Nuoto, Europei vasca corta: Martinenghi e Scozzoli in finale sui 100 rana

Nicolò Martinenghi e Fabio Scozzoli si sono qualificati per la Finale dei 100 metri rana agli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. i due azzurri hanno sbrigato la pratica a Kazan (Russia) e domani torneranno in acqua per tentare l’assalto alle medaglie, tutt’altro che impossibili da raggiungere.

Il 22enne lombardo ha vinto la prima semifinale col tempo di 56.54, disputando una gara di testa in continua spinta (primo già ai 50 metri in 26.39) per chiudere davanti ai russi Daniil Semyaninov (56.85) e Oleg Kostin (57.28). Il 33enne romagnolo ha chiuso invece in quarta posizione nella seconda semifinale col tempo di 56.78 (26.48 a metà gara, era terzo) venendo preceduto dall’inarrivabile Ilya Shymanovich (55.45), dall’olandese Arno Kamminga (55.82) e dal turco Emre Sakci (56.47).

Nicolò Martinenghi si presenta dunque all’atto conclusivo col quarto tempo di accredito, mentre Fabio Scozzoli vanta il quinto crono. Shymanovich sembra il grande favorito per il titolo, ma contro Kamminga, Sacki e i due russi se la si può giocare per gli altri due gradini sul podio continentale.

Foto: Lapresse