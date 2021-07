Giovanni Malagò, Presidente del Coni, si è complimentato con Matteo Berrettini, capace di qualificarsi alla Finale di Wimbledon 2021. Il romano è diventato il primo tennista italiano a staccare il biglietto per l’atto conclusivo dello Slam più prestigioso al mondo e domenica 11 luglio (ore 15.00) scenderà in campo per andare a caccia del titolo.

Il numero 1 dello sport italiano non potrà essere sugli spalti, proprio come non sarà a Wembley domenica sera per sostenere la Nazionale di calcio, perché i protocolli di sicurezza in vista delle Olimpiadi di Tokyo glielo impediscono. Il dirigente ha scritto sui suoi profili social: “Ti ho visto crescere e diventare il primo italiano in finale a Wimbledon. Non potrò esserci di persona ma farò il tifo da qui. Tutta l’Italia è con te. Matteo, sappi che hai reso orgoglioso un intero Paese!“.

Foto: Lapresse