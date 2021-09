LIVE Italia-Germania, Europei volley in DIRETTA: orario e canale tv in chiaro, quarti da brividi contro Grozer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Le dichiarazioni di De Giorgi – La Germania ai raggi X – De Giorgi vs Giani, sfida da Generazione di Fenomeni

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, quarto di finale degli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Ostrava (Repubblica Ceca) per affrontare l’ostica compagine tedesca in uno scontro diretto da dentro o fuori: chi vince vola in semifinale contro la Serbia, chi perde deve fare le valigie e dire addio alla zona medaglie. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa, ma dovranno disputare una partita perfetta e tecnicamente encomiabile se vorranno avere la meglio sulla formazione guidata da coach Andrea Giani.

Il CT Fefé De Giorgi incrocia uno dei suoi grandi compagni della Generazione di Fenomeni in un testa a testa titanico. L’Italia si presenta all’appuntamento da imbattuta: dopo aver infilato cinque vittorie consecutive nella fase a gironi (tra cui quelle contro Slovenia e Bulgaria), i nostri portacolori hanno regolato la modesta Lettonia negli ottavi di finale. La Germania, invece, si è imposto contro la Bulgaria dopo aver concluso il girone al secondo posto (sconfitta contro la Francia). Gli azzurri cercheranno di spingere in attacco e al servizio, provando a disputare un incontro rilevante dal punto di vista difensivo e a muro.

Il palleggiatore Simone Giannelli dovrà variare su tutto il fronte offensivo. Tanta responsabilità penderà sullo schiacciatore Alessandro Michieletto, si punta sulle doti a tutto campo del martello Daniele Lavia, si spera in colpi importanti da parte dell’opposto Giulio Pinali. I centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi avranno un compito importante sottorete, il libero Fabio Balaso dovrà inventarsi magie importanti. Dall’altra parte della rete, infatti, figura un dinamitardo assoluto che porta il nome di Georg Grozer, ma fanno paura anche gli schiacciatori Moritz Karlitzek e Denys Kaliberda (o Chris Fromm). In cabina di regia Jan Zimmermann, i centrali sono Anton Brehme e Tobias Krick.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Germania, quarto di finale degli Europei 2021 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

ITALIA-GERMANIA, QUARTO DI FINALE EUROPEI VOLLEY 2021:

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE:

16.00 Italia vs Germania

ITALIA-GERMANIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play e, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV