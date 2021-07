Matteo Berrettini ha sconfitto Hubert Hurkacz in quattro set e si è così qualificato alla Finale di Wimbledon 2021. Il tennista romano è stato impeccabile sull’erba londinese, ha annichilito il polacco con grandissima disinvoltura e ha staccato il pass per l’atto conclusivo del prestigioso Slam, diventando il primo italiano a giocare il match che mette in palio il Championships. Il nostro portacolori si è imposto col punteggio di 6-3, 6-0, 6-7(3), 6-4 in 2 ore e 39 minuti di gioco, ora attende di sapere chi sarà il suo avversario domenica 11 luglio (ore 15.00): sarà il vincente del confronto tra il serbo Novak Djokovic e il canadese Denis Shapovalov.

Matteo Berrettini ha dominato i primi due set, poi non è riuscito a fare la differenza nel terzo parziale e contestualmente è salita la qualità del gioco del polacco. Il 25enne non è stato impeccabile al tie-break e ha prestato il fianco all’avversario, bravo a riaprire la contesa. Nella quarta frazione, però, Berrettini è tornato a essere padrone del campo in virtù di una maggiore caratura tecnica, ha strappato il servizio al rivale e ha chiuso i conti con una personalità fuori dal comune, scrivendo così un’autentica pagina di storia del tennis italiano.

Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Berrettini-Hurkacz 3-1, semifinale di Wimbledon 2021 che ha assicurato l’accesso all’atto conclusivo del nostro portacolori.

VIDEO HIGHLIGHTS BERRETTINI-HURKACZ

Into the history books 🇮🇹@MattBerrettini becomes the first Italian player to reach a singles final at #Wimbledon, beating Hubert Hurkacz 6-3, 6-0, 6-7(3), 6-4 pic.twitter.com/NkKbXbuaQC — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2021

Anticipation level 💯

Execution level 💯 Matteo Berrettini turned up with his very best ⭐#Wimbledon pic.twitter.com/eKZAAAlgW3 — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2021

Foto: Lapresse