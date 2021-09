L’Italia prosegue la propria cavalcata agli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale ha travolto la Germania con un roboante 3-0 in una partita a senso unico, ha infilato la settima vittoria consecutiva e si è così qualificata alle semifinali della rassegna continentale. Gli azzurri tornano tra le quattro grandi del Vecchio Continente, a sei anni di distanza dall’ultima volta (bronzo nel 2015), e sabato 18 settembre (ore 17.30) scenderanno in campo per affrontare la Serbia a Katowice (Polonia). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi dovranno vedersela contro i Campioni d’Europa in uno scontro davvero da brividi e che si preannuncia decisamente ostico, tra l’altro a due settimane dal trionfo delle azzurre contro le slave nell’atto conclusivo degli Europei femminili.

L’Italia si presenta all’appuntamento da imbattuta, con le nette affermazione su Bulgaria, Slovenia e Germania a spiccare nel novero dei sette sigilli. La Serbia, invece, ha perso lo scontro diretto con la Polonia nella fase a gironi, poi si è salvata soltanto al tie-break contro la Turchia agli ottavi di finale (rimontando 1-2) e si è sbarazzata dell’Olanda per 3-0 (ma i parziali sono stati decisamente tirati). Il sestetto di coach Boban Kovac sembra poter partire con i favori del pronostico, ma questa rinnovata Nazionale ha tutte le carte in regola per giocarsela e per sognare in grande: per quanto si è visto negli ultimi dieci giorni, gli azzurri sanno attaccare in maniera precisa, possono fare affidamento su un eccellente meccanismo muro-difesa, hanno dalla loro un buon servizio e sono guidati da un palleggiatore davvero di lusso.

Simone Giannelli e compagni dovranno fare i conti con grandi stelle della pallavolo internazionale. I punti saldi sono lo schiacciatore Uros Kovacevic (una carriera in Italia tra Modena, Verona e Trento, dal 2012 al 2020), i centrali Marko Podrascanin (ora a Trento dopo essere passato dalla Lube e da Perugia) e Srecko Lisinac (reduce dall’avventura a Trento), ma soprattutto l’opposto Aleksandar Atanasijevic. L’ex bomber di Perugia, però, non ha giocato contro l’Olanda e gli è stato preferito Drazen Luburic, il quale si è distinto: sarà ballottaggio in vista della semifinale? Il palleggiatore è il discreto Nikola Jovovic, il libero è il non impeccabile Neven Majstorovic.

L’altra semifinale vedrà la Polonia come grande favorita della vigilia. I Campioni del Mondo e padroni di casa affronteranno la vincente del confronto tra Repubblica Ceca e Slovenia. La corazzata guidata dall’opposto Bartosz Kurek e dallo schiacciatore Wilfredo Leon vuole a tutti i costi la finale di fronte al proprio pubblico, ma dovranno prestare la massima attenzione a chi si troveranno di fronte: la Slovenia ha disputato due finali continentali nelle ultime tre edizioni e può fare affidamento su grandi nomi come Toncek Stern, Klemen Cebulj, Tine Urnaut; la Repubblica Ceca è reduce dall’impresa compiuta contro la Francia e non vuole fermarsi.

