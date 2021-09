Simone Giannelli ha giganteggiato in campo e ha trascinato l’Italia verso le semifinali degli Europei 2021 di volley maschile. Il palleggiatore ha incantato sul campo di Ostrava (Repubblica Ceca) e ha azionato al meglio tutti i suoi attaccanti nel quarto di finale contro la Germania, vinto con un roboante 3-0. La nostra Nazionale ha così staccato il biglietto per la semifinale della rassegna continentale, da giocare sabato 18 settembre (ore 17.30) contro la Serbia a Katowice (Polonia). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi non vogliono smettere di sognare e ora sognano di fare lo sgambetto ai Campioni d’Europa.

Simone Giannelli ha analizzato la prestazione odierna attraverso i canali federali: “Dopo sei anni trovarmi nuovamente a giocare una semifinale europea è una sensazione davvero fantastica; io all’epoca c’ero quindi so quanto sia difficile centrare un obiettivo simile in Europa. Ora siamo qui dopo aver intrapreso una strada non certo semplice, ma posso solo dire di essere davvero orgoglioso di tutti i ragazzi perché stiamo affrontando il torneo con la mentalità giusta. So già che ora torneremo in albergo e staremo tranquilli continuando a fare le nostre cose ben concentrati e consapevoli del nostro cammino”.

Il regista ha proseguito: “Dobbiamo rimanere umili perché ora andremo ad affrontare i campioni in carica; ma allo stesso tempo rimaniamo determinati perché arrivati a questo punto vogliamo giocarci le nostre carte consapevoli delle nostre capacità e possibilità. Stasera abbiamo giocato una buona pallavolo facendo sempre la nostra partita e ben concentrati sui nostri obiettivi e le nostre peculiarità”.

Foto: Lapresse