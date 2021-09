CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL TRIONFO DI FILIPPO GANNA

FILIPPO GANNA: “VOLEVO SOLO VINCERE. I BELGI MI HANNO STIMOLATO”

17.08 54.355 km/h la media oraria di Filippo Ganna. Un razzo. L’orgoglio del ciclismo e dello sport italiano.

17.06 Ganna aveva 7″ di ritardo da Van Aert al primo intermedio, 0″84 al secondo, all’arrivo ha vinto con 6″. E’ andato in progressione. Una locomotiva azzurra! Fantastico, che spettacolo!

17.04 Dieci giorni fa Kueng aveva battuto Ganna agli Europei. Oggi lo svizzero si è beccato 1’06″…Oggi contava un po’ di più…

17.01 Due ori mondiali a cronometro, 4 ori mondiali su pista, 2 ori europei su pista, 1 oro olimpico con il quartetto. Filippo Ganna è già LEGGENDA!

16.57 L’ordine d’arrivo della cronometro: Filippo Ganna campione del mondo per il secondo anno consecutivo!

1 GANNA Filippo 47.47,83 54.355

2 VAN AERT Wout 47.53,20 54.253

3 EVENEPOEL Remco 48.31,17 53.545

4 ASGREEN Kasper 48.33,47 53.503

5 KÜNG Stefan 48.54,03 53.128

6 MARTIN Tony 49.05,10 52.929

7 BISSEGGER Stefan 49.13,27 52.782

8 HAYTER Ethan 49.14,04 52.768

9 AFFINI Edoardo 49.36,53 52.370

10 POGAČAR Tadej 49.40,37 52.302

16.56 Siamo gli specialisti delle vittorie in trasferta. Oggi Filippo Ganna ha annichilito gli idoli di casa belgi. Bellissimo, che goduria…

16.55 Ganna ha esultato all’arrivo sollevando il braccio sinistro con il pugno al cielo!

16.54 Filippo Ganna campione universale, mito assoluto. Si conferma campione del mondo con 5″ su Van Aert! VINCIAMO TUTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

16.53 CAMPIONE DEL MONDOOOOOOOOOOOOOO!!! L’ABBIAMO FATTO ANCORAAAAAAAAA!!! A CASA LOROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! CALA IL GELO NELLE FIANDREEEEEEEEEEEEE!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

16.52 Filippo Ganna è nell’ultimo km. Serve una volata!

16.51 Van Aert primo all’arrivo con 38″ su Evenepoel. Manca solo Ganna.

16.51 Kueng fuori dal podio. Conclude 3° a 23″ da Evenepoel, ma sarà 5° alla fine.

16.50 Mancano solo Kueng, Van Aert e Ganna…

16.49 Asgreen è 2° a soli 2″30 da Evenepoel, che a questo punto è quasi certo di una medaglia. Che beffa per il danese.

16.49 Il francese Cavagna è 10° a 1’15” da Evenepoel.

16.47 Pogacar sesto all’arrivo a 1’09”, dunque rimane dietro Affini.

16.47 Uran chiude mestamente ad oltre 3 minuti e mezzo. Kwiatkowski a 2’26”.

16.46 Pippo continua a spingere con potenza, ma è impressionante anche la pedalata di Van Aert.

16.45 Filippo Ganna deve recuperare 84 centesimi a Van Aert. Deve dare tutto quello che ha!

16.44 Ganna ha recuperato 6″ a Van Aert tra il primo ed il secondo intermedio. Si giocherà sul filo dei secondi, se non dei decimi…

