Volley, Italia-Germania ai quarti: chi sono gli avversari degli azzurri. Giani in panchina, Grozer fa paura

L’Italia affronterà la Germania nei quarti di finale degli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale, ancora imbattuta nella rassegna continentale con sei vittorie all’attivo, si è guadagnata l’accesso al secondo turno a eliminazione diretta grazie alla schiacciante affermazione contro la Lettonia. Gli azzurri vogliono continuare a sognare e si troveranno di fronte un avversario sicuramente impegnativo ma contro cui si può cercare l’impresa per accedere alle semifinali. Conosciamo meglio la Germania, prossimo avversario dei ragazzi del CT Fefé De Giorgi (l’appuntamento è per mercoledì 15 settembre a Ostrava).

La Germania ha vinto quattro partite nella fase a gironi (3-0 contro Croazia ed Estonia; 3-1 contro la Lettonia; 3-2 contro la Slovacchia) e ha perso lo scontro diretto contro la Francia per 3-1, concludendo così al secondo posto la Pool D giocata a Tallinn (Estonia). I tedeschi si sono poi trasferiti a Ostrava (Repubblica Ceca) per disputare l’ottavo di finale, battendo per 3-1 la Bulgaria di coach Silvano Prandi e del bomber Tsvetan Sokolov. La Germania ha perso la finale degli Europei 2017, sconfitta soltanto al tie-break da una formidabile Russia.

L’allenatore è Andrea Giani, icona della Generazione di Fenomeni (tre medaglie alle Olimpiadi, tre ori ai Mondiali) e attuale tecnico di Modena. CT dei teutonici dal 2017, il ribattezzato Giangio ha dato la sua impostazione a questa squadra: si tratta di un sestetto decisamente solido e compatto, dotato di un ottimo gioco offensivo ed eccellente in fase break, con una difesa rimarchevole e difficile da affrontare. Non è una corazzata insormontabile, ma è un avversario molto ostico ed esigente, che richiede il massimo rispetto e grande attenzione, visto che ha dalla sua grande esperienza e grandi doti anche sulla lunga distanza.

L’uomo simbolo è indubbiamente l’opposto Georg Grozer: si tratta di un bomber di razza, capace di attaccare da ogni zona del campo e dotato di una potenza davvero dinamitarda. Il 36enne è estremamente difficile da fermare e serviranno grandi gabbie, ha già dimostrato di essere determinante agli Europei 2017 e ai Mondiali 2014 (conclusi col bronzo). L’opposto è reduce da una stagione a Piacenza e tra un mese si accaserà a Monza.

L’altro attaccante di riferimento è Moritz Karlitzek, top scorer contro la Bulgaria: lo schiacciatore si distingue in fase offensiva ed è abile in ricezione, lo abbiamo apprezzato con Modena nell’ultima stagione (ora si trasferirà all’Arago de Sète, in Francia). L’altro martello è Denys Kaliberda, grande conoscenza della nostra SuperLega visto che è passato da Vibo Valentia, Piacenza, Perugia, Civitanova, Modena. A disposizione ci sono anche Chris Fromm (altra conoscenza di SuperLega) e Ruben Schott.

Attenzione a non sottovalutare il palleggiatore Jan Zimmermann, che nell’ultima stagione ha fatto da riserva a Perugia e ora è pronto per giocare da titolare a Padova: va preso con le pinze perché le sue alzate sono sempre valide per le due bocche da fuoco principali. I centrali Anton Brehme e Tobias Krick si sono sempre fatti apprezzare per la solidità sottorete, per la capacità di attaccare e le doti a muro. Valido anche il libero Julian Zenger.

