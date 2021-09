VIDEO Volley, Italia-Germania 3-0: highlights e sintesi, gli azzurri volano in semifinale agli Europei

L’Italia vola in semifinale agli Europei 2021 di volley maschile! La nostra Nazionale ha travolto la Germania con un perentorio 3-0 (25-13; 25-18; 25-19) in 76 minuti di gioco a Ostrava (Repubblica Ceca), ha infilato la settima vittoria consecutiva in questa competizione e si regala la sempre spettacolare sfida contro la Serbia. Gli azzurri torneranno in campo sabato 18 settembre (ore 17.30) a Katowice (Polonia) per fronteggiare i Campioni d’Europa.

Simone Giannelli ha giocato una partita sontuosa, giostrando al meglio con lo scatenato schiacciatore Alessandro Michieletto (13 punti col 65% in attacco). Ammirevole anche la prova dell’altro martello Daniele Lavia (12 punti, 3 muri, 56% in fase offensiva), sontuoso in ricezione e impeccabile in fase offensiva quando è stato chiamato in causa. A mostrare i muscoli è stato anche l’opposto Giulio Pinali (11 punti col 64% in attacco), Da elogiare anche il lavoro del centrale Gianluca Galassi (4 punti) e Simone Anzani (3 punti), bene il libero Fabio Balaso rappresenta l’ingranaggio perfetto per fare accelerare la macchina. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia-Germania 3-0, quarto di finale degli Europei 2021 di volley maschile.

VIDEO ITALIA-GERMANIA 3-0 EUROPEI VOLLEY

Foto: CEV