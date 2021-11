Martina Carraro ha conquistato una splendida medaglia d’oro sui 100 metri rana agli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. La ligure si è confermata Campionessa d’Europa su questa distanza, trionfando a Kazan (Russia) dopo l’apoteosi di due anni fa a Glasgow. La 28enne è risultata impeccabile lungo le quattro vasche e ha vinto meritatamente col tempo di 1:04.01, battendo nettamente la russa Evgeniia Chikunova e l’estone Eneli Jefimova (entrambe accreditate di 1:04.25). Arianna Castiglioni non è invece riuscita a incidere nell’atto conclusivo e ha concluso in quinta posizione (1:04.75), un po’ al di sotto delle aspettative della vigilia.

Martina Carraro ha espresso tutta la sua soddisfazione attraverso i microfoni federali: “Riconfermarsi è sempre difficile, ma ancora più bello e gratificante. Non è stato facile perché la finale era di ottimo livello e potevamo vincere tutte. Stiamo gareggiando molto quest’anno, ma dopo la pausa per la pandemia sono contento di farlo perché questo è il mio lavoro ed è ciò che amo fare: sono fortunata. La presenza di Fabio (il fidanzato Scozzoli, ndr) qui a Kazan mi ha trasmesso ancora più tranquillità: manca solo la mia cagnetta Clara, ma spero di rivedere presto anche lei”.

Morale diverso per Arianna Castiglioni: “Sapevo di non stare benissimo. In acqua non ero sciolta neanche in batteria e semifinale. Non mi abbatto, perché la mia stagione è stata piena di soddisfazioni”.

Foto: Lapresse