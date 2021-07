Wimbledon 2021, a che ora la finale di Matteo Berrettini e su che canale. Data e orario

Matteo Berrettini giocherà la Finale di Wimbledon 2021, in programma domenica 11 luglio (ore 15.00). Il tennista romano ha firmato un’autentica impresa sull’erba londinese, sconfiggendo il polacco Hubert Hurkacz in quattro set e staccando così il biglietto per l’atto conclusivo di quello che è a tutti gli effetti lo Slam più prestigioso, ambito e noto al grande pubblico. Il 25enne si è reso protagonista di una spettacolare cavalcata nel corso di queste due settimane, ha annichilito tutti gli avversari che si è trovato di fronte nel corso di queste due settimane e tra un paio di giorni cercherà la magia per entrare definitivamente nella storia.

Un italiano non si era mai qualificato per la finale di questa competizione, Matteo Berrettini ha tagliato un traguardo memorabile e ora non vuole fermarsi: ad attenderlo, sul palcoscenico regale del grande tennis, ci sarà il vincente del confronto tra il serbo Novak Djokovic e il canadese Denis Shapovalov. L’azzurro avrebbe sulla carta più chance contro il nordamericano, ma sicuramente se la giocherebbe anche contro il numero 1 al mondo. Di sicuro sarà una domenica di fuoco per il Bel Paese visto che in serata l’Italia affronterà l’Inghilterra nella Finale degli Europei di calcio allo Stadio Wembley di Londra.

La partita sarà trasmessa in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), su Sky Sport Tennis (canale 205), su Sky Sport 251 (canale 251). Garantita la diretta streaming, sempre per gli abbonati, su Sky Go e su Now Tv. DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per seguire l’incontro punto a punto. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming della Finale di Wimbledon 2021 che verrà giocata da Matteo Berrettini. Gli orari sono italiani (a Londra sono indietro un’ora rispetto a noi).

MATTEO BERRETTINI, FINALE WIMBLEDON 2021: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 11 LUGLIO:

15.00 Finale Wimbledon 2021: Matteo Berrettini vs Novak Djokovic/Denis Shapovalov

FINALE WIMBLEDON 2021: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport 251 (canale 251).

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse