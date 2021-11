CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan. Ha preso il via con ben quattro podi azzurri (tre argenti e un bronzo) la manifestazione continentale in Russia, primo appuntamento di un triennio che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Si parte alle 08:00 italiane (le 10:00 locali) con le batterie dei 200 dorso donne che vedono in vasca la campionessa in carica Margherita Panziera, affiancata da due giovanissime come Federica Toma ed Erika Gaetani. Si prosegue con i 50 stile libero uomini con al via tre dei quattro specialisti d’argento ieri nella staffetta: Marco Orsi, Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi, assieme a Leonardo Deplano.

Ci sono Ilaria Bianchi e Alessia Polieri al via delle batterie dei 200 farfalla donne, mentre nelle batterie dei 100 rana uomini saranno in partenza Fabio Scozzoli, Federico Poggio, Nicolò Martinenghi, bronzo olimpico della specialità, e Alessandro Pinzuti. Costanza Cocconcelli sarà l’unica italiana al via nei 100 misti donne. Italia al via nella prima batteria della 4×50 mista maschile e, in chiusura, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza daranno la caccia al posto in finale nei 1500 stile libero.

Nel pomeriggio sono in programma le finali dei100 rana femminili con Arianna Castiglioni e Martina Carraro, dei 50 dorso uomini con Michele Laberti e Lorenzo Mora, dei 100 farfalla uomini con Michele Lamberti, dei 50 stile libero donne con Silvia Di Pietro e degli 800 stile libero con Simona Quadarella e Martina Caramignoli.