251 3

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+81.446 2

14 Fernando ALONSO Alpine+85.508 3

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+126.646 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 3

17 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 2

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team– 2

19 George RUSSELL Williams– 1

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team– – –

29° giro/50 Ancora Virtual Safety Car, altri detriti in pista da ripulire!

29° giro/50 Hamilton però perde tanto nel primo settore e non riesce a provare il sorpasso sul rettilineo.

29° giro/50 Hamilton è obbligato a provarci, a costo di prendersi dei rischi. Se andasse ad Abu Dhabi in ritardo di 14 punti, i giochi sarebbero quasi chiusi a favore di Verstappen.

28° giro/50 Subito rimosso il regime di Virtual Safety Car.

28° giro/50 Ancora una Virtual Safety Car per ripulire la pista. Che gara caotica…

27° giro/50 Leclerc ha ceduto la posizione a Sainz: ora lo spagnolo è 8°, il monegasco 9°.

27° giro/50 Il doppiaggio di Tsunoda offre un vantaggio a Verstappen, che guadagna qualcosina. C’è un detrito in pista lasciato da Alonso.

27° giro/50 HAMILTON A MEZZO SECONDO DA VERSTAPPEN! Sono incollati!

26° giro/50 Verstappen guadagna tanto nel primo settore, Hamilton si rifà sotto nel terzo grazie alla potenza del motore Mercedes.

26° giro/50 1’31″505 per Hamilton, giro veloce.

26° giro/50 Testacoda di Alonso, che riesce comunque a ripartire senza grossi danni.

25° giro/50 Termina il regime di Virtual Safety Car. Hamilton si porta subito ad un secondo da Verstappen.

24° giro/50 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+2.159 3

3 Esteban OCON Alpine+13.593 2

4 Daniel RICCIARDO McLaren+14.948 2

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+16.139 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+21.512 2

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+26.581 2

8 Charles LECLERC Ferrari+38.931 2

9 Carlos SAINZ Ferrari+39.639 3

10 Lance STROLL Aston Martin+41.066 3

11 Sebastian VETTEL Aston Martin+41.714 2

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+42.703 2

13 Fernando ALONSO Alpine+43.543 3

14 Lando NORRIS McLaren+43.910 3

15 Nicholas LATIFI Williams+44.447 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+83.600 2

17 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 2

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team– 2

19 George RUSSELL Williams– 1

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team– – –

23° giro/50 C’è stata battaglia tra Leclerc e Sainz! Lo spagnolo ha attaccato il monegasco all’interno; quest’ultimo ha tagliato la prima curva, rimanendo davanti: dovrà cedere la posizione?

23° giro/50 INCIDENTE PER TSUNODA NEL PRIMO SETTORE! Virtual Safety Car. I piloti ora dovranno procedere a velocità costante, dunque i distacchi rimarranno invariati.

23° giro/50 Bottas tallona Ricciardo per il 4° posto. Per la Mercedes si è messa bene in chiave classifica costruttori, perché Perez è fuori.

23° giro/50 Leclerc alle spalle di Tsunoda: non trova lo spunto per il sorpasso.

22° giro/50 Commette un piccolo errore Hamilton e consente a Verstappen di portarsi a 1″5.

22° giro/50 Hamilton è davvero vicinissimo, solo 6 decimi da Verstappen. Prepariamoci alla battaglia corpo a corpo…

21° giro/50 Tatticamente Hamilton ha commesso un errore in partenza. Per chiudere Ocon sull’esterno, ha lasciato un piccolo spiraglio interno dove Verstappen si è fiondato come un falco!

LIGHTS OUT PT. III Ocon, Hamilton and Verstappen squeeze at Turn 1! Verstappen gets through and past Ocon, Hamilton drops to third#SaudiArabianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/nEvWarlTno — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

20° giro/50 Ora Hamilton o prova il sorpasso in pista o deve sperare che le gomme di Verstappen crollino a tal punto da dover effettuare una sosta ai box.

