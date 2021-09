LIVE Italia-Germania 3-0, Europei volley in DIRETTA: dominio totale, è semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’ITALIA

La semifinale Italia-Serbia sarà trasmessa in tv in chiaro su RAI2.

17.38 UFFICIALE! Italia-Serbia si giocherà sabato 18 settembre alle 17.30! Alle 20.30 spazio ai padroni di casa della Polonia contro una tra Slovenia e Repubblica Ceca!

17.36 Non ci fermiamo qui. Ora la Serbia è forte, ma non ci fa paura. Non poniamoci limiti, è la nostra estate: andiamo a prenderci un’altra gioia…

17.34 10 i muri messi a terra dall’Italia, 2 per la Germania. Gli azzurri hanno attaccato con il 56%, contro il 39% della Germania.

17.33 Top-scorer per Michieletto con 13 punti e 65% in attacco. Benissimo anche Lavia (12, 56%) e Pinali (11, 64%).

17.32 L’Italia è tornata in semifinale agli Europei dopo sei anni.

17.30 L’Italia ha annichilito la Germania. Non c’è stata partita, un dominio netto ed incontestabile. Il potenziale di questo gruppo di fa veramente impressione. Michieletto e Lavia sono stratosferici: stiamo parlando di due ragazzi di 19 e 21 anni…Si parla tanto della mancanza di un grande opposto, eppure oggi Pinali è stato superlativo. E che dire di muro, ricezione, difesa: l’Italia ha incantato in tutti i fondamentali!

17.28 Le semifinali (Italia-Serbia e Polonia-Slovenia/Repubblica Ceca) si giocheranno sabato 18 febbraio alle 17.30 e alle 20.30. In serata sapremo se quella dell’Italia sarà la prima o la seconda sfida.

25-19 ESCE LA BATTUTA DI KARLITZEK! ITALIA-GERMANIA 3-0! Azzurri in semifinale! Siamo tornati, questa squadra di giovani fa sognare! Sabato affronteremo la Serbia (orario da definire).

24-19 Palla spinta e fallo di Lavia. Facciamo questo punto e andiamocene a casa, azzurri!

24-18 Esce la battuta di Anzani, ma ormai ci siamo…

24-17 Lavia viene difeso, poi muro di Anzani su Karlitzek.

23-17 Esce di un soffio il servizio di Michieletto.

23-16 ANZANIIIIIIIIII!!! MUROOOOOOOOOOOOOOOO!!!

22-16 Non c’è fallo a rete, la moviola dà ragione al ct azzurro. Si rigioca il punto.

22-17 Invasione dell’Italia, richiesta di moviola da parte di De Giorgi.

22-16 Esce la battuta di Tille. Giani ormai non sa più chi mettere in campo…

21-16 In rete la battuta di Giannelli, che chiede alla squadra di mantenere la calma.

21-15 CHE MATTONE DI PINALI! Oggi ha giocato una grande partita l’opposto azzurro.

20-15 Diagonale di Kaliberda.

20-14 Tocco di giustezza di Michieletto, era stato difeso il diagonale di Pinali.

19-14 Invasione azzurra, avevamo difeso anche questo attacco…

19-13 PINALIIIIIIIIIIIIII!!! PINALIIIIIIIIIIIIIIII!!! Ma che difesa sontuosa di Balaso!

18-13 MUROOOOOO!!! GIANNELLIIIIIII!!! Krage annichilito! Scappiamo via!

17-13 Esce la battuta di Schott.

16-13 In rete la battuta di Pinali dopo il time-out.

16-12 LAVIAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Sassata di Pinali in battuta, lo schiacciatore chiude di prima intenzione! E’ scatenato! Time-out Germania!

15-12 ANCORA LAVIAAAAAAAAAAAAAA!!! Mani fuori dopo uno scambio lungo, il repertorio tecnico di questo ragazzo di 21 anni è infinito!

14-12 Straordinario diagonale di Lavia dopo una difficile ricezione di Balaso.

13-12 Non molla la Germania, diagonale impeccabile di Karlitzek.

13-11 Grande difesa dell’Italia e poi tocco morbido di Lavia. Punto importantissimo!

12-11 Lavia riceve e va a segno in diagonale.

11-11 In rete la battuta di Michieletto, ora gli azzurri sembrano avvertire un pizzico di tensione.