16.43 La classifica al secondo rilevamento, mancano poco più di 8 km all’arrivo:

1 VAN AERT Wout 36:46

2 GANNA Filippo 36:46

3 EVENEPOEL Remco 37.17,26 53.583

4 ASGREEN Kasper 37:24

5 MARTIN Tony 37:42

6 BISSEGGER Stefan 37.54,26 52.712

7 AFFINI Edoardo 37.57,05 52.647

8 HAYTER Ethan 37.57,88 52.628

9 POGAČAR Tadej 38:08

10 BIGHAM Daniel 38.10,59 52.33

16.42 SIAMO LIIIIIII’!!! Filippo Ganna è 2° a soli 8 decimi da Van Aert al secondo intermedio! E’ tiratissima!

16.40 Van Aert impressionante. E’ in testa con 32″ su Evenepoel al secondo intermedio, sta facendo qualcosa di irreale.

16.40 KUENG ALLE SPALLE DI EVENEPOEL! E’ 3° a 14″ al secondo intermedio! Si fa dura per la medaglia.

16.39 Tony Martin è 2° a 34″ da Evenepoel all’arrivo. Una grande cronometro per l’ex-campione del mondo.

16.38 Agreen è secondo a 7″ da Evenepoel al secondo rilevamento. Remco è andato davvero forte tra primo e secondo intermedio. Ora Kueng, Van Aert e Ganna.

16.37 Il francese Cavagna rimarrà distante dal podio. Accusa 52″ ed è 7° all’intermedio.

16.36 Pogacar paga 50″ da Evenepoel ed è sesto al secondo parziale.

16.35 Tra poco arriveranno Asgreen, Kueng, Van Aert e Ganna al secondo intermedio. E’ decisivo…

16.33 Il britannico Hayter, dopo un ottimo avvio, è 3° all’arrivo a 43″ dalla vetta. Può comunque essere soddisfatto.

16.33 L’olandese Van Emden è 5° al traguardo a 1’11” da Evenepoel.

16.32 Incisiva e potentissima la pedala di Filippo Ganna.

16.30 Questo tratto tra primo e secondo intermedio è decisivo, perché quello dove si toccano le velocità più alte.

16.28 Il veterano Tony Martin è 2° a 25″ da Evenepoel dopo il secondo parziale.

16.27 Hayter cala ed accusa 40″ da Evenepoel al secondo rilevamento.

16.26 Come anticipato, si profila un lusinghiero piazzamento in top10 per Edoardo Affini.

16.25 La pedalata di Ganna è convincente ora, sta andando in progressione.

16.24 Dovremo attendere circa 18 minuti per il prossimo intermedio di Filippo Ganna.

16.23 Mancano 30 km, la gestione delle energie sarà determinante. Van Aert è in forma strepitosa, sulla carta non doveva essere un percorso ideale, ma la verità è che il belga va forte ovunque.

16.22 La classifica dopo il primo intermedio:

1 VAN AERT Wout 15.19,38 54.036

2 GANNA Filippo 15.26,06 53.647

3 KÜNG Stefan 15.36,98 53.021

4 ASGREEN Kasper 15.40,84 52.804

5 EVENEPOEL Remco 15.47,82 52.415

6 HAYTER Ethan 15.51,24 52.227

7 MARTIN Tony 15.53,33 52.112

8 CAVAGNA Rémi 15.53,84 52.084

9 AFFINI Edoardo 15.54,94 52.024

10 WALSCHEID Max 15.59,14 51.796

16.20 Filippo Ganna è secondo dopo il primo intermedio a 7″ da Van Aert. E’ durissima, ma la cronometro è lunga.

16.20 Sbandata di Van Aert, che riesce ad evitare la caduta.

16.19 IRREALE VAN AERT! 18″ su Kueng al primo intermedio, davvero spaventoso.

16.18 Kueng fa paura. E’ al comando con 4″ su Asgreen.

16.17 E ora attendiamo i grossi calibri: Kueng, Van Aert e Ganna.

16.16 PAZZESCO ASGREEN! Il danese è al comando con 7″ di vantaggio su Evenepoel al primo rilevamento!

16.16 Bene Cavagna, 6″ da Evenepoel. Ricordiamo che il belga ha fatto la differenza tra il secondo ed il terzo intermedio. Nel finale non è sembrato imbattibile.