20° giro/50 Hamilton a 1″1 da Verstappen. Ricordiamo che il britannico monta gomme hard, l’olandese le medie. La gara è lunghissima…

20° giro/50 Si è messa malissimo per la Ferrari, peccato. Le prospettive odierne erano ben diverse.

19° giro/50 La classifica dopo la ripartenza:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.528 3

3 Esteban OCON Alpine+3.637 2

4 Daniel RICCIARDO McLaren+5.064 2

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+5.907 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+7.567 2

7 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+8.685 2

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+9.593 2

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+10.495 2

10 Charles LECLERC Ferrari+11.093 3

11 Carlos SAINZ Ferrari+11.631 2

12 Lance STROLL Aston Martin+12.712 3

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+13.159 2

14 Fernando ALONSO Alpine+13.770 3

15 Lando NORRIS McLaren+14.718 3

16 Nicholas LATIFI Williams+15.738 3

17 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 2

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team– 2

19 George RUSSELL Williams– 1

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team– – –

19° giro/50 Attenzione a Hamilton, è vicinissimo a Verstappen…

18° giro/50 Leclerc ha perso posizioni, è decimo.

18° giro/50 Regolarissima la manovra di Verstappen: una partenza capolavoro!

18° giro/50 Hamilton è furibondo: supera subito Ocon e si lancia all’inseguimento di Verstappen!

17° giro/50 Hamilton si è ritrovato a sandwich alla prima curva: Verstappen alla sua sinistra, Ocon a destra. C’è stato anche un contatto tra Hamilton e Ocon!

17° giro/50 Verstappen passa anche Ocon e vola via, incredibile!

17° giro/50 Verstappen si prende un rischio allucinante e passa Hamilton!

19.44 Ci siamo, i piloti si stanno allineando. Non saremmo sorpresi di vedere un altro incidente: su questa pista abbiamo visto che è una eventualità probabile.

19.43 Gomme medie per Verstappen e Bottas, hard per Hamilton, Ocon e Leclerc.

19.43 Si riparte da fermi…I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza…

19.42 E’ arrivata la decisione dei giudici: Verstappen è stato obbligato a cedere la posizione a Ocon e Hamilton. E’ la decisione giusta.

19.41 Ora Verstappen fa passare sia Ocon sia Hamilton! Sta succedendo di tutto!

19.40 I piloti escono dalla pit-lane con Verstappen davanti ad Ocon e Hamilton. Se così fosse, sarebbe una grande ingiustizia, perché tale classifica è stata provocata da una manovra irregolare.

19.37 Alla Ferrari non hanno fatto bene queste bandiere rosse: Leclerc, da quarto, ora è settimo. 9° Sainz.

19.36 Tra 4 minuti si riparte. Non è dato sapere quali saranno le posizioni e se lo si farà da fermi o dietro la Safety Car…

19.34 Se non fosse stata esposta la bandiera rossa, di sicuro Verstappen sarebbe andato incontro ad una sanzione di 5″, oppure avrebbe dovuto restituire la posizione a Hamilton (sarebbe stato complicato, perché in mezzo si era infilato Ocon).

19.31 Regna grande confusione in questa fase. Pare che Lewis Hamilton dovrebbe ripartire dalla seconda posizione. Di sicuro la manovra di Verstappen è stata irregolare, possibile che la bandiera rossa lo grazi senza colpo ferire?

19.29 Si ripartirà alle 19.40. Sin qui sono stati effettuati appena 16 dei 50 giri previsti…

19.28 Questo il momento in cui Verstappen, finito fuori pista, è rientrato tagliando la strada a Hamilton in maniera irregolare. Ocon ne ha approfittato e si è preso la seconda posizione.