11-10 Mani fuori di Michieletto.

10-10 Esce il diagonale di Michieletto, pareggia la Germania.

10-9 A mezza rete il servizio di Giannelli.

10-8 Bella parallela di Pinali.

9-8 Primo tempo di Krage.

9-7 PAZZESCO MICHIELETTO! Va a segno con un attacco in palleggio! Che classe…

8-7 Bella difesa di Pinali, poi invasione di Kaliberda.

7-7 Difesa la pipe di Lavia, poi parallela di Michieletto sulla successiva free ball.

6-7 Mani fuori di Kaliberda.

6-6 Fallo in palleggio di Krage.

5-6 Muro importante di Lavia su Weber, la Germania poteva andare a +3.

4-6 In rete la battuta di Pinali.

4-5 Diagonale di Pinali.

3-5 Scambio infinito, Weber lo chiude con una parallela. I teutonici stanno trovando fiducia.

3-4 Parallela di Karlitzek. Ora la Germania si sta giocando il tutto per tutto. Dobbiamo tenere botta.

3-3 Bel diagonale profondo di Lavia.

2-3 Non c’è fallo, Germania in vantaggio.

3-2 Sassata di Weber al servizio, Zimmermann a segno di prima intenzione, ma c’è invasione. Richiesta di moviola.

2-2 Questa volta si riscatta Weber.

2-1 Esce il diagonale di Weber.

1-1 In rete la battuta di Krage.

0-1 Subito uno scambio lungo, Weber a segno con un pallonetto. In battuta c’era Giannelli per l’Italia.

16.54 A maggior ragione ora è necessario non adagiarsi sugli allori e continua a macinare gioco. Concentrazione e umiltà sono gli ingredienti per portare a casa questa partita.

16.52 7 muri complessivi per l’Italia, 2 per la Germania.

16.51 8 punti e 60% in attacco per Michieletto. 6 a testa per Lavia (67%) e Pinali (83%).

25-18 Esce la battuta di Weber. Italia-Germania 2-0!

24-18 Karlitzek la mette giù in diagonale nonostante il muro a 3.

24-17 PINALIIIIIIIIIIIIII!!! Difende e poi va a segno in contrattacco!

23-17 Esce la battuta di Krage, entrato al posto di Brehme.

22-17 Anche Michieletto sbaglia…Esce di un soffio la parallela. Ora rimaniamo concentrati!

22-16 Mani fuori di Weber.

22-15 Diagonale di Pinali!

21-15 In rete la battuta di Galassi.

21-14 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! GALASSIIIIIIIIIIIIIIII!!!

20-14 SIIIIIIII!!! Difesa eccezionale dell’Italia, palleggio in bagher di Giannelli e contrattacco micidiale di Michieletto!

19-14 MUROOOOOO!!! Gran battuta di Galassi, poi murone di Giannelli su Weber! Time-out Germania.

18-14 Scambio lungo, Galassi la mette giù in primo tempo. Punto molto importante per rimanere a +4.

17-14 Free ball per l’Italia, purtroppo Galassi in primo tempo.

17-13 Pallonetto spinto di Lavia.

16-13 Mani fuori di Kaliberda.

16-12 In rete il servizio di Karlitzek.

15-12 Free ball Germania e primo tempo di Krick. Ora Balaso sta faticando in ricezione.

15-11 Diagonale di Karlitzek.

15-10 Muro di Pinali su Karlitzek!

14-10 Lunga la battuta di Weber.

13-10 Gran battuta di Weber, free ball per la Germania e proprio Weber va a segno.

13-9 Mani fuori di Weber.

13-8 MUROOOOOO!!! Anzani ferma il primo tempo di Krick! Scambio molto lungo, l’Italia sta piacendo tantissimo in difesa.

12-8 Pipe di Lavia.

11-8 Altro pallonetto di Karlitzek.

11-7 Esce di molto il primo tempo di Brehme. Time-out Germania.

10-7 In rete la battuta di Kaliberda. Ghiaccio al ginocchio sinistro per Grozer in panchina.

9-7 Pallonetto di Karlitzek in pipe.

9-6 Ancora un super servizio di Galassi, poi Kaliberda attacca nettamente fuori.

