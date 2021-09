Ciclismo, pagelle cronometro Mondiali: Filippo Ganna è perfetto, van Aert ed Evenepoel devono arrendersi

PAGELLE CRONOMETRO MASCHILE MONDIALI CICLISMO 2021

Filippo Ganna, voto 10: i dubbi erano tantissimi, la condizione non era al top e le delusioni nelle cronometro erano state tante nell’ultimo periodo. Un fenomeno di questa portata non sente però la pressione e trova, nel giorno più importante, la gara della vita. Velocità altissime, nonostante una partenza non eccezionale, media paurosa e un finale da paura. Arriva, in casa dei belgi, il secondo titolo iridato consecutivo, a rimpinguare un palmares da sogno.

Wout van Aert, voto 8: non era la cronometro ideale per le sue caratteristiche, ma un fuoriclasse eclettico come il belga va forte in ogni dove e lo dimostra. Per tre quarti di prova è davanti a Ganna e mette paura ai tifosi italiani, esaltando quelli di casa. Nell’ultimo tratto il piemontese cambia passo e van Aert non ha il ritmo per seguirlo, in ogni caso potrà riscattarsi domenica nella prova in linea.

Remco Evenepoel, voto 7: è stato tra i primi a partire, nel gruppo iniziale, timbrando un gran crono e staccando tutti i rivali a livello parziale. La medaglia sembrava subito essere in cassaforte, ma le possibilità di vittoria erano alte, invece arriva un altro bronzo per il giovane belga, terzo e lontano dalla lotta per il successo.

Kasper Asgreen, voto 7,5: il danese è la sorpresa di giornata. Nome citato tra i possibili outsiders quello del corridore della Deceuninck Quick-Step che però addirittura arriva vicinissimo alle medaglie, mancate per solamente due secondi (davanti a lui il compagno di team Evenepoel). Domenica può stupire.

Stefan Kueng, voto 6: parte fortissimo, con un rapporto agile, che lo porta tra i migliori nel primo intermedio. Quando sembrava in corsa per le medaglie conferma però il suo grande difetto, quello di tenere un ritmo alto per tanti chilometri: dopo il capolavoro agli Europei di Trento arriva la delusione per l’elvetico, solo quinto.

Edoardo Affini, voto 7: alla vigilia aveva annunciato una condizione eccellente e la performance è tutt’altro che insufficiente. L’azzurro della Jumbo-Visma trova una nona piazza positiva, a 1’49” dalla vetta, che migliora nettamente la 14ma dell’anno scorso ad Imola.

Matteo Sobrero, voto 5: scuote la testa all’arrivo, ha capito subito che la prova odierna non è stata quella dei giorni migliori. Il campione italiano è solo 21mo ad oltre tre minuti dalla vetta nel suo esordio iridato.

Foto: Lapresse