LIGHTS OUT FOR THE RESTART! Hamilton gets alongside Verstappen into Turn 1 Verstappen rejoins ahead of Hamilton and Ocon, but there’s chaos behind#SaudiArabianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/ttXExzcZRb — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

19.27 Toto Wolff si sta recando presso la Direzione Gara. E’ furioso…

19.26 Mazepin ha invece tamponato la Williams di Russell a seguito del rallentamento provocato dall’incidente di Perez.

19.25 Perez è finito in testacoda dopo un contatto con Leclerc, distruggendo poi la Red Bull contro il muro.

19.24 Questa la classifica al momento dell’esposizione della seconda bandiera rossa:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Esteban OCON Alpine+1.954 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+5.329 3

4 Daniel RICCIARDO McLaren+7.606 2

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+9.687 3

6 Pierre GASLY AlphaTauri+12.154 2

7 Charles LECLERC Ferrari+13.616 3

8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+16.112 2

9 Carlos SAINZ Ferrari+17.338 2

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+20.113 2

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+24.199 2

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+26.344 2

13 Fernando ALONSO Alpine+31.358 3

14 Lance STROLL Aston Martin+32.450 3

15 Nicholas LATIFI Williams+34.201 3

16 Lando NORRIS McLaren+35.634 3

17 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 2

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team– 2

19 George RUSSELL Williams– 1

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team– – –

19.22 Hamilton aveva superato Verstappen. L’olandese, alla prima curva, è finito fuori pista e, rientrando, ha tagliato la strada al britannico, che ha dovuto frenare per non tamponarlo. Manovra chiaramente irregolare, sarebbe stato o penalizzato o costretto a restituire la posizione. Ma ancora una volta la bandiera rossa lo ha salvato!

15° giro/50 ANCORA BANDIERA ROSSA! Bruttissimo incidente, coinvolti Perez e Mazepin!

15° giro/50 PAZZESCO! Hamilton aveva passato Verstappen, ma l’olandese lo ha portato fuori alla prima curva. Manovra forse oltre il regolamento, Ocon ne approfitta e si prende la seconda posizione, assurdo!

19.18 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. Qui davvero si decide il Mondiale, non è una frase fatta…

19.17 Questa la classifica prima della ripartenza:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.845 2

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+3.214 2

4 Esteban OCON Alpine+4.536 1

5 Daniel RICCIARDO McLaren+8.233 1

6 Charles LECLERC Ferrari+9.079 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri+10.976 1

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+11.670 2

9 Carlos SAINZ Ferrari+13.447 1

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+15.448 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+16.625 1

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+18.213 1

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+21.080 1

14 Lando NORRIS McLaren+32.937 2

15 Fernando ALONSO Alpine+35.026 2

16 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+37.081 1

17 George RUSSELL Williams+42.073 2

18 Lance STROLL Aston Martin+44.021 2

19 Nicholas LATIFI Williams+46.654 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team– – –

19.16 SI PARTIRA’ DA FERMI! Dunque ora i piloti andranno a posizionarsi sulla griglia di partenza.

19.16 Dei top10 hanno gomma media Ricciardo, Sainz e Perez. Hard per tutti gli altri.

19.15 I piloti escono ora dalla pit-lane. La Fia non ha ancora comunicato se si ripartirà da fermi o meno, pazzesco…

19.12 Mancano ancora 36 giri da percorrere. Hamilton era in totale controllo della situazione, poi la bandiera rossa ha ribaltato tutto a vantaggio di Verstappen.

19.11 A questo punto Hamilton sarà costretto a superare Verstappen in pista per arrivare ad Abu Dhabi padrone del proprio destino. Se oggi l’olandese dovesse vincere, portandosi a +14 o +15 in classifica, allora i giochi sarebbero praticamente chiusi.

19.10 Max Verstappen partirà con gomme hard.

19.09 Questa era la situazione delle barriere: di sicuro la decisione degli stewards farà discutere a lungo…

???? RED FLAG (LAP 14/50) ???? The race is suspended, as the barrier requires repair#SaudiArabianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/BPqlos0TLg — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

19.06 La gara riprenderà alle 19.15. Non è ancora chiaro se dalla pit-lane o dalla griglia di partenza.

19.03 Ora si dovrebbe ripartire da fermi sulla griglia di partenza e con la classifica al momento dell’interruzione. Perché è un vantaggio per Max Verstappen? Perché scatterà davanti a tutti e avendo cambiato le gomme grazie alla bandiera rossa: è stato fortunato, ma nella vita serve anche il fattore C.

19.01 Questa la classifica prima dell’interruzione:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+3.671 2

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+5.256 2

4 Esteban OCON Alpine+7.134 1

5 Daniel RICCIARDO McLaren+9.071 1

6 Charles LECLERC Ferrari+10.252 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri+12.960 1

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+14.871 2

9 Carlos SAINZ Ferrari+16.121 1

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+17.806 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+19.780 1

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+23.406 1

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+25.066 1

14 Lando NORRIS McLaren+26.304 2

15 Fernando ALONSO Alpine+29.154 2

16 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+33.130 1

17 George RUSSELL Williams+35.577 2

18 Lance STROLL Aston Martin+37.573 2

19 Nicholas LATIFI Williams+39.255 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team– – –

18.59 Incredibile il jolly che ha pescato Max Verstappen. Ora i piloti potranno infatti cambiare le gomme. Gli è andata di lusso. Hamilton scuote il capo rientrando ai box…

14° giro/50 BANDIERA ROSSA! I commissari fermano la gara, perché occorrerà riparare le barriere danneggiate dall’incidente di Schumacher!

14° giro/50 Verstappen è infuriato, il team cerca di tranquillizzarlo via radio.

13° giro/50 Si sono fermati Hamilton, Bottas, Leclerc e Perez: gomme hard per tutti loro. Non ha effettuato il pit-stop Verstappen: possibile autogol tattico da parte della Red Bull…

13° giro/50 La classifica parziale:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+2.726 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+3.929 1

4 Esteban OCON Alpine+5.182 1

5 Daniel RICCIARDO McLaren+5.050 1

6 Charles LECLERC Ferrari+6.145 1

7 Pierre GASLY AlphaTauri+7.577 1

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+8.300 1

9 Carlos SAINZ Ferrari+9.231 1

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+10.607 1

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri+12.326 1

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+17.542 1

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+19.936 1

14 Lando NORRIS McLaren+21.556 1

15 Fernando ALONSO Alpine+21.519 1

16 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+23.479 1

17 George RUSSELL Williams+24.840 1

18 Lance STROLL Aston Martin+25.966 1

19 Nicholas LATIFI Williams+29.400 1

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team– – –

12° giro/50 Sainz aveva superato Giovinazzi poco prima dell’ingresso della Safety Car, ora è 9°.

12° giro/50 La Haas di Schumacher distrutta:

SAFETY CAR (LAP 10/50) Mick Schumacher crashes heavily and the Safety Car comes out He reports he is okay over the radio ????#SaudiArabianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/H4mZXyZjMs — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

11° giro/50 Bottas ha rallentato tantissimo per consentire a Hamilton di scappare via e dare modo ai meccanici della Mercedes di effettuare due pit-stop ravvicinati. Verstappen lo ha mandato a quel paese via radio: vedremo se arriveranno sanzioni…

11° giro/50 Sosta ai box anche per Bottas, Perez e Leclerc. Prosegue Verstappen!

11° giro/50 Pit-stop per Hamilton! Monta gomme hard.

10° giro/50 Stroll ne approfitta subito per effettuare il pit-stop. E’ un momento chiave della gara…

9° giro/50 INCIDENTE PER MICK SCHUMACHER (HAAS) alla curva 23. Va a sbattere e distrugge la macchina: SAFETY-CAR!