8-6 Tocco di prima intenzione degli azzurri. Bella battuta di Galassi.

7-6 Parallela potente di Pinali.

6-6 Pipe di Karlitzek.

6-5 Larga la battuta di Krick.

5-5 Parallela di Weber. La Germania sta alzando il livello.

5-4 Lavia riceve bene e poi va a segno in diagonale.

4-4 Diagonale pazzesco di Karlitzek.

4-3 In rete la battuta di Weber.

3-3 Zimmermann a segno con un tocco di seconda. Non ha tenuto la ricezione di Michieletto.

3-2 L’Italia difende tutto, poi primo tempo di Krick.

3-1 Esce la parallela di Karlitzek.

2-1 In rete la battuta di Brehme.

1-1 Diagonale di Kaliberda, non tiene il bagher difensivo di Giannelli.

1-0 Si riparte con un attacco di Michieletto.

16.24 5 i muri realizzati dall’Italia, 1 dalla Germania.

16.23 6 punti per Michieletto con il 100% in attacco. 3 punti a testa per Lavia e Pinali.

16.22 Ora la parola d’ordine è rimanere concentrati! L’Italia non deve adagiarsi sugli allori, ma continuare a mettere in campo una grandissima pallavolo in tutti i fondamentali, in primis a muro ed in difesa.

25-13 MICHIELETTO CHIUDE IL SET IN DIAGONALE! Italia-Germania 1-0!

24-13 NON PASSA NIENTE! Muro di Anzani su Kaliberda!

23-13 Contrattacco impeccabile di Michieletto.

22-13 Muro di Galassi su Brehme.

21-13 Diagonale di Weber, ma per un pelo l’Italia non ha difeso anche questo.

21-12 MUROOOOOOOOOOOOOO!!! MICHIELETTO CANCELLA WEBER!

20-12 Bel diagonale di Pinali.

19-12 Primo tempo di Krick.

19-11 Lunga la battuta di Karlitzek.

18-11 Non riesce la difesa agli azzurri sulla pipe di Kaliberda. Esce Grozer, entra Weber.

18-10 ANCORA UN MURO DI LAVIA! Grozer nuovamente cancellato.

17-10 ACE DI ANZANI! Battuta flottante che manda in crisi Kaliberda! Altro time-out Germania.

16-10 Mani fuori di Michieletto in pipe. Balaso ha ricevuto benissimo la bordata di Grozer.

15-10 In rete la battuta di Michieletto.

15-9 MUROOOOOO!! Lavia stampa Grozer! E’ importantissimo mettere la museruola all’opposto teutonico.

14-9 Brehme sbaglia la battuta, palla in rete.

13-9 Pallonetto di Karlitzek.

Confermato il tocco a rete di Grozer. 13-8 per gli azzurri.

13-8 Due difese eccezionali dell’Italia, poi invasione della Germania. Richiesta di moviola.

12-8 Anche Kaliberda affossa in rete la battuta.

11-8 In rete il servizio di Galassi.

11-7 Invasione a rete della Germania, gli azzurri provano l’allungo. Time-out Germania chiamato da Giani.

10-7 CHE CONTRATTACCO DI MICHIELETTO! PARALLELA ALLUCINANTE!

9-7 MURO DI ANZANI SUL PRIMO TEMPO DI BREHME!

8-7 Primo tempo di Galassi.

7-7 Esce il servizio di Lavia.

7-6 Grozer attacca sull’asta.

6-6 Diagonale di Lavia.

5-6 In rete la battuta di Pinali.

5-5 Ace di Pinali!

4-5 In rete la battuta di Karlitzek.

3-5 Primo tempo di Krick, troppo morbido il servizio di Anzani.

3-4 Diagonale di Pinali importante.

2-4 Gran battuta di Grozer e Karlitzek a segno di prima intenzione.

2-3 Scambio lungo, poi esce il difficile diagonale di Lavia.

2-2 Ace di Michieletto.

1-2 Esce la battuta di Brehme.

0-2 Murato il primo tempo di Anzani da Krick.

0-1 Primo tempo di Brehme.

16.00 Inizia la partita! Italia in battuta con Giannelli.

15.59 Nessuna sorpresa per la formazione dell’Italia: Giannelli-Pinali, Michieletto-Lavia, Galassi-Anzani, Balaso.

15.57 Il sestetto della Germania: Zimmermann-Grozer, Karlitzek-Kaliberda, Brehme-Krick, Zenger. Kaliberda dunque ha vinto il ballottaggio con Fromm.

