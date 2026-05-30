LIVE Italia-Belgio, Amichevole volley in DIRETTA: secondo impegno, altri esperimenti per De Giorgi

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match amichevole tra l’Italia e il Belgio di pallavolo maschile, con gli azzurri del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi che si preparano in vista degli impegni estivi che partiranno con la Volleyball Nations League tra pochi giorni e gli Europei di settembre.

La Nazionale italiana non esordisce contro il Belgio visto che pochi giorni fa gli azzurri hanno superato la Turchia di Slobodan Kovac con il risultato di 3-0 (25-20, 25-17, 25-13). Sono molti i titolari lasciati a riposo e che rivedremo solo a partire della VNL, mentre tra i convocati troviamo comunque giocatori del calibro di Mattia Bottolo e Giovanni Gargiulo con i giovani Mattia Boninfante e Luca Porro pronti a giocarsi il posto in palleggio e con Alessandro Bovolenta carico per prendersi in mano la squadra.

Gli azzurri, che esordiranno in VNL il 10 giugno alle 22.00 contro la Francia in Canada, avranno un altro impegno casalingo prima di lasciare l’Italia per il Nordamerica, visto che domenica 31 maggio ci sarà la rivincita con la Turchia a Bergamo per poi chiudere la stage eseguito nel Bel Paese.

Il match tra Italia e Belgio inizierà alle 21.00 e verrà disputato a Verona. Segui l’intero incontro della Nazionale italiana di pallavolo in Diretta e in Live grazie alla cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!