I 100 metri rana degli Europei in vasca corta parlano ancora italiano. Anche senza la stellina Benedetta Pilato, eliminata in mattinata, Arianna Castiglioni e Martina Carraro non la fanno rimpiangere siglando rispettivamente il primo ed il quarto tempo assoluto, imponendosi come sicure protagoniste per la finale di domani.

Arianna, nonostante il miglior crono di giornata, ammette ai microfoni della FIN di non sentirsi al 100%, ma il suo obiettivo è ottenere il miglior risultato possibile: “Molti mi dicono che nuoto in scioltezza, ma devo dire che alcune volte la mia tecnica inganna. Non mi sento proprio al massimo, ad essere onesti“.

La Castiglioni spiega come ha interpretato la semifinale pomeridiana: “Ho provato, rispetto al mattino, un passaggio più veloce. Al mattino il tempo è migliore, perché tra noi italiane le batterie valgono molto: adesso con Fangio siamo in quattro a lottare per due posti in semifinale. In finale l’obiettivo è andare forte e sperare di ottenere il massimo”

La Carraro è soddisfatta della sua semifinale, conclusa al secondo posto alle spalle della giovanissima russa Evgeniia Chikunova in 1’04”88: “Benissimo così, considerando che noi velociste praticamente gareggiamo tanto e dobbiamo farci trovare sempre in ottime condizioni. In acqua sarà una battaglia e la finale è molto aperta: può succedere veramente di tutto“.

Foto: LaPresse