Dopo aver risolto in proprio favore la lotta a distanza per l’ottavo posto nel ranking ATP con lo svizzero Roger Federer, l’azzurro Matteo Berrettini ha continuato a guadagnare punti con la vittoria di oggi ed ora guarda al settimo posto occupato dal russo Andrey Rublev, che conquisterebbe in caso di successo finale.

Il sorpasso ufficiale sull’elvetico avverrà alla fine di Wimbledon, visti i risultati di Federer e Berrettini a Wimbledon, nel terzo Slam stagionale, anche se in realtà quello virtuale c’è già stato ed è ormai definitivo: Berrettini è a quota 5488, e la vittoria in finale gli permetterebbe di guadagnare altri 800 punti, mentre Federer resterà a quota 4215.

Di seguito l’andamento dei tre in classifica turno per turno nel torneo in questione. Berrettini, che non potrà più essere scavalcato in classifica dal canadese Denis Shapovalov (il quale però può ancora superare Federer), per raggiungere la settima posizione del russo Andrey Rublev (6255 punti) dovrebbe vincere il torneo (6288).

CLASSIFICA DI MATTEO BERRETTINI WIMBLEDON 2021

Ranking lunedì 28 giugno: 4468, 9° posto.

Punti da scartare a Wimbledon: 180.

Punti dopo la finale a Wimbledon: 5488, 8° posto.

Punti in caso di vittoria a Wimbledon: 6288, 7° posto.

Foto: LaPresse

