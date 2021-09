L’Italia ha triturato la Germania con uno schiacciante 3-0 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale è risultata impeccabile a Ostrava (Repubblica Ceca), ha annichilito il sestetto guidato da coach Andrea Giani e si è meritatamente guadagnata il passaggio del turno, infilando la settima vittoria consecutiva in questa rassegna continentale. Gli azzurri si sono così regalati la sfida contro la Serbia, in programma sabato 18 settembre (ore 17.30), a Katowice (Polonia): si preannuncia un confronto stellare contro i Campioni d’Europa, Simone Giannelli e compagni hanno comunque tutte le carte in regola per giocarsela alla pari contro la quotata formazione balcanica.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la prestazione odierna ai microfoni della Rai: “L’Italia ha qualità. Lo sapevamo, stiamo cercando di farle vedere. I ragazzi hanno disputato una partita di grande attenzione contro un avversario pericoloso in diversi fondamentali. Sono contento, siamo felici perché in poco tempo abbiamo messo il massimo per arrivare a questo punto: mancavamo un po’ dalle finali a quattro, ora andiamo a giocarci questa semifinale“.

Il tecnico pugliese ha proseguito: “Stiamo crescendo come gioco, siamo molto focalizzati sulle cose che sappiamo fare e poi i ragazzi si aiutano molto all’interno, c’è un buon feeling, si aiutano nei momenti di difficoltà. Non è questione di effetto sorpresa, anche quando andremo a giocare questa semifinale, con grande gusto, dovremo pensare a fare le nostre cose. I serbi fondamentalmente sono forti come squadra. Quando si gioca una semifinale si gioca per vincere e ognuno mette quello che ha“.

Foto: CEV