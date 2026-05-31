LIVE Italia-Turchia, Amichevole volley in DIRETTA: nuovo test contro gli anatolici

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Italia e la Turchia valido per la terza e ultima amichevole della nostra Nazionale di pallavolo la quale affronterà ancora gli anatolici dopo averli sconfitti per 3-0 pochi giorni fa. Ferdinando De Giorgi, nostro commissario tecnico, continua nei suoi esperimenti in vista degli impegni estivi che partiranno con la Volleyball Nations League e continueranno con gli Europei.

Dopo aver già affrontato e sconfitto, come detto, la Turchia, gli azzurri hanno battuto il Belgio nella giornata di ieri giocando un match complesso e a ritmi alterni: l’Italia è stata costretta a rimontare i diavoli rossi dopo essersi ritrovata sotto per 1-2, vincendo la partita solo al tie-break soprattutto grazie a Giovanni Sanguinetti.

Nei convocati degli azzurri, i nomi noti sono solo Mattia Bottolo e Giovanni Gargiulo con De Giorgi che sta optando per delle scelte meno scontate e più sperimentali: per lui, l’importante nel corso di questi match è di mettere alla prova giocatori che non sono grandi protagonisti con la Nazionale, come i fratelli Luca e Paolo Porro o il già citato Sanguinetti.

Il match tra Italia e Turchia inizierà alle 17.30 e verrà disputato a Bergamo. Gli azzurri cercano la terza vittoria su tre prima di partire per la Volleyball Nations League e di mettersi alla prova con gare ufficiali. Segui l’intera partita con la cronaca di OA Sport in Diretta e in Live! Buon divertimento a tutti!