16.15 Pogacar è 11° a 19″ da Evenepoel: lo sloveno non è da medaglia su un percorso del genere.

16.14 Sembra più dinamica la pedalata di Ganna in questa fase.

16.13 Kwiatkowski accusa 38″ dalla vetta al primo parziale. Tra poco Pogacar.

16.11 Uran paga 55″ da Evenepoel al primo rilevamento. Viene da chiedersi come mai abbia preso parte ad una cronometro non adatta alle sue caratteristiche.

16.10 Visivamente si può notare una pedalata molto più agile di Pogacar rispetto a quella di Ganna, chiaramente dipende dal tipo di rapporto utilizzato.

16.09 Tra poco i big arriveranno a cascata al primo intermedio.

16.08 Rapporto durissimo per Filippo Ganna, oggi conta solo mulinare le gambe su un tracciato senza asperità altimetriche.

16.06 Il tedesco Tony Martin, ex-campione del mondo, è 3° al primo intermedio a 6″ da Evenepoel.

16.05 INIZIATA LA CRONOMETRO DI FILIPPO GANNA! Vai Pippo, siamo con te!

16.03 Tempone del britannico Hayter! E’ 2° a soli 4″ da Evenepoel al primo intermedio, questa è una sorpresa.

16.03 In gara anche Van Aert!

16.02 Partito Kueng, campione d’Europa in carica. A Trento ha sconfitto Filippo Ganna, oggi è un’altra storia.

16.01 Ora Asgreen. Mancano solo Kueng, Van Aert e Ganna, ovvero i tre che, sulla carta, possono contendere l’oro ad Evenepoel.

16.00 Iniziato il Mondiale del francese Cavagna.

16.00 53.545 km/h la media tenuta da Evenepoel, che ha guadagnato 1″ al km su Bissegger.

15.59 La classifica parziale all’arrivo:

1 EVENEPOEL Remco 48.31,17 53.545

2 BISSEGGER Stefan 49.13,27 52.782

3 AFFINI Edoardo 49:37

4 WALSCHEID Max 49.41,30 52.286

5 TRATNIK Jan 49.51,89 52.101

6 BIGHAM Daniel 49.58,45 51.987

7 BJERG Mikkel 50.03,30 51.903

8 SOBRERO Matteo 50.53,23 51.054

9 MCNULTY Brandon 50.56,39 51.001

10 THOMAS Benjamin 51.15,40 50.686

15.58 Partito anche Pogacar.

15.58 Edoardo Affini è calato tanto nella parte finale della cronometro. E’ terzo a 1’05”. Per lui si profila un piazzamento tra i 10.

15.57 Il cielo è decisamente plumbeo. Speriamo non piova, altrimenti l’oro sarebbe già in tasca ad Evenepoel.

15.57 Partito Kwiatkowski.

15.56 Tra poco l’arrivo di Edoardo Affini.

15.55 Evenepoel al comando con 42″ su Bissegger. Nel finale il belga ha guadagnato meno del previsto sullo svizzero.

15.54 Bissegger è in testa all’arrivo con 28″ su Walscheid. Ma ora sta già arrivando Evenepoel…

15.53 Partito il portoghese Oliveira. I prossimi al via saranno, nell’ordine, Uran, Kwiatkowski, Pogacar, Cavagna, Asgreen, Kueng, Van Aert e Ganna.

15.52 Solo 2,5 km all’arrivo per Evenepoel. Andrà in testa, poi servirà un’impresa per batterlo.

15.51 Evenepoel sta mantenendo una media di 53,583 km/h, impressionante…Va detto che il percorso è quasi completamente piatto.

15.50 Affini sta disputando un’ottima cronometro, si trova a soli 3″ da Bissegger, uno degli outsider più accreditati di oggi.

15.49 La classifica al secondo parziale. Evenepoel sta facendo la differenza, ma devono ancora partire Van Aert, Kueng e Ganna.

