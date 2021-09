Giornata di vigilia per Filippo Ganna, che domani sarà chiamato a difendere la maglia arcobaleno nella cronometro individuale dei Mondiali 2021 di ciclismo. Il Campione del Mondo in carica cercherà la doppietta iridata da vero fuoriclasse qual è nelle prove contro il tempo, anche se il compito non sarà semplicissimo per l’azzurro. Il piemontese, infatti, è reduce dal secondo posto agli Europei e dovrà fronteggiare una schiera di avversari estremamente quotati, che sicuramente lo impensieriranno lungo il tracciato per specialisti nelle Fiandre.

Il portacolori della Ineos-Grenadiers vuole confermarsi sul trono e cercherà di sfoderare tutta la sua classe cristallina nella battaglia contro le lancette, sperando che venga supportato da un’ottima forma fisica. Filippo Ganna si è raccontato attraverso i canali federali: “Il percorso è veloce, ci sarà del vento, in alcune parti laterale ed in altre a favore. Speriamo che le gambe mi portino buone sensazioni e vediamo di giocarci al meglio le nostre carte. Mi sento bene, vediamo domani in gara se le gambe saranno quelle dei giorni migliori“.

Durante la giornata odierna l’azzurro ha effettuato alcune prove in sella proprio per fare un punto della situazione e tutto sembra essere andato per il meglio: “Oggi abbiamo fatto un po’ di test positivi, abbiamo spinto il rapporto e tenuto la velocità costante“. Da Campione del Mondo potrebbe sentire la pressione del momento e invece è molto tranquillo da questo punto di vista: “La pressione non la sento, siamo tranquilli e vediamo domani“.

