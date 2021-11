Nuoto, Europei vasca corta 2021: Lorenzo Zazzeri e Marco Orsi in finale nei 50 stile libero con il sesto e settimo tempo

Continua la collezione di finali per l’Italia negli Europei in vasca corta di Kazan, in Russia. Lorenzo Zazzeri e Marco Orsi saranno in lizza per le medaglie nell’atto conclusivo dei 50 metri stile libero che si terranno domani pomeriggio, rispettivamente con il sesto e il settimo tempo.

Entrambi impegnati nella seconda batteria giornaliera, hanno tenuto botta in una gara che come sompre si è conclusa con uno scarto minimo tra i partecipanti. Irraggiungibili l’ungherese Szebasztian Szabo (20.87) e Pawel Jurasek (20.91), con Zazzeri che ha chiuso la sua prova in 21.05 ed Orsi in 21.23.

Secondo quanto dice il cronometro, le speranze di medaglia per gli azzurri saranno sulle spalle di Lorenzo: nonostante il suo sia il sesto tempo assoluto, è a soli sette centesimi dal terzo crono del russo Vladimir Morozov vincitore della prima batteria, con gli olandesi Thom De Boer e Jesse Puts che con 21.00 gli sono avanti per un’inezia. Ultimo partecipante della finale sarà l’austriaco Heiko Gigler, quarto nella prima semifinale.