9° giro/50 La classifica parziale:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER – –

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.565 – –

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+3.927 – –

4 Charles LECLERC Ferrari+8.971 – –

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+11.644 – –

6 Lando NORRIS McLaren+19.365 – –

7 Esteban OCON Alpine+20.758 – –

8 Daniel RICCIARDO McLaren+22.121 – –

9 Pierre GASLY AlphaTauri+23.860 – –

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+26.317 – –

11 Carlos SAINZ Ferrari+27.076 – –

12 Fernando ALONSO Alpine+28.379 – –

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+29.423 – –

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+30.482 – –

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+31.850 – –

16 Lance STROLL Aston Martin+35.166 – –

17 George RUSSELL Williams+37.478 – –

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+38.895 – –

19 Nicholas LATIFI Williams+40.656 – –

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+44.947 – –

8° giro/50 Sorpasso di Ricciardo su Gasly, è ottavo.

8° giro/50 Sainz affianca Alonso e lo supera con una staccata decisa all’interno in fondo al rettilineo: è 11°.

7° giro/50 Il passo di Verstappen è importante. Ennesima conferma di come le prove libere siano poco indicative per stabilire i reali valori in campo.

7° giro/50 Giovinazzi sorpassa Alonso ed è 10°! Ora lo spagnolo verrà attaccato anche dal connazionale Carlos Sainz.

6° giro/50 Per come si è messa, per Verstappen l’obiettivo diventa quanto meno superare Bottas per limitare i danni in vista dell’ultima gara.

6° giro/50 Hamilton continua ad abbassare i tempi ad ogni tornata. Guadagna qualcosa: 1″6 su Bottas, 3″0 su Verstappen.

5° giro/50 Leclerc si sta tenendo dietro Perez senza eccessivi patemi in questa fase. Ora davanti a Sainz c’è Giovinazzi.

5° giro/50 Hamilton, Bottas e Verstappen stanno girando sullo stesso passo, per il momento regna l’equilibrio in questo avvio.

4° giro/50 Sainz sorpassa Tsunoda all’esterno ed è 12°. Lo spagnolo si conferma un animale da gara.

4° giro/50 Chiaramente Bottas diventa un alleato preziosissimo per Hamilton: il finlandese può fare da tappo all’olandese e consentire al campione del mondo di scappare via.

4° giro/50 Perez è in scia a Leclerc.

4° giro/50 1’33″782 per Hamilton, giro veloce. Bottas a 1″5, Verstappen a 2″7.

3° giro/50 Perez si trova invece ad un secondo da Leclerc, dunque il messicano è minaccioso: inevitabile con una macchina decisamente più veloce.

3° giro/50 Hamilton, Bottas e Verstappen sono praticamente insieme. Si è già staccato Leclerc, che paga 4″5 dalla vetta.

2° giro/50 La classifica dopo la partenza:

1 Lewis HAMILTON MercedesLEADER – –

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.118 – –

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+1.925 – –

4 Charles LECLERC Ferrari+4.077 – –

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+4.951 – –

6 Lando NORRIS McLaren+6.499 – –

7 Esteban OCON Alpine+7.796 – –

8 Pierre GASLY AlphaTauri+8.838 – –

9 Daniel RICCIARDO McLaren+9.513 – –

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+10.625 – –

11 Fernando ALONSO Alpine+11.439 – –

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+12.181 – –

13 Carlos SAINZ Ferrari+12.917 – –

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+13.687 – –

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+14.565 – –

16 Lance STROLL Aston Martin+15.163 – –

17 George RUSSELL Williams+15.905 – –

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+16.483 – –

19 Nicholas LATIFI Williams+17.127 – –

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+17.812 – –

1° giro/50 Sainz passa Raikkonen ed è 13°.

1° giro/50 Verstappen è in scia a Bottas…

1° giro/50 Carlos Sainz guadagna una posizione ed è 14°.

1° giro/50 Perez ha attaccato Leclerc, ma il ferrarista è riuscito con i denti a difendere la quarta posizione.

1° giro/50 Hamilton tiene la testa davanti a Bottas e Verstappen. Sono partite bene le due Mercedes.

