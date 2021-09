Ciclismo, Filippo Ganna: non finisce qui! Ad ottobre Mondiali su pista!

L’ennesima stagione da sogno di una carriera mostruosa per Filippo Ganna ha visto aggiungere una nuova perla, una delle più belle: in Belgio, contro i beniamini di casa, il piemontese è andato a prendersi il secondo titolo mondiale consecutivo nella cronometro individuale. E non è finita qui…

Dopo le super prestazioni al Giro d’Italia (due vittorie di tappa sempre nelle prove contro il tempo), dopo soprattutto l’oro olimpico agguantato, da trascinatore, nel quartetto dell’inseguimento a squadre, aggiungendo anche l’argento europeo individuale in quel di Trento, non si concluderà oggi l’infinito 2021 ricco di allori per il corridore della Ineos Grenadiers.

L’azzurro non andrà via dal Belgio: mercoledì infatti c’è la Mixed Relay, la cronometro a squadre mista. Con Matteo Sobrero ed Edoardo Affini Ganna può lanciare al meglio la staffetta italiana che può puntare, anche con il terzetto al femminile, a replicare il trionfo arrivato in Trentino qualche giorno fa.

Niente prova in linea, ci si concentrerà poi sulla pista: molto probabilmente arriverà la rinuncia alla manifestazione continentale di Grenchen, in Svizzera, per puntare tutte le ultime fiches rimaste sui Mondiali in scena dal 20 al 24 ottobre sul velodromo di Roubaix.

Foto: Lapresse