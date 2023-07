F1, GP Arabia Saudita 2021: nuovo ordine d’arrivo dopo la penalizzazione di Verstappen. Cosa cambia con l’incidente

Max Verstappen ha subito una penalizzazione di 10 secondi sul suo tempo fatto registrare al traguardo del GP di Arabia Saudita 2021, penultima tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Jeddah. I commissari di gara hanno infatti ravvisato una brusca frenata da parte dell’olandese quando ha cercato di fare passare Lewis Hamilton nel corso del 37mo giro dopo aver tagliato curva 1 e hanno giudicato che il tamponamento effettuato dal britannico in quell’occasione è stato procurato dalla manovra dello stesso Verstappen.

Non cambia l’ordine d’arrivo. Il pilota della Red Bull non perde però la sua seconda posizione, visto che aveva un margine di 15.7 secondi su Valtteri Bottas. Lewis Hamilton ha dunque vinto la gara davanti a Max Verstappen e i due piloti si presentano a pari punti all’ultima gara della stagione: sarà il GP di Abu Dhabi a decidere chi sarà il Campione del Mondo. Per il resto tutto invariato con Esteban Ocon quarto davanti a Daniel Ricciardo e a Pierre Gasly. Charles Leclerc settimo con la Ferrari davanti al compagno di squadra Carlos Sainz e ad Antonio Giovinazzi.

Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultato e la classifica del GP di Arabia Saudita 2021, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Jeddah.

ORDINE D’ARRIVO GP ARABIA SAUDITA F1 2021

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Esteban Ocon (Alpine)

5. Daniel Ricciardo (McLaren)

6. Pierre Gasly (AlphaTauri)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Carlos Sainz (Ferrari)

9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

10. Lando Norris (McLaren)

11. Lance Stroll (Aston Martin)

12. Nicholas Latifi (Williams)

13. Fernando Alonso (Alpine)

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

Rit. Sebastian Vettel (Aston Martin)

Rit. Sergio Perez (Red Bull)

Rit. Nikita Mazepin (Haas)

Rit. George Russell (Williams)

Rit. Mick Schumacher (Haas)

CLASSIFICA GP ARABIA SAUDITA F1 2021: RISULTATI E TEMPI

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 50 2:06:15.118 26

2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 50 +21.825s 18

3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 50 +27.531s 15

4 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 50 +27.633s 12

5 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 50 +40.121s 10

6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 50 +41.613s 8

7 16 Charles Leclerc FERRARI 50 +44.475s 6

8 55 Carlos Sainz FERRARI 50 +46.606s 4

9 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 50 +58.505s 2

10 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 50 +61.358s 1

11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 50 +77.212s 0

12 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 50 +83.249s 0

13 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 49 +1 lap 0

14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 49 +1 lap 0

15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 49 +1 lap 0

NC 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 44 DNF 0

NC 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 14 DNF 0

NC 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 14 DNF 0

NC 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 14 DNF 0

NC 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 8 DNF 0

Foto: Lapresse