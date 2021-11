Matteo Ciampi e Marco De Tullio hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’argento e quella di bronzo sui 400 metri stile libero agli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. Ciampi ha primeggiato per i primi 350 metri, poi è stato superato dall’olandese Luc Kroon che si è imposto in 3:38.33 davanti ai due azzurri (3:38.58 e 3:38.80). I nostri portacolori hanno rilasciato le proprie impressioni attraverso i canali federali.

MATTEO CIAMPI: “Ho sperato di poter vincere l’oro, ma Kroon è tornato su molto forte e non c’è stato niente da fare. Sono un po’ rammaricato, perché mi sono mancati gli ultimi 50 metri e sono consapevole che questo sia il mio tallone d’Achille: un dettaglio su cui lavorare con Stefano (Franceschi ndr) per crescere ancora. Domani è il mio compleanno e mi sono fatto un super regalo. Stiamo affrontando una stagione che praticamente non è mai finita: abbiamo disputato molte gare, tra europei, olimpiadi e Isl e ci siamo fermati poco. Non sento la fatica, il che vuol dire che la preparazione è stata ottimale“.

MARCO DE TULLIO: “Le Olimpiadi non sono andate come avrei voluto, e ciò mi ha portato ad apportare alcuni cambiamenti nella mia vita d’atleta. Sono andato ad allenarmi con Christian (Minotti ndr) ed ho ritrovato anche mio fratello Luca. Sono molto contento del bronzo, che rappresenta molto per me. Mi sento bene in acqua e anche il tempo di oggi mi trasmette grande fiducia per il futuro: sarà una stagione lunghissima“.

Foto: Lapresse