Una terza piazza che va a bissare il bronzo ottenuto qualche giorno fa in Trentino agli Europei. Anche nella cronometro individuale dei Mondiali di ciclismo su strada davanti al pubblico di casa Remco Evenepoel centra il podio, senza però entrare nella lotta per la vittoria: il giovane belga chiude nettamente dietro a Filippo Ganna e Wout van Aert.

Le sue parole a fine gara riportate da Ciclo21: “Posso solo essere soddisfatto della mia prestazione. Sapevo che quelli che sono arrivati ​​primi, ma anche Stefan Küng e Kasper Asgreen, erano gli uomini da battere. Ho fatto un’ottima cronometro, era il massimo che potevo fare. Poi, dopo aver trovato il miglior tempo, ho dovuto sedermi in attesa per un’ora, è stata davvero lunga!”.

Prosegue: “C’era molto stress, soprattutto quando ho visto che i tempi degli altri ragazzi erano molto vicini ai miei. Avevo davvero la sensazione di poter fare un podio. Il terzo posto è una piccola vittoria per me oggi. Ai Mondiali dei professionisti manca un solo colore a livello di medaglie, ma questa è la vita! Ho ancora un sacco di primi posti da fare, ma con il mio peso è difficile battere ragazzi come Wout e Ganna, che pesano 15-20 chili in più di me, su un percorso piatto. Ho avuto molti momenti difficili in questa stagione e nelle ultime settimane mi sento come se avessi recuperato le mie gambe migliori”.

In conclusione, pensando a domenica prossima: “Settimana prossima nella prova in linea avremo un piano A con Wout, credo che abbia le gambe per gestire qualsiasi situazione. Con lui cercherò di essere d’aiuto il ​​più possibile e di non metterlo in una situazione difficile”.

Foto: Lapresse