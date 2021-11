Qualcosa di sensazionale. L’Italia ha chiuso con il botto la seconda giornata degli Europei 2021 di nuoto di vasca corta a Kazan (Russia), vincendo l’oro nella 4×50 mista maschile (quinta medaglia del day-2 e secondo oro), siglando anche il nuovo primato del mondo di 1’30″14.

Il quartetto guidato da uno strepitoso Michele Lamberti, che con il tempo di 22″62 ha migliorato ulteriormente il primato italiano, si è espresso su livelli incredibili: Nicolò Martinenghi in 25″14 nella rana, Marco Orsi 22″17 nel delfino e Lorenzo Zazzeri 20″21 nello stile libero. Gli azzurri, dunque, sono stati capaci di prendersi tutto in un solo colpo e di precedere la Russia (1’30″79) e l’Olanda (1’32″16).

“Non ho veramente le parole per la giornata di oggi. Questa mattina abbiamo guardato i passaggi del record del mondo e ci scherzavamo sopra. Mai pensavamo di arrivare a tanto“, le parole di Lamberti. Grande felicità anche nelle considerazioni a caldo di Martinenghi: “Abbiamo triturato il record del mondo ed è veramente tanta roba. Come ha detto Michele, questa mattina si respirava un’aria d’impresa tra di noi. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo“.

Felicità anche nell’animo di un Orsi che, dopo l’argento di ieri nella 4×50 sl, ha dato un contributo importante per l’oro in questa prova: “Un sogno che si avvera. Adesso mi manca solo la medaglia olimpica: forse è tardi, ma Parigi non è cosi lontana e nella vita mai dire mai“. A conclusione, Zazzeri ha analizzato quanto fatto dal quartetto: “Oggettivamente questa gara è stata incredibile. Un record del mondo resta nella storia. Ho l’impressione che dovrò a realizzare tanti disegni che descrivano questa stagione. Dopo Tokyo è cambiata completamente la mia dimensione e me ne sto rendendo conto piano piano“.

