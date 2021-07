Matteo Berrettini giocherà la Finale di Wimbledon 2021. Il tennista romano ha sconfitto il polacco Hubert Hurkacz in quattro set e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo del prestigioso Slam: domenica 11 luglio (ore 15.00) il nostro portacolori tornerà sulla prestigiosa erba londinese per fronteggiare il vincente del confronto tra il serbo Novak Djokovic e il canadese Denis Shapovalov. Il 25enne ha firmato un’autentica impresa perché è diventato il primo giocatore italiano a qualificarsi per la finale di quello che è a tutti gli effetti lo Slam più prestigioso e ambito.

L’azzurro è stato impeccabile nel corso delle due settimane in terra britannica e ora sogna il colpaccio che lo proietterebbe per sempre nella leggenda dello sport alle nostre latitudini. Guardando all’aspetto più venale e al risvolto economico di questa impresa, il numero 8 del ranking ATP (diventerebbe numero 7 in caso di successo) può rallegrarsi visto che si è già assicurato un lauto assegno di 900.000 sterline britanniche (1,05 milioni di euro). Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini nel corso della sua carriera?

Considerando già la cifra raccolta a Wimbledon, stiamo parlando di 7,763 milioni di dollari statunitensi (circa 6,54 milioni di euro). In caso di successo ai Championships il suo introiti dai premi sportivi saliranno a 8,872 milioni di dollari (circa 7,475 milioni di euro). A questo importo vanno naturalmente aggiunti i guadagni derivanti da sponsorizzazioni e altre fonti.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MATTEO BERRETTINI IN CARRIERA:

7,763 milioni di dollari statunitensi (circa 6,54 milioni di euro).

SE VINCESSE WIMBLEDON SALIREBBE A: 8,872 milioni di dollari statunitensi (circa 7,475 milioni di euro)

Foto: Lapresse