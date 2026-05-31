Ferdinando De Giorgi: “Queste sconfitte sono importanti anche come passaggio e superamento di certe dinamiche”

La Nazionale di volley maschile cede alla Turchia in tre set nell’amichevole giocata a Bergamo: il CT degli azzurri, Ferdinando De Giorgi, analizza al sito federale non soltanto il match odierno, ma traccia un bilancio complessivo del trittico di incontri giocati.

Il tecnico dell’Italia tira le somme dei match disputati: “Sono state tre partite importanti con un ritmo elevato soprattutto le ultime due giocate a Verona e Bergamo. Sfide impegnative, simili a quelle che troveremo in Nations League. In queste tre gare abbiamo visto delle cose buone e devo dire che tutti i ragazzi lavorano molto e sono dentro al progetto“.

La differenza del gioco messo in mostra negli ultimi due giorni: “Ieri contro il Belgio hanno dato una bella dimostrazione di coesione e reazione nei momenti di difficoltà. Questa grinta è importante e sono sicuro che ci servirà nel corso dei prossimi impegni internazionali. Oggi, invece, siamo stati poco brillanti e soprattutto nella difficoltà sarebbe servita maggiore lucidità. Abbiamo cercato di recuperare nei primi due set e lo abbiamo fatto. Peccato nelle battute finali di set abbiamo peccato di fretta e commesso qualche errore di troppo”.

Si impara anche dalle battute d’arresto: “Queste sconfitte sono importanti anche come passaggio e superamento di certe dinamiche. Questa è una Nazionale molto giovane e possiamo essere ottimisti. In queste partite hanno esordito tre nuovi ragazzi molto interessanti. Dobbiamo dare la possibilità concreta a questi atleti di giocare e di sbagliare. Nostro compito è aiutarli nella loro crescita. Questi tre esordi sono il frutto di un lavoro congiunto di società e federazione“.