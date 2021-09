Ciclismo, Filippo Ganna a -2 dal record di ori di Cancellara e Martin. Rogers nel mirino

Filippo Ganna, oggi, ha conquistato il titolo mondiale a cronometro per il secondo anno consecutivo e, stante la sua giovane età, può già sognare di eguagliare il record di quattro ori detenuto da Fabian Cancellara e Tony Martin. La prova contro il tempo iridata è nata solamente nel 1994 e prima di Pippo, oltre ai due fuoriclasse sopraccitati, solamente gli australianI Michael Rogers e Rohan Dennis sono riusciti a conquistare la maglia con l’effige dell’arcobaleno in più di un’occasione.

Oggi Pippo ha raggiunto Dennis, che si è imposto nella cronometro iridata nel 2018 e nel 2019, e il prossimo obiettivo sarà Rogers, il quale ha vinto tre Mondiali tra il 2003 e il 2005. Per la verità, ad ogni modo, nel 2003 a conquistare il successo al Mondiale a crono fu David Millar, il quale, però venne squalificato per doping. In caso di ulteriore trionfo, dunque, Ganna sarebbe effettivamente il terzo, nella storia, a vincere tre maglie iridate sulla strada.

L’impresa è possibile, ma non sarà certamente facile. L’anno scorso, in una cronometro troppo breve per gli standard iridati, Van Aert arrivò a 26″ da Ganna, mentre oggi, in una prova di una decina di chilometri più lunga, ha lasciato sul piatto appena cinque secondi. Oggi Pippo ha gestito benissimo lo sforzo e ha dato prova di aver lavorato molto sui suoi limiti, ma le prove contro il tempo più lunghe restano un terreno dove deve fare tutto alla perfezione per battere gli altri specialisti.

Inoltre, bisogna considerare che non sempre il profilo altimetrico delle cronometro iridate sarà totalmente pianeggiante come quello dell’odierna prova fiamminga. Abbiamo visto alle Olimpiadi, ove Primoz Roglic ha letteralmente surclassato la concorrenza, come un tracciato più mosso possa esaltare atleti che, in una crono pianeggiante, difficilmente sono in grado di tenere testa all’azzurro.

Foto: Lapresse