1 EVENEPOEL Remco 37.17,26 53.583

2 BISSEGGER Stefan 37.54,26 52.712

3 AFFINI Edoardo 37:57

4 BIGHAM Daniel 38.10,59 52.336

5 TRATNIK Jan 38.11,05 52.325

6 WALSCHEID Max 38.11,35 52.319

7 BJERG Mikkel 38.21,10 52.097

8 SOBRERO Matteo 38.56,30 51.312

9 MCNULTY Brandon 39.03,19 51.161

10 THOMAS Benjamin 39.08,06 51.055

15.48 Edoardo Affini è 3° al secondo intermedio a 40″ da uno scatenato Evenepoel.

15.47 Il tedesco Walscheid vola in testa al traguardo in 49’41”, 17″ sul britannico Bigham.

15.46 Vediamo come risponderà Affini al secondo rilevamento. Al primo pagava 7″ da Evenepoel.

15.44 IMPRESSIONANTE EVENEPOEL! Al secondo intermedio rifila ben 37″ allo svizzero Bissegger, non proprio l’ultimo arrivato. Sarà durissima batterlo oggi. Ma se c’è un uomo che può farcela, è Filippo Ganna.

15.42 Perde Mikkel Bjerg! Il danese è quarto a dieci secondi da Bigham al secondo intermedio.

15.41 Molto sicuro e fluido nell’affrontare le curve Remco Evenepoel: davvero in grande condizione il belga.

15.39 Gran tempo per Tratnik! Appena 46 centesimi di ritardo nei confronti di Bigham.

15.38 Rapporto lungo, lunghissimo per Edoardo Affini che evidentemente è in grande condizione.

15.37 Quarta posizione per Brandon McNulty al secondo intermedio: 52 secondi di ritardo da Bigham. Prova negativa per lo statunitense.

15.35 Ha perso tanto Walscheid! Dietro a Bigham al secondo intermedio per 76 centesimi.

15.34 Bigham incrementa su Sobrero al secondo intermedio: vantaggio di oltre 45 secondi.

15.33 50:53.23 il tempo di Matteo Sobrero, non brillante quest’oggi. Probabilmente il peso della corsa e la pressione della maglia azzurra hanno fatto la differenza in negativo.

15.32 Sempre più vicino al traguardo Matteo Sobrero.

15.30 Ha preso una buca Evenepoel e la borraccia è saltata via: ancora ci sono 23 chilometri per il corridore di casa e certamente qualche sorso d’acqua avrebbe fatto comodo.

15.29 Sembra abbia perso la borraccia Remco Evenepoel: potrebbe essere un segnale poco positivo per il belga.

15.28 TIFO DA STADIO PER REMCO EVENEPOEL! Bagno di folla per acclamare l’idolo di casa e spingerlo verso una grande cronometro!

15.27 Sobrero è stato il primo a transitare al secondo intermedio con il tempo di 38:56.30.

15.25 E BRAVISSIMO EDOARDO AFFINI! Seconda piazza a sette secondi da Evenepoel! Veramente bene l’azzurro.

15.24 EVENEPOEL!!!!!! IL RUGGITO DEL BELGA! Già 11 secondi di vantaggio su Walscheid!! E’ partito alla grandissima il campioncino classe 2000.

15.22 Bissegger attaccato a Walscheid e Bjerg! Seconda posizione a 1’52” da Walscheid. Tre corridori stanno facendo una prova in parallelo.

15.21 A brevissimo avremo i tempi di Bissegger ed Evenepoel che ci daranno già un riferimento affidabile al primo intertempo.

15.20 Bjerg è dietro a Walscheid per appena 1″70! Continuerà lungo questa prova la sfida tra questi due atleti.

15.18 Si inserisce in terza posizione Jan Tratnik: lo sloveno è a dieci secondi da Walscheid, leader provvisorio dopo il primo rilevamento cronometrico.

15.17 Deludente il tempo di McNulty al primo intermedio: terza posizione a 23 secondi da Walscheid.

15.15 Posizione impeccabile sulla bicicletta, guida perfetta per Remco Evenepoel che dopo il grave incidente dell’anno scorso al Giro di Lombardia, sta ritrovando sicurezza e confidenza.

