Quanti soldi ha guadagnato Filippo Ganna vincendo i Mondiali? Montepremi e cifre. Assegno bassissimo

Filippo Ganna ha ribadito di essere il più grande nelle prove contro il tempo, ha dominato ancora una volta le lancette e si è confermato Campione del Mondo a cronometro: dopo l’apoteosi dello scorso anno a Imola, il piemontese è riuscito a bissare il titolo iridato in trasferta, zittendo una Nazione intera. L’azzurro ha trionfato nelle Fiandre, ammutolendo la marea di pubblico scesa in strada per sostenere gli idoli di casa Wout van Aert e Remco Evenepoel: oggi i due belgi si sono dovuti inchinare allo strapotere del 25enne, capace di difendere con grande classe la maglia arcobaleno.

L’alfiere della Ineos Grenadiers mette un’altra ciliegina sulla torta a questa annata agonistica, in cui ha conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta della sesta maglia iridata in carriera per il verbanese, visto che ne ha collezionate anche quattro nell’inseguimento individuale. La stagione non è finita, visto che a ottobre si cimenterà con i Mondiali su pista per inseguire altri successi e altre gioie, provando a rimpinguare quello che è già il palmares di un fuoriclasse assoluto del ciclismo.

Stiamo parlando di un grande risultato agonistico e sportivo, ma che naturalmente ha anche un risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Filippo Ganna vincendo la cronometro dei Mondiali 2021 di ciclismo? Il montepremi è di appena 8.000 euro. Si tratta di un assegno decisamente irrisorio considerando la portata dell’impreso, una cifra poco più che simbolica e che è inferiore a quelle per un successo di tappa al Giro d’Italia o al Tour de France (11.000 euro) o per il trionfo in una Classica Monumento (20.000 euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO FILIPPO GANNA VINCENDO LA CRONOMETRO DEI MONDIALI?

8.000 euro.

Foto: Lapresse