15.57 Ora la presentazione delle squadre.

15.55 Ed ora l’Inno di Mameli! Fratelli d’Italia!

15.54 Inni nazionali! Si comincia con quello tedesco.

15.53 Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

15.53 Si gioca alla Ostravar Arena di Ostrava, in Repubblica Ceca.

15.52 La Germania è giunta seconda nel girone eliminatoria, preceduta dai campioni olimpici della Francia. I teutonici hanno poi superato 3-1 la Bulgaria agli ottavi.

15.50 La Germania è un osso duro, un’avversaria rognosa e da non sottovalutare. Georg Grozer, anche a quasi 37 anni, resta un opposto in grado di fare male, soprattutto se azzecca la giornata giusta. Contenere il magiaro-teutonico sarebbe già un grandissimo punto di partenza…

15.46 L’Italia ha vinto il proprio girone eliminatorio, agli ottavi si è sbarazzata con un comodo 3-0 della Lettonia. Da oggi si fa sul serio. Gli azzurri hanno dimostrato un talento innegabile, ma avranno anche i nervi saldi per affrontare una sfida che potrebbe condurre sino alla zona medaglie?

15.44 I probabili sestetti titolari di oggi:

ITALIA: Giannelli-Pinali, Michieletto-Lavia, Galassi-Anzani, Balaso

GERMANIA: Zimmermann-Grozer, Karlitzek-Kaliberda(Fromm), Brehme-Krick, Zenger

15.40 Anche Fromm e Kaliberda sono delle vecchie conoscenze del Campionato italiano.

15.38 Sono diversi i giocatori della Germania che militano in Superlega. Grozer, in uscita da Piacenza, giocherà a Monza, il palleggiatore Zimmerman difenderà i colori di Padova.

15.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Germania, terzo quarto di finale degli Europei 2021 di volley.

Le dichiarazioni di De Giorgi – La Germania ai raggi X – De Giorgi vs Giani, sfida da Generazione di Fenomeni

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, quarto di finale degli Europei 2021 di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Ostrava (Repubblica Ceca) per affrontare l’ostica compagine tedesca in uno scontro diretto da dentro o fuori: chi vince vola in semifinale contro la Serbia, chi perde deve fare le valigie e dire addio alla zona medaglie. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa, ma dovranno disputare una partita perfetta e tecnicamente encomiabile se vorranno avere la meglio sulla formazione guidata da coach Andrea Giani.

Il CT Fefé De Giorgi incrocia uno dei suoi grandi compagni della Generazione di Fenomeni in un testa a testa titanico. L’Italia si presenta all’appuntamento da imbattuta: dopo aver infilato cinque vittorie consecutive nella fase a gironi (tra cui quelle contro Slovenia e Bulgaria), i nostri portacolori hanno regolato la modesta Lettonia negli ottavi di finale. La Germania, invece, si è imposto contro la Bulgaria dopo aver concluso il girone al secondo posto (sconfitta contro la Francia). Gli azzurri cercheranno di spingere in attacco e al servizio, provando a disputare un incontro rilevante dal punto di vista difensivo e a muro.

Il palleggiatore Simone Giannelli dovrà variare su tutto il fronte offensivo. Tanta responsabilità penderà sullo schiacciatore Alessandro Michieletto, si punta sulle doti a tutto campo del martello Daniele Lavia, si spera in colpi importanti da parte dell’opposto Giulio Pinali. I centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi avranno un compito importante sottorete, il libero Fabio Balaso dovrà inventarsi magie importanti. Dall’altra parte della rete, infatti, figura un dinamitardo assoluto che porta il nome di Georg Grozer, ma fanno paura anche gli schiacciatori Moritz Karlitzek e Denys Kaliberda (o Chris Fromm). In cabina di regia Jan Zimmermann, i centrali sono Anton Brehme e Tobias Krick.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Germania, quarto di finale degli Europei 2021 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti.

ITALIA-GERMANIA, QUARTO DI FINALE EUROPEI VOLLEY 2021:

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE:

16.00 Italia vs Germania

Foto: CEV