15.13 15:59 per Max Walscheid: il tedesco passa in testa al primo rilevamento cronometrico.

15.12 Atteggiamento irruento e cattivo quello di Remco Evenepoel in partenza: il belga ci tiene tantissimo a far bene in questo mondiale di casa.

15.11 Il britannico Bigham spodesta Sobrero al primo intermedio, anticipandolo di venti secondi.

15.09 Partenza anche per il secondo azzurro in gara: Edoardo Affini.

15.08 PARTE REMCO EVENEPOEL!!!! BOATO ALLA PARTENZA, TUTTO IL BELGIO VUOLE SPINGERE IL GIOVANE FENOMENO!!

15.07 Seconda posizione al primo intertempo per l’irlandese Christie che paga 36 secondi nei confronti di Sobrero.

15.05 Grudzev passa a 38 secondi da Sobrero al primo intermedio, parte uno dei nomi più interessanti di oggi: Stefan Bissegger.

15.03 Parte il francese Benjamin Thomas, poi sarà la volta dell’interessante giovane danese Mikkel Bjerg.

15.01 Media di quasi 51 km/h per Sobrero dopo quasi quattrordici chilometri: velocità di crociera particolarmente alta.

14.59 Il primo ad arrivare all’intermedio è Matteo Sobrero che ha passato Jurado Lopez: tempo di 16:25 per l’azzurro dopo 13,8 chilometri.

14.57 Parte Brandon McNulty: negli ultimi tempi lo statunitense si è reso protagonista nei Grandi Giri nelle prove contro il tempo, ma anche in salita come gregario di Tadej Pogacar.

14.55 Diversi atleti di rincalzo sono partiti in questa prima fase, tra una decina di minuti si comincerà ad entrare nel vivo di questa cronometro con i primi grandi nomi all’opera.

14.52 In strada anche il kazako Gruzdev, nome interessante per un discreto piazzamento.

14.50 Ancora nessuno è arrivato al primo intermedio dove avremo i primi riferimenti cronometrici.

14.48 Grande posizione ed aerodinamicità per Sobrero: in questo percorso e con questo vento l’aerodinamica sarà cruciale.

14.45 I primi nomi interessanti prenderanno il via dalle 15:05 con Bissegger, poi Evenepoel e Affini.

14.43 Parte anche il campione italiano, Matteo Sobrero!

14.41 Comincia la cronometro! E’ partito Jurado Lopez, rappresentante di Panama.

14.40 Questa la startlist della cronometro individuale dei Mondiali di ciclismo:

14:40:00 66 JURADO LOPEZ Christofer PAN 27 OCT 1995

14:41:30 64 SOBRERO Matteo ITA 14 MAY 1997

14:43:00 63 JAWAID Ali PAK 19 AUG 1986

14:44:30 60 SUNNATOV Akramjon UZB 26 NOV 1996

14:46:00 59 LASINIS Venantas LTU 26 FEB 1997

14:47:30 58 GRUZDEV Dmitriy KAZ 13 MAR 1986

14:49:00 57 CHRISTIE Marcus IRL 18 JAN 1991

14:50:30 56 HAILU Hailemelekot ETH 11 JUL 1994

14:52:00 55 TCHAMBAZ Lotfi ALG 8 NOV 1985

14:53:30 54 de BOD Stefan RSA 17 NOV 1996

14:55:00 53 BIGHAM Daniel GBR 2 OCT 1991

14:56:30 51 WALSCHEID Maximilian Richard GER 13 JUN 1993

14:58:00 50 McNULTY Brandon USA 2 APR 1998

14:59:30 49 REIS Rafael POR 15 JUL 1992

15:01:00 48 TRATNIK Jan SLO 23 FEB 1990

15:02:30 47 THOMAS Benjamin FRA 12 SEP 1995

15:04:00 46 BJERG Mikkel DEN 3 NOV 1998

15:05:30 45 BISSEGGER Stefan SUI 13 SEP 1998

15:07:00 44 EVENEPOEL Remco BEL 25 JAN 2000

15:08:30 43 AFFINI Edoardo ITA 24 JUN 1996

15:10:00 41 AMJAD Khalil PAK 12 FEB 1987

15:11:30 40 SYMONDS Christopher GHA 21 NOV 1973

15:13:00 38 MILTIADIS Andreas CYP 30 AUG 1996

15:14:30 42 JASER Nazir SYR 10 APR 1989

15:16:00 37 ALKHATER Fadhel QAT 6 JUN 1990

15:17:30 35 AGUSTSSON Runar Orn ISL 7 JUL 1985

15:19:00 34 KHALMURATOV Muradjan UZB 11 JUN 1982

15:20:30 33 GYUROV Spas BUL 7 FEB 1986

15:22:00 32 ILIC Ognjen SRB 21 NOV 1998

15:23:30 31 SIRIRONNACHAI Sarawut THA 23 AUG 1992

15:25:00 29 PEAK Barnabas HUN 29 NOV 1998

15:26:30 28 KONONENKO Mykhaylo UKR 30 OCT 1987

15:28:00 27 KUBA Ronald SVK 14 OCT 1994

15:29:30 26 FOMINYKH Daniil KAZ 28 AUG 1991

15:31:00 25 MULLEN Ryan IRL 7 AUG 1994

15:32:30 24 RITZINGER Felix AUT 23 DEC 1996

15:34:00 23 ARCHIBOLD CASTILLO Franklin PAN 24 AUG 1997

15:35:30 22 GRMAY Tsgabu Gebremaryam ETH 25 AUG 1991

15:37:00 20 GIBBONS Ryan RSA 13 AUG 1994

15:38:30 19 SCULLY Tom NZL 14 JAN 1990

15:40:00 18 RIKUNOV Petr RCF 24 FEB 1997

15:41:30 17 RODRIGUEZ CANO Carlos ESP 2 FEB 2001

15:43:00 16 van EMDEN Jos NED 18 FEB 1985

15:44:30 15 HAYTER Ethan GBR 18 SEP 1998

15:46:00 14 CERNY Josef CZE 11 MAY 1993

15:47:30 13 HOULE Hugo CAN 27 SEP 1990

15:49:00 12 LEKNESSUND Andreas NOR 21 MAY 1999

15:50:30 11 MARTIN Tony GER 23 APR 1985

15:52:00 10 CRADDOCK Lawson USA 20 FEB 1992

15:53:30 9 OLIVEIRA Nelson POR 6 MAR 1989

15:55:00 8 URAN Rigoberto COL 26 JAN 1987

15:56:30 7 KWIATKOWSKI Michal POL 2 JUN 1990

15:58:00 6 POGACAR Tadej SLO 21 SEP 1998

15:59:30 5 CAVAGNA Remi FRA 10 AUG 1995

16:01:00 4 ASGREEN Kasper DEN 8 FEB 1995

16:02:30 3 KUENG Stefan SUI 16 NOV 1993

16:04:00 2 van AERT Wout BEL 15 SEP 1994

16:05:30 1 GANNA Filippo ITA 25 JUL 1996

14.38 Tanti saranno gli assenti illustri a questa cronometro individuale mondiale, su tutte quelle di Primoz Roglic, oro olimpico, Rohan Dennis, campione del mondo 2018 e 2019 e Joao Almeida.

14.35 Ci saranno ben tre azzurri al via: oltre a Filippo Ganna che partirà per ultimo alle 16:05:30, sono presenti anche il campione italiano Matteo Sobrero (partenza alle 14:41:30) e Edoardo Affini (al via alle 15:08:30).

14.32 Percorso che non presenta alcuna difficoltà altimetrica: sono appena 78 i metri di dislivello lungo i 43,3 chilometri che congiungono Knokke-Heist a Bruges. Le insidie saranno rappresentate dal vento: si parte sul mare e a lungo la strada percorsa dai corridori passerà sulla costa.

