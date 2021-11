Una giornata da ricordare in tutti i sensi per Michele Lamberti. L’azzurro è uscito dalla piscina dell’Aquatic Palace di Kazan (Russia), sede degli Europei 2021 di vasca corta, con tre medaglie: l’oro magnifico con record del mondo della 4×50 mista e i due argenti individuali dei 50 dorso (con annesso record italiano, poi ulteriormente migliorato nell’atto conclusivo della staffetta) e dei 100 delfino.

“Devo ancora realizzare quello che mi è successo in questi giorni, perché sono cambiate e avvenute tantissime cose. Questa medaglia, con il record italiano ancora abbassato, è veramente incredibile, inaspettata. Ho ricevuto tante chiamate, numerosi messaggi e altrettanto attestati d’affetto nelle ultime ore, che mi hanno riempito di gioia. Sono emozionantissimo. Un argento europeo ha un valore assoluto. So che per me adesso cambierà molto, forse moltissimo, ma è anche bello che sia così. Non voglio fermami; voglio crescere e migliorare ancora. So bene che il mio cognome è importante per questo sport e per me è un onore averlo“, le parole di Lamberti dopo la prestazione dei 50 dorso (fonte: Fin).

Soddisfazione raddoppiata, per quanto detto, nelle quattro vasche del delfino: “Quest’argento è più inaspettato di quello di prima; sapevo che avevo qualche minuto di recupero in più rispetto alle semifinali e li ho sfruttati per recuperare energie mentali e fisiche. I 100 farfalla sono olimpici e quindi è un argento bello e importante. Non sono ancora stanco: ho tante gare e spero di ottenere il massimo da ognuna. Sono giovane ed ho tante energie”.

Italia che, quindi, sembra proprio aver trovato un nuovo atleta su cui puntare e fa piacere che si tratti di un Lamberti, visto il legame padre-figlio con il mai dimenticato Giorgio.

