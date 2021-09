Italia-Serbia e Polonia-Slovenia sono le semifinali degli Europei 2021 di volley maschile. Entrambe le partite si giocheranno a Katowice (Polonia) nella giornata di sabato 18 settembre, naturalmente le due vincenti si qualificheranno all’atto conclusivo che andrà in scena il giorno seguente nella stessa località.

La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento da imbattuta e, dopo aver travolto Lettonia e Germania nella fase a eliminazione diretta, andrà a caccia del colpaccio contro i Campioni d’Europa. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per tenere testa alla compagine slava, che ha sofferto contro la Turchia agli ottavi e che ha perso contro la Polonia nella fase a gironi.

I giustizieri dell’Olanda ai quarti di finale si affideranno a Kovacevic, Atanasijevic, Luburic, Podrascanin, Lisinac ma la formazione del CT Fefé De Giorgi è decisamente compatta e può sognare in grande con Simone Giannelli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Giulio Pinali, Gianluca Galassi, Simone Anzani, Fabio Balaso.

La Polonia, ormai acclarata favorita della vigilia, si è sbarazzata di Finlandia e Russia nella fase a eliminazione diretta, dopo aver regolato anche la Serbia nella fase a gironi. I Campioni del Mondo vogliono sognare in grande di fronte al proprio pubblico, ma per Bartosz Kurek e Wilfredo Leon non ci sarà un compito semplice contro i vice campioni d’Europa guidati da Stern, Urnaut e Cebulj.

Si incomincerà alle ore 17.30 con Italia-Serbia, poi alle 20.30 spazio a Polonia-Slovenia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv/streaming delle semifinali degli Europei 2021 di volley maschile. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO SEMIFINALI EUROPEI VOLLEY 2021: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 18 SETTEMBRE:

17.30 Italia vs Serbia

20.30 Polonia vs Slovenia

DOMENICA 19 SETTEMBRE:

17.30 Finale per il terzo posto

20.30 Finale Europei volley 2021

SEMIFINALI EUROPEI VOLLEY: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Italia-Serbia: diretta tv su Rai 2, diretta streaming su Rai Play e DAZN, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Polonia-Slovenia: diretta tv su RaiSport, diretta streaming su Rai Play e DAZN, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV