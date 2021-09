Italia-Serbia, Semifinale Europei volley: orario, programma, tv, canale in chiaro

L’Italia affronterà la Serbia nella semifinale degli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale ha travolto la Germania con un perentorio 3-0 in un quarto di finale a senso unico e si è guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura in questa rassegna continentale. Gli azzurri hanno infilato la settima vittoria consecutiva nella manifestazione (concedendo soltanto due set) e riportando il Bel Paese tra le quattro grandi del Vecchio Continente a sei anni di distanza dall’ultima volta.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi, che ha aperto un nuovo ciclo giovane, continuano a fare sognare e ora vogliono stupire ancora una volta. Simone Giannelli e compagni scenderanno in campo sabato 18 settembre (ore 17.30) a Katowice (Polonia) per affrontare i Campioni d’Europa in carica: si preannuncia una partita estremamente dura, ma i nostri portacolori hanno comunque tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con Kovacevic, Atanasijevic, Podrascanin, Lisinac e compagnia cantante.

L’Italia insegue l’atto conclusivo che manca dal 2013 (argento) e spera quantomeno di tornare a casa con una medaglia che manca dal 2015 (bronzo in Bulgaria). Gli attacchi di Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Giulio Pinali avranno il compito di fare male al sestetto guidato da coach Boban Kovac, insieme ai muri dei centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi. In palio la finale da giocare contro la vincente dell’altra semifinale: la Polonia, Campione del Mondo e padrona di casa, attende la vincente di Repubblica Ceca-Slovenia.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Italia-Serbia, semifinale degli Europei 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-SERBIA, SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY 2021:

SABATO 18 SETTEMBRE:

17.30 Italia vs Serbia

ITALIA-SERBIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play e, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV