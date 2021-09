Simone Anzani è stato tra i grandi protagonisti della vittoria dell’Italia sulla Germania nei quarti di finale degli Europei 2021 di volley maschile. Il centrale ha offerto una prestazione decisamente solida e convincente, contribuendo in maniera determinante al successo degli azzurri e alla qualificazione alle semifinali della rassegna continentale. Il veterano di questo giovane gruppo lanciato da coach Fefé De Giorgi sogna in grande ed è già pronto per fronteggiare la Serbia nel match da dentro o fuori in programma sabato 18 settembre (ore 17.30) a Katowice (Polonia).

Simone Anzani ha espresso tutta la sua soddisfazione e il suo ottimismo ai microfoni di RaiSport: “Abbiamo il tricolore sul petto, non siamo venuti qui per partecipare. Non sappiamo dove possiamo arrivare, ma arrivare in semifinale dopo sei anni significa che abbiamo fatto un grande lavoro in poco tempo. Il gruppo sta spingendo tutto nella stessa direzione e ora inizia il bello“.

Il libero Fabio Balaso ha fatto eco al proprio compagno di squadra: “Questa Italia è magnifica, siamo un gruppo bellissimo, siamo contenti di avere passato il turno, ora vedremo come andrà in semifinale“.

Foto: Lapresse