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP di Arabia Saudita 2021 di F1!

18.31 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza…

18.30 Tra i top10 l’unico a partire con le soft è Norris (McLaren), medie per tutti gli altri. Carlos Sainz ha deciso di partire con mescole hard.

18.30 Inizia il giro di formazione.

18.28 Ricordiamo per l’ultima volta la griglia di partenza:

1 Lewis Hamilton Mercedes

2 Valtteri Bottas Mercedes

3 Max Verstappen Red Bull

4 Charles Leclerc Ferrari

5 Sergio Perez Red Bull

6 Pierre Gasly AlphaTauri

7 Lando Norris McLaren

8 Yuki Tsunoda AlphaTauri

9 Esteban Ocon Alpine

10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing

11 Daniel Ricciardo McLaren

12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing

13 Fernando Alonso Alpine

14 George Russell Williams

15 Carlos Sainz Ferrari

16 Nicholas Latifi Williams

17 Sebastian Vettel Aston Martin

18 Lance Stroll Aston Martin

19 Mick Schumacher Haas

20 Nikita Mazepin Haas

18.25 Le due Mercedes e le due Red Bull, così come Charles Leclerc, scatteranno con gomme medie.

18.23 Lewis Hamilton è reduce da due vittorie consecutive. Per aggiudicarsi l’ottavo Mondiale, tuttavia, ha bisogno di altri due successi.

18.21 Carlos Sainz partirà dalla 15ma posizione. La Ferrari sembra competitiva su questa pista: con un po’ di fortuna potrebbe finire anche non distante dalla top5.

18.18 Saranno 50 i giri da percorrere. Il tracciato è angusto, basta un minimo errore per finire contro il muro. Siamo d’accordo con Binotto: sarebbe una sorpresa non vedere in pista la Safety Car oggi…

18.14 Risuona l’inno dell’Arabia Saudita.

18.13 Charles Leclerc può diventare il vero arbitro di questo Mondiale. Partirà dalla seconda fila, di fianco a Max Verstappen: non ha nulla da perdere, sarà una mina vagante per chiunque alla prima curva.

18.09 Mattia Binotto (team-principal Ferrari) a SkySport: “Può succedere di tutto, ci aspettiamo delle Safety Car. Dovremo farci trovare pronti. Nelle libere avevamo un passo discreto con tanta benzina“.

18.08 Chris Horner (team-principal Red Bull) a SkySport: “Il cambio è a posto. Penso che Verstappen abbia buone possibilità contro le due Mercedes“.

18.05 E’ arrivata anche la conferma ufficiale da parte della FIA: Max Verstappen non sostituirà il cambio, dunque partirà regolarmente dalla terza posizione, alle spalle delle due Mercedes.

18.03 Il mondo della F1 ha reso il doveroso omaggio alla leggenda Frank Williams.

Ahead of lights out, the whole paddock comes together to celebrate a true legend of Formula 1 Drivers, team members and world champions stand together for a minute of silence for the one and only Sir Frank Williams ❤️#F1 pic.twitter.com/Df6vCCPZm0 — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

18.00 La classifica costruttori con la Ferrari ormai quasi certa del terzo posto:

1. Mercedes 546,5

2. Red Bull 541,5

3. Ferrari 297,5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0

17.55 La classifica del Mondiale piloti a due gare dal termine del Campionato:

1. Max Verstappen (Red Bull) 351,5

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 343,5

3. Valtteri Bottas (Red Bull) 203

4. Sergio Perez (Red Bull) 190

5. Lando Norris (McLaren) 153

6. Charles Leclerc (Ferrari) 152

7. Carlos Sainz (Ferrari) 145,5

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 105

9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 92

10. Fernando Alonso (Alpine) 77

11. Esteban Ocon (Alpine) 60

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 43

13. Lance Stroll (Aston Martin) 34

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 20

15. George Russell (Williams) 16

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 10

17. Nicholas Latifi (Williams) 7

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1

19. Mick Schumacher (Haas) 0

20. Nikita Mazepin (Haas) 0

17.51 I piloti stanno uscendo dai box per andare a posizionarsi sulla griglia di partenza.

17.48 Dopo l’incidente di ieri in chiusura delle qualifiche, Max Verstappen temeva di dover sostituire il cambio, con conseguente penalità di 5 posizioni. La Red Bull, effettuate le verifiche del caso, ha tuttavia annunciato che non sussistono danni gravi.

17.45 La griglia di partenza della gara di oggi:

1 Lewis Hamilton Mercedes

2 Valtteri Bottas Mercedes

3 Max Verstappen Red Bull

4 Charles Leclerc Ferrari

5 Sergio Perez Red Bull

6 Pierre Gasly AlphaTauri

7 Lando Norris McLaren

8 Yuki Tsunoda AlphaTauri

9 Esteban Ocon Alpine

10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing

11 Daniel Ricciardo McLaren

12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing

13 Fernando Alonso Alpine

14 George Russell Williams

15 Carlos Sainz Ferrari

16 Nicholas Latifi Williams

17 Sebastian Vettel Aston Martin

18 Lance Stroll Aston Martin

19 Mick Schumacher Haas

20 Nikita Mazepin Haas

17.40 Dunque Max Verstappen vincerà il Mondiale oggi se…Ecco tutte le combinazioni:

– Vince e Hamilton non fa meglio del 7° posto

– Vince facendo il giro veloce e Hamilton non fa meglio del 6° posto

– Arriva 2° facendo il giro veloce e Hamilton non fa meglio del 10° posto

– Arriva 2° e Hamilton conclude fuori dalla zona punti

17.33 A Verstappen basterebbe accumulare 26 punti di margine sul rivale britannico della Mercedes, perché in caso di arrivo a pari punti a fine campionato avrebbe comunque la meglio grazie ad un maggior numero di vittorie ottenute nell’arco della stagione (al momento 9 a 7, ma questo scenario esclude a priori un doppio successo di Lewis).

17.30 La gara inizierà alle 18.30, dunque tra un’ora esatta.

17.28 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Arabia Saudita, penultimo appuntamento del Mondiale 2021 di F1.

HELMUT MARKO CONFERMA, IL CAMBIO DI VERSTAPPEN È SALVO

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito cittadino di Jeddah aspettiamoci a vivere una corsa molto tirata e dall’esito incerto.

La Mercedes avrà un notevole vantaggio: Lewis Hamilton partirà dalla pole-position e immediatamente alle sue spalle ci sarà il team-mate Valtteri Bottas. Le qualifiche sono state particolarmente favorevoli alla monoposto di Brackley che, sotto la guida sapiente dell’asso nativo di Stevenage, ha ottenuto la p.1. Un posizionamento importante per due motivi: le caratteristiche della pista non favoriranno i sorpassi; il terzo crono siglato dall’olandese Max Verstappen.

Indubbiamente per il neerlandese è stato un time-attack difficile da digerire. L’essere terzo alle spalle dei due alfieri della scuderia anglo-tedesca non è un problema da poco e a questo discorso va associato anche quello relativo al crash dell’ultima curva nel suo ultimo tentativo. Max, infatti, ha voluto forzare oltremodo e, impattando il muro, potrebbe aver danneggiato la sua macchina. Ne sapremo di più in avvicinamento alla gara domenicale.

La Ferrari, in tutto questo, cercherà di approfittare di quello che la corsa potrà concedere. Charles Leclerc, dalla quarta casella, ha una grande chance per fare bene, dopo una brillante prestazione nel time-attack. Obiettivi forse diversi per Carlos Sainz che in quindicesima piazza dovrà prodursi in una rimonta non facile su di un tracciato che non favorisce i sorpassi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 18.30 italiane. Buon divertimento!

