LIVE Berrettini-Hurkacz, Wimbledon 2021 in DIRETTA: vai Matteo, prenditi la finale!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della storica semifinale di Wimbledon fra Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz.

Matteo Berrettini sta riscrivendo la storia del tennis italiano ai Championships: il tennista romano è diventato il secondo italiano di sempre dopo Nicola Pietrangeli nel 1960 a raggiungere una semifinale sui campi dell’All England Club e con una vittoria in questa partita diventerebbe il primo di tutti i tempi a disputare una finale sull’erba londinese. Una superficie che sta portando particolarmente bene all’azzurro che già qui aveva raggiunto gli ottavi di finale nel 2019 e un titolo a Stoccarda, mentre quest’anno ha vinto lo storico torneo del Queen’s. La cavalcata a Wimbledon ha visto vittime Guido Pella, Botic Van de Zandschulp, Aljaz Bedene, Ilya Ivashka e Felix Auger-Aliassime. Serve un ultimo sforzo per garantirsi un traguardo unico e sin qua raggiunto da nessuno.

Anche Hubert Hurkacz gioca per la storia del suo Paese: nessun polacco ha mai raggiunto una finale a Wimbledon, solo uno ha raggiunto la semifinale, ossia Jerzy Janowicz nel 2013 quando uscì vittorioso ai quarti del derby contro Lukasz Kubot nei quarti di finale. Il numero 16 del mondo ha una tradizione favorevole quest’anno con gli italiani: vittoria con Sinner in finale a Miami, con Fabbiano al primo turno di Montecarlo, con Musetti al primo turno qui a Wimbledon. Solo Stefano Travaglia e lo stesso Lorenzo Musetti sono riusciti a fermarlo a Melbourne e a Roma. Ai Championships il giocatore di Varsavia ha fatto due vittime eccellenti come il russo numero 2 del mondo Daniil Medvedev e l’otto volte campione Roger Federer.

I due si sono affrontati in due occasioni: nelle qualificazioni degli Australian Open 2018 fu Berrettini a vincere 7-6 6-3, mentre a Miami nel 2019 Hurkacz regolò il romano per 6-4 6-3. Chi vince affronta in finale il vincente della seconda semifinale, quella fra Novak Djokovic e Denis Shapovalov.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Berrettini-Hurkacz, storica semifinale del tabellone maschile di Wimbledon 2021, terzo slam della stagione. La partita comincerà alle ore 14.30 sul Campo Centrale, noi ci collegheremo con mezz’ora d’anticipo per introdurre al meglio questo grande evento. Buon tennis a tutti e buon divertimento!

Foto: Lapresse