14.29 Mai da trascurare Tadej Pogacar quando si mette il numerino dietro la schiena: il due volte vincitore della Grande Boucle ha già raggiunto una grande completezza e può mettere un altro mattoncino nella sua già ricchissima bacheca.

14.26 Belgio che si affida anche a Wout Van Aert: il fuoriclasse della Jumbo-Visma al Tour de France ha vinto la cronometro valida per la penultima tappa e non ha nulla da invidiare ai più grandi specialisti delle prove contro il tempo.

14.23 Parte tra i favoriti anche il baby prodige belga Remco Evenepoel. Il classe 2000 si è accomodato in seconda posizione nella prova in linea degli Europei di Trento dietro solo ad un maestoso Sonny Colbrelli. La condizione è in crescita e questa specialità gli è molto affine.

14.20 Ganna che si è dovuto accontentare del secondo posto agli Europei di casa di Trento a causa della grande prova dello svizzero Stefan Kung, confermatosi campione continentale. L’elvetico è uno dei clienti più scomodi anche per quanto riguarda la crono odierna.

14.17 L’Italia attende questa gara con fremente attesa per la presenza di Filippo Ganna: il verbanese, fresco vice-campione europeo nella prova contro il tempo e campione iridato in carica in questa specialità, proverà a riconfermarsi dopo i fasti dello scorso anno ad Imola.

14.14 Con la cronometro individuale si alza il sipario sui Mondiali di ciclismo nelle Fiandre. Calendario rivoluzionato rispetto al passato: la crono maschile viene spostata dal mercoledì alla domenica, mentre la cronosquadre viene rimpiazzata dal Team Relay mista per nazioni.

14.11 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro individuale dei Mondiali di ciclismo 2021 che si svolgono nelle Fiandre dal 19 al 26 settembre.

Le dichiarazioni di FIlippo Ganna

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro dei Mondiali di ciclismo 2021 che si svolgono da domenica 19 settembre a domenica 26 settembre nelle Fiandre, in Belgio.

Cronometro che presenta un percorso quasi completamente piatto: si parte da Knokke-Heist per arrivare dopo 43,3 chilometri a Bruges con un dislivello di appena 78 metri. Occhio alla variabile vento: si parte sul lungomare e saranno tante le svolte che porteranno i corridori sulla costa. Suggestivo sarà l’arrivo nel centro di Bruges dove verrà proclamato il campione del mondo delle prove contro il tempo.

Percorso che presenta le caratteristiche perfette per Filippo Ganna. L’azzurro vuole riconfermarsi dopo il successo dello scorso anno ad Imola dove si consacrò definitivamente al grande ciclismo. A differenza della crono olimpica, totalmente atipica, questa presenta un tracciato più adatto ai grandi passisti come l’ex pistard italiano. Alle 16.05:30 sarà la volta del corridore del Team INEOS. Altri due italiani al via: il campione italiano in carica Matteo Sobrero (start alle 14:41:30 e Edoardo Affini alle 15:08:30.

Tanti sono i nomi che possono insidiare Ganna, a partire dal belga Wout Van Aert, quest’anno vincitore della cronometro della penultima tappa del Tour de France. Il Belgio può presentare anche una freccia del calibro di Remco Evenepoel, in grande crescita di condizione negli ultimi tempi. Attenzione anche al fresco bi-campione europeo Stefan Kung e al vincitore della Grande Boucle, Tadej Pogacar. Spendibili anche i nomi di Kasper Asgreen, vincitore del Giro delle Fiandre e di Remi Cavagna, sempre grande specialista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale della cronometro individuale dei Mondiali di ciclismo 2021 che si disputano nelle Fiandre (Belgio). Il primo partente sarà Jurado Lopez alle 14:40, noi ci collegheremo con una mezz’oretta di anticipo per introdurre al meglio l’evento. Buon divertimento!

