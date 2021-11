Nuoto, Michele Lamberti show agli Europei: doppio argento del compleanno, secondo sui 100 farfalla

Michele Lamberti ricorderà per sempre il giorno del suo ventunesimo compleanno, visto che nel giro di un quarto d’ora ha conquistato due medaglie d’argento agli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. Il classe 2000 è stato semplicemente impeccabile a Kazan (Russia): dopo il secondo posto sui 50 dorso (con il nuovo record italiano di 23.65, alle spalle soltanto del 22.47 del russo Kliment Kolesnikov), il figlio d’arte si è replicato sui 100 farfalla sfoderando una prestazione davvero eccezionale.

L’azzurro non ha risentito delle fatiche della gara precedente, è rimasto sempre nelle posizioni di vertice nel corso delle quattro vasche, si è distinto in virata e ha nuotato con grande vigore, mostrando una forma strepitosa fino al tocco della piastra. Michele Lamberti ha chiuso col tempo di 49.79, dopo una prima metà di gara in 22.89 (era terzo ai 50 metri), riuscendo a regolare due avversari di spessore come il polacco Jakub Majerski (49.86) e l’ungherese Kristof Milak (49.88), che curiosamente sono suoi coetanei (anche se hanno già spento le candeline da qualche mese, rispettivamente il 18 agosto e il 20 febbraio).

A vincere la gara è stato l’ungherese Szebasztian Szabo in 49.68. Il 25enne era quinto a metà gara (23.22), poi ha inscenato una straripante rimonta e ha trionfato in 49.68, mettendosi al collo il primo oro continentale in vasca corta dopo l’argento e il bronzo sui 50 farfalla ottenuti rispettivamente nel 2019 e nel 2017.